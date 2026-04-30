Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή

Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος ο οποίος άνοιξε πυρ και επιτέθηκε κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του ομόφωνα αποφάσισαν να μείνει προσωρινά κρατούμενος ο 89χρονος.

Τι ανέφερε ο 89χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει για αυτό και πυροβόλησε στα πόδια, ενώ ανέφερε ότι έκανε όσα έκανε λόγω της αγανάκτησης που του προκάλεσε η μη έκδοση της σύνταξης του και η μειωτική συμπεριφορά που αντιμετώπισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την τρίωρη παραμονή του στο γραφείο της ανακρίτριας επανέλαβε τα όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά και επιχείρησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του λέγοντας πως ό,τι έκανε το έκανε για να προκαλέσει «ντόρο».

«Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας» επαναλάμβανε διαρκώς σύμφωνα με πληροφορίες.

Ζήτησαν να οδηγηθεί σε ψυχιατρείο

Η υπεράσπιση του υπερήλικα υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο 89χρονος ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε και είναι αποφασισμένος να αποζημιώσει με δύο χιλιάδες ευρώ έκαστο τους πέντε τραυματίες για τη νοσηλεία και αποθεραπεία τους.

Αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση. «Δεν είχα πρόθεση να τραυματίσω ή να σκοτώσω κανέναν, αλλά η προσβλητική και μειωτική συμπεριφορά και μεταχείρισή τους στον ΕΦΚΑ με κατασυκοφάντησε».

Οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων – ενός συμβασιούχου υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο.

Τα άλλα δύο κακουργήματα αφορούν στη διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και στη διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Τα έξι πλημμελήματα:

• Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

• Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

• Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

• Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

• Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

• Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

«Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση»

Ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας, είχε νωρίτερα περιγράψει τον πελάτη του ως απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα, σωματικά και πνευματικά υγιή, αλλά και αποφασισμένο να μη δηλώσει μεταμέλεια.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη, πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική» υποστήριξε μέσω του δικηγόρου του ο 89χρονος.