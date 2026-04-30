Σε ισχύ τίθεται από σήμερα και για όλη την αντιπυρική περίοδο 2026 η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η έκδοσή του πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση και αφορά την πρόβλεψη για την επόμενη ημέρα (σήμερα για την 1η Μαΐου) και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά αύριο Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Ο χάρτης αποτελεί βασικό εργαλείο στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οργάνωσης, του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βάση τα όσα ορίζει το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών ‘ΙΟΛΑΟΣ 2’ (5η έκδοση)».

Μέσω αυτού, οι φορείς ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με τις περιοχές όπου για το επόμενο 24ωρο προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αντίστοιχης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν συμβάντα.

Συνολικά, περιλαμβάνει πέντε επίπεδα κινδύνου, τα οποία συνεπάγονται αντίστοιχη κλιμάκωση ετοιμότητας και λήψη μέτρων από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Χάρτης Πρόβλεψης: Τα επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα κινδύνου είναι:

Κατηγορία 1 (Πράσινο): Χαμηλός κίνδυνος

Κατηγορία 2 (Μπλε): Μέτριος κίνδυνος

Κατηγορία 3 (Κίτρινο): Υψηλός κίνδυνος

Κατηγορία 4 (Πορτοκαλί): Πολύ υψηλός κίνδυνος

Κατηγορία 5 (Κόκκινο): Κατάσταση συναγερμού.

Παράλληλα, λειτουργεί ως σημαντικό μέσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενισχύοντας την πρόληψη μέσω της αποφυγής ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι πέραν της αποστολής του σε όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αναρτάται καθημερινά στον ιστότοπο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος.