Τραγωδία στα Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο και εντοπίστηκε μετά από ώρες – Ήταν πατέρας 3 παιδιών
Το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα φέρεται να εξετράπη της πορείας του κατά τις βραδινές ώρες, χωρίς ωστόσο το περιστατικό να γίνει άμεσα αντιληπτό
Τραγικό τέλος είχε ένας 60χρονος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών και με καταγωγή από την Αγία Ειρήνη Σέλινου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, στην περιοχή Πέτρα Σελί στον Σέμπρωνα του δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.
Το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα φέρεται να εξετράπη της πορείας του κατά τις βραδινές ώρες, χωρίς ωστόσο το περιστατικό να γίνει άμεσα αντιληπτό, σύμφωνα με το neakriti.gr. Κατά πληροφορίες του ίδιου μέσου, η πολύωρη απουσία του προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους του, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του.
Το ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατο του 6οχρονου
Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 15 άτομα, με πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Χανιά και τον Καμπανό, καθώς και στελέχη της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο 60χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από δύσβατο σημείο στην Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου Χανίων #Κρήτη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ.
Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 28, 2025
Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, με τη σκέψη όλων να βρίσκεται στα τρία παιδιά που αφήνει πίσω του ο 60χρονος.
