Τροχαίο με δύο τραυματίες στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Βαρυμπόμπης
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισού προς Λαμία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ο απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στη λεωφόρο Κηφισού προς Λαμία στο ύψος της Βαρυμπόμπης.
Σύμφωνα με την Τροχαία στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο ΙΧ που συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σφοδρή σύγκρουση
Πιθανότατα το ένα ΙΧ χτύπησε με σφοδρότητα το πίσω μέρος του άλλου με συνέπεια το ένα όχημα να κάνει μια ολόκληρη περιστροφή και στη συνέχεια να πέσει στις προστατευτικές μπάρες.
Δύο τραυματίες
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Λόγω του τροχαίου προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού με τα διερχόμενα οχήματα για αρκετή ώρα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
