Αλλαγές στο πλαίσιο για τον καθαρισμό των οικοπέδων με νέες προθεσμίες, επιβολή προστίμου έως 2.500 ευρώ σε περίπτωση μη καθαρισμού και μη υποβολής δήλωσης στο Μητρώο αλλά και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών για υποβολή ψευδούς δήλωσης φέρνει η νέα ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές μεριμνούν από την 1η Απριλίου έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και για τη συντήρηση έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής,

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Υπόχρεοι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα.

2. Οι δήμοι:

• έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, ενημερώνουν τους υπόχρεους για τις υποχρεώσεις καθαρισμού,

• διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους από την 1η Ιουνίου και έως την 31η Οκτωβρίου, και, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης καθαρισμού, προχωρούν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

3. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν, έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο:

• 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

• 100 ευρώ στους υπόχρεους που έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Κατά του προστίμου, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών.

5. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

6. Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, η δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

7. Οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν καταγγελιών, διενεργούν ελέγχους. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης καθαρισμού, επιβάλλουν τα πρόστιμα και ενημερώνουν τον δήμο για την ενέργεια αυτεπάγγελτου καθαρισμού.

8. Δήμοι και Πυροσβεστικό Σώμα επιβάλλουν για την παράβαση της υποχρέωσης καθαρισμού πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών. Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή, ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό εντός 5 ημερών. Ειδικά στους περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο δήμος, πριν από τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό, αιτείται από την Πυροσβεστική τη διενέργεια αυτοψίας. Ο καθαρισμός γίνεται μόνο αν διαπιστωθεί υψηλός κίνδυνος πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.

9. Αν δεν εντοπιστούν στοιχεία του υπόχρεου, ακολουθείται η διαδικασία του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, εξαιρουμένης της επιβολής προστίμου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης άμεσης συμμόρφωσης επέρχεται μείωση του προστίμου.

10. Με απόφαση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να παρατείνεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας.

11. Με κοινή απόφαση των υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα για τις ενέργειες καθαρισμού και αποκομιδής των υπολειμμάτων του, τον τρόπο, τη διαδικασία και τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, την επιβολή και τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων, την περίπτωση μείωσης του προστίμου λόγω αποδεδειγμένης άμεσης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις και κάθε άλλο θέμα.

