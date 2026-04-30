Μια υπόθεση που ήδη είχε σοκάρει τις ΗΠΑ παίρνει ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, μετά το νέο δικαστικό υπόμνημα που κατέθεσαν οι εισαγγελείς της κομητείας του Λος Άντζελες. Στο έγγραφο περιγράφονται, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όσα φέρεται να έκανε ο indie pop μουσικός D4vd μετά τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, με την οποία, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρούσε σχέση.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο 21χρονος καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντέιβιντ Μπερκ, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την έφηβη τον περασμένο Απρίλιο και στη συνέχεια επιχείρησε να διαμελίσει και να εξαφανίσει το σώμα της.

Η φουσκωτή πισίνα και τα εργαλεία

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, το οποίο παρουσιάζει τα στοιχεία που σκοπεύει να καταθέσει η εισαγγελία στη δίκη για ανθρωποκτονία, ο Μπερκ φέρεται να έβαλε το πτώμα της ανήλικης σε μια μπλε φουσκωτή πισίνα, «για να αποτρέψει το αίμα από το να χυθεί στο πάτωμα του γκαράζ του», όπως μεταδίδει το Reuters.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, αφαίρεσε τα άκρα της με αλυσοπρίονο «και ενδεχομένως άλλα εργαλεία».

Το υπόμνημα υποστηρίζει ακόμη ότι ο D4vd, που προφέρεται «Ντέιβιντ», είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου μια φουσκωτή πισίνα, δύο αλυσοπρίονα, ένα φτυάρι, έναν σάκο μεταφοράς πτώματος και άλλα υλικά. Οι αγορές, σύμφωνα με την εισαγγελία, έγιναν με ψεύτικο όνομα και παραδόθηκαν στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς μετά τη δολοφονία.

Το μακάβριο εύρημα στο Tesla

Ο κορμός και το κεφάλι της Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο μέσα σε σάκο πτώματος στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla, το οποίο ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του Μπερκ, σύμφωνα με την αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους ιατροδικαστές.

Κάτω από τον σάκο, οι αρχές εντόπισαν μια πλαστική σακούλα σκουπιδιών που περιείχε τα άκρα του θύματος.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν επίσης ότι δύο δάχτυλα από το αριστερό χέρι της 14χρονης είχαν ακρωτηριαστεί και δεν βρέθηκαν ποτέ. Στο ένα από αυτά υπήρχε, σύμφωνα με το υπόμνημα, τατουάζ με το όνομα του Μπερκ.

Το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την οκτασέλιδη δικαστική κατάθεση, ο Μπερκ ήταν ο τελευταίος που οδήγησε το Tesla στις 29 Ιουλίου 2025. Στη συνέχεια, φέρεται να το εγκατέλειψε κοντά στο σπίτι του και να έφυγε για περιοδεία.

Εβδομάδες αργότερα, το αυτοκίνητο ρυμουλκήθηκε σε μάντρα φύλαξης. Εκεί, εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν έντονη οσμή αποσύνθεσης και ειδοποίησαν τις αρχές.

Το πιθανό κίνητρο που επικαλούνται οι εισαγγελείς

Το νέο υπόμνημα, αντίγραφο του οποίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το CBS News, περιλαμβάνει και την πρώτη αναφορά της εισαγγελίας σε πιθανό κίνητρο.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μπερκ ήθελε να κάνει την κοπέλα να σωπάσει, επειδή εκείνη, σύμφωνα με την εκδοχή τους, είχε αρχίσει να ζηλεύει και απειλούσε να καταστρέψει την ανερχόμενη μουσική καριέρα του, δημοσιοποιώντας επιβαρυντικές πληροφορίες για τη σχέση τους.

Εκείνη την περίοδο, όπως αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα, ο Μπερκ ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το πρώτο του στούντιο άλμπουμ, ενώ είχε εξασφαλίσει και ιδιαίτερα επικερδείς συμφωνίες εμπορικής προώθησης προϊόντων.

Η σχέση με την ανήλικη

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μπερκ και η Σελέστ Ρίβας Ερνάντες είχαν σεξουαλική σχέση από τότε που η κοπέλα ήταν ακόμη και 11 ετών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ανέκτησαν γραπτά μηνύματα με αναφορές σε σεξ, εγκυμοσύνη, άμβλωση και το χάπι επείγουσας αντισύλληψης Plan B, καθώς και σεξουαλικά σαφείς φωτογραφίες.

Στις 23 Απριλίου 2025, την επομένη ενός καβγά που φέρεται να είχαν για τις απειλές της να τον εκθέσει, ο Μπερκ, σύμφωνα με το υπόμνημα, της έστειλε Uber για να πάει στο σπίτι του. Όταν εκείνη έφτασε, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου».

Τα ευρήματα στο γκαράζ

Το δικαστικό έγγραφο περιγράφει στη συνέχεια τα «φρικιαστικά μέτρα» που φέρεται να έλαβε ο Μπερκ για να «να καταστρέψει και να εξαφανίσει τη σορό του θύματος».

Κατά την έρευνα στο γκαράζ του τον Σεπτέμβριο, οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με την εισαγγελία, στοιχεία διαμελισμού. Ανάμεσά τους ήταν δείγματα αίματος και υπολείμματα φουσκωτής πισίνας με «πολλαπλές γραμμικές τομές».

Από το TikTok στο Coachella

Ο Ντέιβιντ Μπερκ έγινε γνωστός το 2022, όταν τραγούδια που ηχογραφούσε στο κινητό του για τα βίντεό του με θέμα το Fortnite έγιναν viral στο TikTok.

Το single «Romantic Homicide» ήταν εκείνο που τον βοήθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Interscope Records. Το 2025 εμφανίστηκε και στο μουσικό φεστιβάλ Coachella.

Η απάντηση της υπεράσπισης

Η πλευρά του Μπερκ αρνείται τις κατηγορίες. Κατά την απαγγελία κατηγοριών στις 20 Απριλίου, όπου ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και άλλες κατηγορίες, η δικηγόρος υπεράσπισής του, Μπλερ Μπερκ, δήλωσε:

«Πιστεύουμε ότι τα πραγματικά στοιχεία θα δείξουν πως ο Ντέιβιντ Μπερκ δεν δολοφόνησε τη Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, ούτε προκάλεσε τον θάνατό της».