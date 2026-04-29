Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Στη ΓΑΔΑ κρατείται ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα για τις δύο ένοπλες επιθέσεις στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε υπό άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ από την Ασφάλεια της Πάτρας στη ΓΑΔΑ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Οι συντάξεις σε ΗΠΑ και Γερμανία

Όπως είπε και ο ίδιος στους αστυνομικούς λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν. Εκεί οι διαδικασίες ήταν άμεσες από τι στιγμή που έκανε τις σχετικές αιτήσεις.

Εδώ στην Ελλάδα ισχυρίζεται ότι δεν έχουν αδικήσει και δεν του αναγνωρίζουν τα ένσημα προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη σύνταξη. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος δεν έχει δικαίωμα και γι’ αυτόν το λόγο έχασε και τα δικαστήρια που έκανε σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Όπως αποκάλυψε το in ο 89χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι εργάστηκε στο παρελθόν για 20 χρόνια στο Σικάγο των ΗΠΑ και μέσα σε περίπου δύο μήνες έλαβε τη σύνταξή του.

Επίσης, είπε ότι εργάστηκε στη Γερμανία για 15 χρόνια και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε τη γερμανική σύνταξη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση 400 περίπου ενσήμων και τα δικαστήρια που δεν τον είχαν δικαιώσει.

Περιγράφοντας τα όσα έκανε, το πρωί της Τρίτης, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τις πράξεις του.

«Τους την μπουμπούνησα»

«Πρώτα πήγα με ταξί από το σπίτι μου στον ΕΦΚΑ. Του έδωσα 200 ευρώ για να με περιμένει και του είπα μετά να με πάει στην Πάτρα» ισχυρίστηκε. Εκεί όπως είπε χαρακτηριστικά «τους τη μπουμπούνησα».

Βγαίνοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αναζητά το ταξί που είχε συνεννοηθεί να τον περιμένει. Όμως λόγω της καθυστέρησης του 89χρονου το ταξί έχει αποχωρήσει, αναγκάζοντας τον ηλικιωμένο να αναζητήσει άλλο για να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο.

Όμως στο συγκεκριμένο ταξί άφησε και τη βαλίτσα που είχε μαζί του, στην οποία μέσα βρισκόταν το διαβατήριό του, αλλά και το πορτοφόλι του με χρήματα και άλλα έγγραφα.

«Είχα μαζί μου 3.000 ευρώ, που τα άφησα στο ταξί» είπε ο 89χρονος.

Με ταξί στην Πάτρα

Μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο, ο ηλικιωμένος είπε ότι πήρε τρίτο ταξί και του ζήτησε να τον πάει στα ΚΤΕΛ Κηφισού και από εκεί να πάει στην Πάτρα. Ωστόσο, έχοντας πάνω του μόνο δολάρια, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα. Γι’ αυτό ρωτά τον αυτοκινητιστή με ποιο ποσό θα μπορούσε να τον μεταφέρει στην Πάτρα και συμφωνούν στο ποσό των 250 ευρώ.

Έτσι έφτασε στην Πάτρα με σκοπό την επόμενη ημέρα να ταξιδέψει για Ιταλία με το πλοίο της γραμμής. Ο ίδιος είπε ότι τελικός προορσμός του ήταν η Γερμανία, ωστόσο η Αστυνομία εκτιμά ότι ήθελε να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του, καθώς η επιβίβαση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη από το Λιμενικό Σώμα και ότι θα είχε γίνει αντιληπτός με το όπλο που είχε στην κατοχή του.

Οργανωμένο σχέδιο

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 89χρονος φαίνεται να είχε οργανώσει τις επιθέσεις καθώς είχε κλείσει ραντεβού με οδηγό ταξί δύο ημέρες πριν το περιστατικό.

Ιδιαίτερα σημαντική για τις έρευνες είναι η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον 89χρονο το πρωί της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε επικοινωνήσει μαζί του δύο ημέρες νωρίτερα, κλείνοντας συγκεκριμένο ραντεβού για τη μεταφορά του από την κατοικία της ανιψιάς του στα Κάτω Πατήσια προς το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα την περιοχή του Κεραμεικού.

Ο οδηγός φέρεται να κατέθεσε ότι ο 89χρονος ήταν απόλυτα ψύχραιμος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και δεν έδωσε την παραμικρή ένδειξη για τις προθέσεις του. Μάλιστα, κάτι που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι, ενώ σε προηγούμενες μετακινήσεις του καθόταν συνήθως στη θέση του συνοδηγού, αυτή τη φορά επέλεξε να καθίσει στο πίσω κάθισμα.

Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο 89χρονος ζήτησε από τον οδηγό να τον περιμένει, λέγοντάς του ότι ενδέχεται να χρειαστεί αργότερα να τον μεταφέρει ακόμη και στο χωριό του στη Μεσσηνία. Ωστόσο, καθώς περνούσε η ώρα και ο ηλικιωμένος δεν επέστρεφε, ο οδηγός αποχώρησε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, όταν ενημερώθηκε για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ, επικοινώνησε αμέσως με τις αστυνομικές αρχές και ανέφερε ότι ήταν εκείνος που είχε μεταφέρει τον 89χρονο στο κτίριο. Η μαρτυρία του θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενισχύει το σενάριο ότι ο δράστης είχε οργανώσει εκ των προτέρων τις κινήσεις του.