Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Ελλάδα 25 Απριλίου 2026, 18:28

Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Τις κύριες αλλαγές που εισάγονται για τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, την προληπτική πυροπροστασία, καθώς και τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών παραθέτει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε χθες .

Η ΚΥΑ εξειδικεύει τις διατάξεις του ν. 4662/2020 με τις κύριες αλλαγές που εισάγονται με το νόμο 5281/2026 (Α’ 28) και θέτει, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «σαφείς κανόνες για την πρόληψη πυρκαγιών, ενισχύοντας τον έλεγχο, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς».

Όσον αφορά τον καθαρισμό των οικοπέδων και τις προθεσμίες, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (έως 31 Οκτωβρίου).

Οι υποχρεώσεις αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Υποβολή δήλωσης καθαρισμού

Σχετικά με την δήλωση του καθαρισμού , όπως ορίζεται από την ΚΥΑ , μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου https://akatharista.apps.gov.gr . Προβλέπεται επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ, δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Εργασίες καθαρισμού

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων

-Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων

-Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού

-Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων

-Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου

Έλεγχοι και κυρώσεις

Όπως ορίζεται από την ΚΥΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις ως εξής:

Για μη υποβολή δήλωσης:

  • -500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης
  • -100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Ενίσχυση πρόληψης και συντονισμού

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ποιες οι αλλαγές που επέρχονται

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τα άρθρα 41, 43 και 44 του Νόμου 5182/2026 (Α’ 28) και την Κ.Υ.Α. το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περί των καθαρισμών οικοπεδικών και λοιπών και ακάλυπτων χώρων και του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών συμπληρώνεται και τροποποιείται.

Συνοπτικά, οι κύριες αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που επέρχονται, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, είναι οι παρακάτω:

1. Στους υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών εντάσσονται και οι νομείς, που είχαν πριν την υποχρέωση καθαρισμού αλλά δεν υποχρεούνταν σε δήλωση αυτού,

2. Η καταληκτική ημερομηνία καθαρισμού και δήλωσής του στο Μητρώο ταυτίζονται εξαρχής ως η 15η Ιουνίου εκάστου έτους – δε διαφοροποιείται, όπως τονίζεται από την Πολιτική Προστασία, η υποχρέωση συντήρησης καθαρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,

3. Εισάγονται εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογής (εκτός των διαμορφωμένων κήπων που συνεχίζει να ισχύει εισάγεται εξαίρεση και για τις γεωργικές καλλιέργειες και βοσκήσιμες γαίες, τους χώρους με αδυναμία πρόσβασης κ.α.),

4. Εισάγεται πρόβλεψη για την προστασία της χλωρίδας και της βιοποικιλότητας και προστίθεται άρθρο που καθορίζει τη διαχείριση των προϊόντων καθαρισμού με την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας των Δήμων και την υπόδειξη από αυτούς κατάλληλων σημείων απόθεσης,

5. Εισάγεται διαδικασία δήλωσης με φυσικό τρόπο στα Κ.Ε.Π. ή στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή σε ευπαθείς ομάδες

6. Εξειδικεύεται ο τρόπος ορισμού των ελεγκτικών κλιμακίων των Δήμων,

7. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους υπόχρεους τροποποιούνται ως προς το ύψος του προστίμου και πλέον ορίζονται ως εξής:

α. το πρόστιμο που επιβάλλεται από τους αρμόδιους φορείς ελέγχου για τη μη υποβολή δήλωσης μειώνεται από 1000 ευρώ σε: – 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, – 100 ευρώ εφόσον έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση,

β. το πρόστιμο για το μη καθαρισμό ενός οικοπεδικού /ακάλυπτου χώρου αυξάνεται από πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ σε ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ με ανώτατο όριο τις 2.000 ευρώ,

γ. Εφόσον υποβληθεί ένσταση το πρόστιμο για το μη καθαρισμό μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εφόσον κατά τη διαδικασία της ένστασης ολοκληρωθούν οι ενέργειες καθαρισμού.

8. Οι κυρώσεις για την υποβολή ψευδούς δήλωσης μειώνονται από τουλάχιστον 2 χρόνια φυλάκισης σε τουλάχιστον 6 μήνες και χρηματική ποινή από το προηγούμενο εύρος 12.600 – 54.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την Κ.Υ.Α. καταργείται η Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024.

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν αιτήματα για τις διαπραγματεύσεις – Πιθανή συνάντηση Νετανιάχου-Αούν στις 11 Μαΐου

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στη Λέσβο - «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»

«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα - Οι περιοχές

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 149 χλμ. σε περιοχή με όριο τα 50
Συνελήφθη οδηγός μηχανής για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 149 χλμ. σε περιοχή με όριο τα 50

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη - Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ

Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

Οι γιατροί προχώρησαν σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων - Η μετεγχειρητική πορεία της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη κρίνεται ως «άριστη» από τους θεράποντες ιατρούς

Βόλος: Δραματική διάσωση 41χρονου που έπεσε σε χαράδρα – Περιπατητές άκουσαν ουρλιαχτά, τρεις μέρες μετά
Δραματική διάσωση 41χρονου που έπεσε σε χαράδρα - Περιπατητές άκουσαν τα ουρλιαχτά του τρεις μέρες μετά

Αν και σοβαρά τραυματισμένος από την πτώση του στη χαράδρα, ο 41χρονος μοναχός κατάφερε να διατηρήσει τις αισθήσεις του και να συρθεί σε σπηλιά προτού τον εντοπίσουν διερχόμενοι πεζοπόροι

Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Για απάτη είχε μηνυθεί ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Τι καταγγέλλει πρώην πελάτης του

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη
Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

