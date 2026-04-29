Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 06:00

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος – Τι είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Στη ΓΑΔΑ κρατείται ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα για τις δύο ένοπλες επιθέσεις στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε υπό άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ από την Ασφάλεια της Πάτρας στη ΓΑΔΑ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν παραδέχεται όσα έκανε και επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη σύνταξη που άδικα δεν του έχουν αναγνωρίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Οι συντάξεις σε ΗΠΑ και Γερμανία

Όπως είπε και ο ίδιος στους αστυνομικούς λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν. Εκεί οι διαδικασίες ήταν άμεσες από τι στιγμή που έκανε τις σχετικές αιτήσεις.

Εδώ στην Ελλάδα ισχυρίζεται ότι δεν έχουν αδικήσει και δεν του αναγνωρίζουν τα ένσημα προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη σύνταξη. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος δεν έχει δικαίωμα και γι’ αυτόν το λόγο έχασε και τα δικαστήρια που έκανε σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Όπως αποκάλυψε το in ο 89χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι εργάστηκε στο παρελθόν για 20 χρόνια στο Σικάγο των ΗΠΑ και μέσα σε περίπου δύο μήνες έλαβε τη σύνταξή του.

Επίσης, είπε ότι εργάστηκε στη Γερμανία για 15 χρόνια και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε τη γερμανική σύνταξη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση 400 περίπου ενσήμων και τα δικαστήρια που δεν τον είχαν δικαιώσει.

Περιγράφοντας τα όσα έκανε, το πρωί της Τρίτης, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ηλικιωμένος δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τις πράξεις του.

«Τους την μπουμπούνησα»

«Πρώτα πήγα με ταξί από το σπίτι μου στον ΕΦΚΑ. Του έδωσα 200 ευρώ για να με περιμένει και του είπα μετά να με πάει στην Πάτρα» ισχυρίστηκε. Εκεί όπως είπε χαρακτηριστικά «τους τη μπουμπούνησα».

Βγαίνοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αναζητά το ταξί που είχε συνεννοηθεί να τον περιμένει. Όμως λόγω της καθυστέρησης του 89χρονου το ταξί έχει αποχωρήσει, αναγκάζοντας τον ηλικιωμένο να αναζητήσει άλλο για να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο.

Όμως στο συγκεκριμένο ταξί άφησε και τη βαλίτσα που είχε μαζί του, στην οποία μέσα βρισκόταν το διαβατήριό του, αλλά και το πορτοφόλι του με χρήματα και άλλα έγγραφα.

«Είχα μαζί μου 3.000 ευρώ, που τα άφησα στο ταξί» είπε ο 89χρονος.

Με ταξί στην Πάτρα

Μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο, ο ηλικιωμένος είπε ότι πήρε τρίτο ταξί και του ζήτησε να τον πάει στα ΚΤΕΛ Κηφισού και από εκεί να πάει στην Πάτρα. Ωστόσο, έχοντας πάνω του μόνο δολάρια, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα. Γι’ αυτό ρωτά τον αυτοκινητιστή με ποιο ποσό θα μπορούσε να τον μεταφέρει στην Πάτρα και συμφωνούν στο ποσό των 250 ευρώ.

Έτσι έφτασε στην Πάτρα με σκοπό την επόμενη ημέρα να ταξιδέψει για Ιταλία με το πλοίο της γραμμής. Ο ίδιος είπε ότι τελικός προορσμός του ήταν η Γερμανία, ωστόσο η Αστυνομία εκτιμά ότι ήθελε να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του, καθώς η επιβίβαση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη από το Λιμενικό Σώμα και ότι θα είχε γίνει αντιληπτός με το όπλο που είχε στην κατοχή του.

Οργανωμένο σχέδιο

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 89χρονος φαίνεται να είχε οργανώσει τις επιθέσεις καθώς είχε κλείσει ραντεβού με οδηγό ταξί δύο ημέρες πριν το περιστατικό.

Ιδιαίτερα σημαντική για τις έρευνες είναι η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον 89χρονο το πρωί της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε επικοινωνήσει μαζί του δύο ημέρες νωρίτερα, κλείνοντας συγκεκριμένο ραντεβού για τη μεταφορά του από την κατοικία της ανιψιάς του στα Κάτω Πατήσια προς το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα την περιοχή του Κεραμεικού.

Ο οδηγός φέρεται να κατέθεσε ότι ο 89χρονος ήταν απόλυτα ψύχραιμος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και δεν έδωσε την παραμικρή ένδειξη για τις προθέσεις του. Μάλιστα, κάτι που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι, ενώ σε προηγούμενες μετακινήσεις του καθόταν συνήθως στη θέση του συνοδηγού, αυτή τη φορά επέλεξε να καθίσει στο πίσω κάθισμα.

Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, ο 89χρονος ζήτησε από τον οδηγό να τον περιμένει, λέγοντάς του ότι ενδέχεται να χρειαστεί αργότερα να τον μεταφέρει ακόμη και στο χωριό του στη Μεσσηνία. Ωστόσο, καθώς περνούσε η ώρα και ο ηλικιωμένος δεν επέστρεφε, ο οδηγός αποχώρησε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, όταν ενημερώθηκε για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ, επικοινώνησε αμέσως με τις αστυνομικές αρχές και ανέφερε ότι ήταν εκείνος που είχε μεταφέρει τον 89χρονο στο κτίριο. Η μαρτυρία του θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενισχύει το σενάριο ότι ο δράστης είχε οργανώσει εκ των προτέρων τις κινήσεις του.

Όμιλος AKTOR: Με αμερικανικό LNG «χτίζει» το ενεργειακό hub στον Αυλώνα Αλβανίας

Κόσμος
Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Ποια πιστοποιητικά μπορούν να εκδώσουν οι πολίτες - Ποιο είναι το κόστος - Ποια είναι η ισχύς των πιστοποιητικών - Βήμα βήμα όλες οι κινήσεις από το πρώτο κλικ μέχρι την εκτύπωση του αναγκαίου πιστοποιητικού

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Διαθηκών
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

