Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, και πιο συγκεκριμένα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, ηλικιωμένο.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου, την ώρα που το άτομο επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και προσωπικό από το Μέγαρο Μαξίμου και την Προεδρική Φρουρά, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου διακόπηκε.