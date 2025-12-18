Δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη: Νεκρή 57χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στον Εύοσμο

Υπέκυψε στα τραύματά της η 57χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 57χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οδό Ακαδήμου.

Ο 43χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.