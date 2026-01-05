Βύρωνας: Τροχαίο με τραυματίες – Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Κατά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε η συνοδηγός του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η Πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα.
- Απίστευτη απάτη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν 370 λίρες αξίας 330.000 ευρώ
- Οργή για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στον Βύρωνα το μεσημέρι της Δευτέρας.
Πρόκειται για σύγκρουση ανάμεσα σε ΙΧ και μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Οι δύο νέοι έπεσαν στη πόρτα του αυτοκινήτου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το αυτοκίνητο παραβίασε το STOP στη συμβολή των οδών Χείμαρρας και Σεβδικίου.
Περίοικοι ανέφεραν ότι στο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί σηματοδότης καθώς γίνονται πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα.
Κατά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό η συνοδηγός του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η Πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα. Η οδηγός και η συνοδηγός υπέστησαν πολύ ελαφρά τραύματα (εκδορές), όμως οι αναβάτες της μηχανής διακομίστηκαν στον Ερυθρό. Κατά τις πρώτες πληροφορίες φορούσαν κράνη και είναι εκτός κινδύνου.
- Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
- «Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
- Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
- Τζέι Ντι Βανς: Συναγερμός στις αρχές μετά από συμβάν στο σπίτι του
- Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
- MEGA: Έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση με τη μετάδοση του Betsson Super Cup
- Ο Έλτον Τζον με τον σύζυγό του και τους γιους τους σε μια σπάνια, κοινή εμφάνιση στο πάρτι της Ντονατέλα Βερσάτσε
- Τι είπε ο Αταμάν για πιθανή μεταγραφή στον Παναθηναϊκό…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις