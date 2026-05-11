Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την πρώτη ημέρα εφαρμογής τους να συνοδεύεται από σημαντικές καθυστερήσεις και αναμονές για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου, ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων, ως άμεση απάντηση στο πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισήλθε στο κτήριο οπλισμένος και εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση.

Η νέα πραγματικότητα περιλαμβάνει την πλήρη ενεργοποίηση και των δύο πυλών ασφαλείας, γεγονός που έχει προκαλέσει «ουρές» ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην πύλη της οδού Λουκάρεως εισέρχονται όλοι οι πολίτες και δικηγόροι, με μια σχετική προτεραιότητα να δίνεται στους δικηγόρους, ενώ η είσοδος της οδού Δεγλέρη χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους.

Και στις δύο εισόδους η αναμονή είναι αναπόφευκτη, καθώς οι μαγνητικές πύλες ελέγχου και τα μηχανήματα X-ray λειτουργούν αδιάκοπα, υπό την αυστηρή επίβλεψη αστυνομικών και μελών της Δικαστικής Αστυνομίας.