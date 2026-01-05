Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, στον Περιφερειακό δρόμο στο Αλιβέρι.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 3 το απόγεμα όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά,

Σφοδρή σύγκρουση

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, η αριστερή πλευρά του ενός οχήματος υπέστη σοβαρή παραμόρφωση, γεγονός που οδήγησε στον εγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού εντός της καμπίνας.

Η τραυματίας αδυνατούσε να βγει από το όχημα μόνη της, καθώς οι λαμαρίνες είχαν υποχωρήσει επικίνδυνα εξαιτίας της πλευρικής πρόσκρουσης.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθως και εθελοντες της ΕΣΔΔΕ οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα, η οποία παρελήφθη τραυματισμένη για να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.