Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Τα σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας στα συστήματα ασφαλείας δημόσιων υπηρεσιών ήρθαν στο φως μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε χθες ο 89χρονος στην Αθήνα, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Ο ηλικιωμένος αρχικά έφτασε έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο.

Στον Κεραμεικό, ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πόρτα του ΕΦΚΑ, δεν αναρωτήθηκε πού πήγαινε ο 89χρονος που είχε κρύψει την καραμπίνα στην καπαρντίνα του. Ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο όπου άνοιξε πυρ, με τους εργαζομένους να μιλούν και για άλλα περιστατικά που έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους.

Αμέσως μετά, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού. «Κατά τις 11:30, 12 παρά ακούμε πυροβολισμούς απ’ έξω. Ένα ‘μπαμ’ και μετά από δύο, τρία λεπτά σκάνε μέσα τα παιδιά της δικαστικής αστυνομίας και λένε ‘όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό’. Εκκενώνεται όλος ο πρώτος όροφος και το ισόγειο, όλα».

Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο.

Πώς έδρασε ο 89χρονος

Ο ηλικιωμένος ξεκίνησε από τα κάτω Πατήσια όπου έφτασε με ταξί στον Κεραμεικό. Στις 10:30 μπήκε στο κτίριο του ΕΦΚΑ χωρίς να αντιληφθεί ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ την καραμπίνα που έκρυψε κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Ανέβηκε στο τμήμα Μητρώου στον 4ο όροφο του κτιρίου και εκεί πυροβόλησε τραυματίζοντας τον άτυχο συμβασιούχο υπάλληλο στο πόδι.

Όπως φαίνεται και από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ο ηλικιωμένος απομακρύνεται ψύχραιμος με το όπλο στο χέρι.

Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της σύλληψης

<br />

Μετά από λίγα λεπτά και συγκεκριμένα στις 11:17, φτάνει στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. Μπαίνει στο κτίριο όπου δεν τον σταματά κανείς για έλεγχο και ανοίγει πυρ τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους.

Λίγο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο δράστης πέταξε 4 φακέλους με σημειώματα, λέγοντας «πως σε αυτούς θα βρείτε το λόγο για τον οποίο έκανα ότι έκανα».

Ο ηλικιωμένος ο οποίος έδρασε κάτω από τη… μύτη της ΕΛ.ΑΣ. τελικά εντοπίστηκε ώρες αργότερα στην Πάτρα όπου και συνελήφθη σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της πόλης.

Στην Πάτρα έφτασε με ταξί με στόχο – όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί – να ταξιδέψει για την Ιταλία αν και ο ίδιος είπε ότι ήθελε να πάει στη Γερμανία.

Μάλιστα είχε μαζί του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο.

Ο λόγος των επιθέσεων

Ο άνδρας ο οποίος λάμβανε σύνταξη από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση ενσήμων και τα δικαστήρια που δεν τον είχαν δικαιώσει.

Αυτός ήταν και ο λόγος των επιθέσεων, σύμφωνα και με όσα υποστήριξε ο ηλικιωμένος στους αστυνομικούς.

Όπως είπε και ο ίδιος στους αστυνομικούς λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν. Εκεί οι διαδικασίες ήταν άμεσες από τι στιγμή που έκανε τις σχετικές αιτήσεις.

Στην Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι τον έχουν αδικήσει και δεν του αναγνωρίζουν τα ένσημα προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη σύνταξη. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος δεν έχει δικαίωμα και γι’ αυτόν το λόγο έχασε και τα δικαστήρια που έκανε σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Περιγράφοντας τα όσα έκανε, το πρωί της Τρίτης, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τις πράξεις του.

«Τους την μπουμπούνησα»

«Πρώτα πήγα με ταξί από το σπίτι μου στον ΕΦΚΑ. Του έδωσα 200 ευρώ για να με περιμένει και του είπα μετά να με πάει στην Πάτρα» ισχυρίστηκε. Εκεί όπως είπε χαρακτηριστικά «τους τη μπουμπούνησα».

Βγαίνοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αναζητά το ταξί που είχε συνεννοηθεί να τον περιμένει. Όμως λόγω της καθυστέρησης του 89χρονου το ταξί έχει αποχωρήσει, αναγκάζοντας τον ηλικιωμένο να αναζητήσει άλλο για να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο.

Όμως στο συγκεκριμένο ταξί άφησε και τη βαλίτσα που είχε μαζί του, στην οποία μέσα βρισκόταν το διαβατήριό του, αλλά και το πορτοφόλι του με χρήματα και άλλα έγγραφα.

«Είχα μαζί μου 3.000 ευρώ, που τα άφησα στο ταξί» είπε ο 89χρονος.

Η επιστολή του 89χρονου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, άφησε πίσω φακέλους προς τα ΜΜΕ θέλοντας να εξηγήσει για ποιον λόγο έκανε τις επιθέσεις.

Στην επιστολή του αναφέρει:« Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.