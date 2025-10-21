Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στην Εγνατία – Ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ
Ευτυχώς από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρξαν τραυματισμοί
- Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας, σε πολύ μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ το ασθενοφόρο δεν μετέφερε ασθενή εκείνη την ώρα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.
Δείτε σχετικό ρεπορτάζ από το MEGA:
- Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
- Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
- Τζακ Κέρουακ: Ένας άνθρωπος τρωτός
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό
- Ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για τον δήμο Ζακύνθου
- Η ΕΕ εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις