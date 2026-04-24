magazin
Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Music 24 Απριλίου 2026, 08:30

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Οι αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως στη διάρκεια πρόσφατης δικαστικής ακρόασης φέρνουν νέα, βαριά στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, λίγες ημέρες αφότου κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, οι εισαγγελικές αρχές εντόπισαν στον λογαριασμό του D4vd στο iCloud τεράστιο όγκο δεδομένων, μέρος του οποίου φέρεται να περιλαμβάνει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Μπεθ Σίλβερμαν, η επεξεργασία του υλικού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα λόγω του όγκου του.

Ο κατηγορούμενος D4vd, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, φέρεται να είχε αποθηκευμένα περίπου οκτώ terabytes δεδομένων στο iCloud, από τα οποία μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί μόλις ένα. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποιο ποσοστό αυτού του υλικού σχετίζεται με παράνομο περιεχόμενο.

Παράλληλα, οι αρχές αποκάλυψαν ότι υπάρχουν ακόμη 20 έως 30 terabytes δεδομένων σε άλλες συσκευές, τα οποία βρίσκονται υπό μεταφορά ώστε να δοθούν στην υπεράσπιση. Οι δικηγόροι του έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα αρχεία σε ειδικά διαμορφωμένο υπολογιστή εντός του δικαστικού μεγάρου. Ο ίδιος ο Μπερκ εμφανίστηκε στην αίθουσα με στολή κρατουμένου, εμφανώς καταβεβλημένος.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση νεκροψίας για τη Σελέστ Ρίβας Ερνάντες. Το πόρισμα καταλήγει ότι ο θάνατός της ήταν ανθρωποκτονία και προήλθε από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η έκθεση, που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα αλλά παρέμενε σφραγισμένη λόγω της αστυνομικής έρευνας, περιγράφει σοβαρά τραύματα στον κορμό, μεταξύ των οποίων πλήγμα στην άνω κοιλιακή χώρα που έφτασε στο ήπαρ και τραύμα στο στήθος.

Η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, τοποθετημένη σε σακούλες, μέσα στο μπροστινό πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το σώμα ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και έφερε ενδείξεις διαμελισμού.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 14χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά στις 23 Απριλίου 2025, όταν επισκέφθηκε την κατοικία του Μπερκ στους λόφους του Χόλιγουντ, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χόχμαν.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, η οποία ενδέχεται να επιφέρει ακόμη και τη θανατική ποινή. Επιπλέον, του αποδίδονται κατηγορίες για άσεμνες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και για τον διαμελισμό της σορού.

*Με πληροφορίες από: Variety 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies