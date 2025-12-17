Αθήνα: Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου
- Τεταμένο το κλίμα στο σχολείο όπου μαχαιρώθηκε η 14χρονη - Κλείδωσαν μέσα δύο διευθυντές
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Συναγερμός σήμανε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, και πιο συγκεκριμένα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.
Οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, ηλικιωμένο.
Πώς συνέβη το τροχαίο
Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου, την ώρα που το άτομο επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και προσωπικό από το Μέγαρο Μαξίμου και την Προεδρική Φρουρά, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου διακόπηκε.
- Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
- Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ 0-3: Εύκολη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- my1521: μία πύλη, πολλές λύσεις – ένα πανκαναλικό σύστημα στην υπηρεσία των πολιτών
- Η χρεωμένη Ελλάδα πάει στο σινεμά (να δει τη Σπασμένη Φλέβα)
- Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
- Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
- Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» –
- Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις