«Έκλεισε το τηλέφωνο και έπεσε στο κενό» – Τι εξετάζουν οι Αρχές για την πτώση του άνδρα από τον 24ο όροφο

Συγκλονισμένη παραμένει η γειτονιά των Αμπελοκήπων από την τραγική είδηση της πτώσης ενός 44χρονου άνδρα από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων» το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο άνδρας βρισκόταν στο καφέ που λειτουργεί στην ταράτσα του κτιρίου και βούτηξε στο κενό έπειτα από μια κλήση που δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο.

Άρση απορρήτου

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας είναι αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για την πτώση του άνδρα.

Έχουν συλλέξει μαρτυρίες από το χώρο που βρισκόταν ο 44χρονος, που αναφέρουν ότι έπινε ήρεμος τον καφέ του, μέχρι που δέχθηκε μια κλήση στο κινητό του.

Αφού απάντησε στην κλήση και είχε μια πολύ σύντομη συνομιλία, αμέσως μετά ο 44χρονος άνδρας ανέβηκε όρθιος σε ένα τραπέζι και να πήδηξε στο κενό, σπάζοντας μάλιστα και το προστατευτικό τζάμι της καφετέριας.

Πλέον η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά την… άκρη στο κουβάρι της υπόθεσης, που ίσως να βρίσκεται στην άλλη άκρη της συνομιλίας του 44χρονου άνδρα.

Αναστάτωση στη γειτονιά

Όπως ήταν φυσικό, στη γειτονιά προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς ο ήχος της πρόσκρουσης του 44χρονου στο έδαφος έμοιαζε με έκρηξη, όπως λένε άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί.

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».