Τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατίας, σε πολύ μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ το ασθενοφόρο δεν μετέφερε ασθενή εκείνη την ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

