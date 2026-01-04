Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος οδηγός στην Κορινθία, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Ο 89χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Συγκεκριμένα, ο 89χρονος ημεδαπός κινούνταν στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου-Μάννα, όταν το Ι.Χ. του εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπη καταλήγοντας σε χωράφι, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες και τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, ο 89χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως αναφέρει το korinthostv.gr.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.