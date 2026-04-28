Σοβαρά κενά ασφάλειας και ελλιπή μέτρα αποκάλυψε η ένοπλη δράση του 89χρονου στο κέντρο της Αθήνας
Ακόμη και τέσσερις ώρες μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί δεν ήταν σίγουροι εάν ο 89χρονος είχε αποχωρήσει από το Πρωτοδικείο.
Κανείς δεν τον εμπόδισε, κανείς δεν τον σταμάτησε, κανείς δεν κατάλαβε ότι ο 89χρονος θα σκόρπιζε τον τρόμο. Ο ηλικιωμένος έκανε άνω – κάτω την Ελληνική Αστυνομία και έφερε στην επιφάνεια όλες τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, ακόμη και σε νευραλγικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως είναι οι χώροι των δικαστηρίων.
Ο 89χρονος ανέβηκε τα σκαλιά του Πρωτοδικείου και μπήκε στο εσωτερικό του, με την κοντόκαννη καραμπίνα στα χέρια. Την ώρα εκείνη υπήρχαν αστυνομικοί στην είσοδο, όπως λέει στο MEGA αυτήκοος μάρτυρας των πυροβολισμών.
Σκηνές πανικού
«Κατά τις 11:30, 12 παρά ακούμε πυροβολισμούς απ’ έξω. Ένα ‘μπαμ’ και μετά από δύο, τρία λεπτά σκάνε μέσα τα παιδιά της δικαστικής αστυνομίας και λένε ‘όλοι έξω, έχουμε θέμα σοβαρό’. Εκκενώνεται όλος ο πρώτος όροφος και το ισόγειο, όλα».
Σοβαρά κενά ασφάλειας
Οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό. Στην είσοδο του Πρωτοδικείου δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης μετάλλων.
Οι εργαζόμενοι στο κτίριο κάνουν λόγο για σοβαρά κενά στα θέματα ασφάλειας. Σε ένα σημείο που θα έπρεπε να θυμίζει «φρούριο», δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει τον 89χρονο.
Σε ακτίνα λίγων μέτρων από το Πρωτοδικείο, βρίσκονται το Εφετείο, ο Άρειος Πάγος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Κτίρια με τη μέγιστη αστυνομική φύλαξη.
Ακόμη και τέσσερις ώρες μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί δεν ήταν σίγουροι εάν ο 89χρονος είχε αποχωρήσει από το Πρωτοδικείο. Στον Κεραμεικό, ο σεκιούριτι που βρισκόταν στην πόρτα του ΕΦΚΑ, δεν αναρωτήθηκε πού πήγαινε ο 89χρονος που είχε κρύψει την καραμπίνα στην καπαρντίνα του. Ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο όπου άνοιξε πυρ, με τους εργαζομένους να μιλούν και για άλλα περιστατικά που έχουν θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους.
Ο πιστολέρο έφυγε ανενόχλητος. Είχε τον χρόνο να απομακρυνθεί και να φτάσει στο Πρωτοδικείο, παρότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη ενημερωθεί και τον αναζητούσαν.
«Σύμφωνα με την αρχική εικόνα, ο δράστης περιγραφόταν ως ηλικιωμένος και είχε απομακρυνθεί πεζός. Άμεσα δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι και η επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό κ.λπ)», λένε από την ΕΛ.ΑΣ.
Μέτρα ασφαλείας ανύπαρκτα, με τις δικαστικές και εισαγγελικές Ενώσεις να ζητούν αυστηροποίηση, και αστυνομική αντίδραση ανεπαρκής που έδωσε τη δυνατότητα στον ηλικιωμένο πιστολέρο να εφαρμόσει στο απόλυτο το σχέδιό του.
