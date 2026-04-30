Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σκηνές Βίας 30 Απριλίου 2026

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια υπόθεση που ήδη είχε σοκάρει τις ΗΠΑ παίρνει ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, μετά το νέο δικαστικό υπόμνημα που κατέθεσαν οι εισαγγελείς της κομητείας του Λος Άντζελες. Στο έγγραφο περιγράφονται, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όσα φέρεται να έκανε ο indie pop μουσικός D4vd μετά τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, με την οποία, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρούσε σχέση.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο 21χρονος καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντέιβιντ Μπερκ, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την έφηβη τον περασμένο Απρίλιο και στη συνέχεια επιχείρησε να διαμελίσει και να εξαφανίσει το σώμα της.

Η φουσκωτή πισίνα και τα εργαλεία

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, το οποίο παρουσιάζει τα στοιχεία που σκοπεύει να καταθέσει η εισαγγελία στη δίκη για ανθρωποκτονία, ο Μπερκ φέρεται να έβαλε το πτώμα της ανήλικης σε μια μπλε φουσκωτή πισίνα, «για να αποτρέψει το αίμα από το να χυθεί στο πάτωμα του γκαράζ του», όπως μεταδίδει το Reuters.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, αφαίρεσε τα άκρα της με αλυσοπρίονο «και ενδεχομένως άλλα εργαλεία».

Το υπόμνημα υποστηρίζει ακόμη ότι ο D4vd, που προφέρεται «Ντέιβιντ», είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου μια φουσκωτή πισίνα, δύο αλυσοπρίονα, ένα φτυάρι, έναν σάκο μεταφοράς πτώματος και άλλα υλικά. Οι αγορές, σύμφωνα με την εισαγγελία, έγιναν με ψεύτικο όνομα και παραδόθηκαν στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς μετά τη δολοφονία.

Το μακάβριο εύρημα στο Tesla

Ο κορμός και το κεφάλι της Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο μέσα σε σάκο πτώματος στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla, το οποίο ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του Μπερκ, σύμφωνα με την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους ιατροδικαστές.

Κάτω από τον σάκο, οι αρχές εντόπισαν μια πλαστική σακούλα σκουπιδιών που περιείχε τα άκρα του θύματος.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν επίσης ότι δύο δάχτυλα από το αριστερό χέρι της 14χρονης είχαν ακρωτηριαστεί και δεν βρέθηκαν ποτέ. Στο ένα από αυτά υπήρχε, σύμφωνα με το υπόμνημα, τατουάζ με το όνομα του Μπερκ.

Το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την οκτασέλιδη δικαστική κατάθεση, ο Μπερκ ήταν ο τελευταίος που οδήγησε το Tesla στις 29 Ιουλίου 2025. Στη συνέχεια, φέρεται να το εγκατέλειψε κοντά στο σπίτι του και να έφυγε για περιοδεία.

Εβδομάδες αργότερα, το αυτοκίνητο ρυμουλκήθηκε σε μάντρα φύλαξης. Εκεί, εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν έντονη οσμή αποσύνθεσης και ειδοποίησαν τις αρχές.

Το πιθανό κίνητρο που επικαλούνται οι εισαγγελείς

Το νέο υπόμνημα, αντίγραφο του οποίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το CBS News, περιλαμβάνει και την πρώτη αναφορά της εισαγγελίας σε πιθανό κίνητρο.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μπερκ ήθελε να κάνει την κοπέλα να σωπάσει, επειδή εκείνη, σύμφωνα με την εκδοχή τους, είχε αρχίσει να ζηλεύει και απειλούσε να καταστρέψει την ανερχόμενη μουσική καριέρα του, δημοσιοποιώντας επιβαρυντικές πληροφορίες για τη σχέση τους.

Εκείνη την περίοδο, όπως αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα, ο Μπερκ ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το πρώτο του στούντιο άλμπουμ, ενώ είχε εξασφαλίσει και ιδιαίτερα επικερδείς συμφωνίες εμπορικής προώθησης προϊόντων.

Η σχέση με την ανήλικη

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μπερκ και η Σελέστ Ρίβας Ερνάντες είχαν σεξουαλική σχέση από τότε που η κοπέλα ήταν ακόμη και 11 ετών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ανέκτησαν γραπτά μηνύματα με αναφορές σε σεξ, εγκυμοσύνη, άμβλωση και το χάπι επείγουσας αντισύλληψης Plan B, καθώς και σεξουαλικά σαφείς φωτογραφίες.

Στις 23 Απριλίου 2025, την επομένη ενός καβγά που φέρεται να είχαν για τις απειλές της να τον εκθέσει, ο Μπερκ, σύμφωνα με το υπόμνημα, της έστειλε Uber για να πάει στο σπίτι του. Όταν εκείνη έφτασε, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου».

Τα ευρήματα στο γκαράζ

Το δικαστικό έγγραφο περιγράφει στη συνέχεια τα «φρικιαστικά μέτρα» που φέρεται να έλαβε ο Μπερκ για να «να καταστρέψει και να εξαφανίσει τη σορό του θύματος».

Κατά την έρευνα στο γκαράζ του τον Σεπτέμβριο, οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με την εισαγγελία, στοιχεία διαμελισμού. Ανάμεσά τους ήταν δείγματα αίματος και υπολείμματα φουσκωτής πισίνας με «πολλαπλές γραμμικές τομές».

Από το TikTok στο Coachella

Ο Ντέιβιντ Μπερκ έγινε γνωστός το 2022, όταν τραγούδια που ηχογραφούσε στο κινητό του για τα βίντεό του με θέμα το Fortnite έγιναν viral στο TikTok.

Το single «Romantic Homicide» ήταν εκείνο που τον βοήθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Interscope Records. Το 2025 εμφανίστηκε και στο μουσικό φεστιβάλ Coachella.

Η απάντηση της υπεράσπισης

Η πλευρά του Μπερκ αρνείται τις κατηγορίες. Κατά την απαγγελία κατηγοριών στις 20 Απριλίου, όπου ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και άλλες κατηγορίες, η δικηγόρος υπεράσπισής του, Μπλερ Μπερκ, δήλωσε:

«Πιστεύουμε ότι τα πραγματικά στοιχεία θα δείξουν πως ο Ντέιβιντ Μπερκ δεν δολοφόνησε τη Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, ούτε προκάλεσε τον θάνατό της».

Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 34χρονο διαρρήκτη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει - Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών και πένσα

Πρωτομαγιά: Ραγδαία αλλαγή του καιρού – Ψυχρό κύμα από την Ουκρανία φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και κρύο θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

Νέα αποχή των δικαστικών υπαλλήλων: «Δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη αν θα γυρίσουμε στα παιδιά μας»
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι αυτό που ζητούν είναι να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

