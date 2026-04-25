Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Την 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος με δύο βασικά στοιχεία να την χαρακτηρίζουν φέτος: έναν καλό υδρολογικό χειμώνα που έχει οδηγήσει σε εξίσου καλό επίπεδο εδαφικής υγρασίας αλλά και ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη χώρα μας.

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να πει πως είμαστε πιο αισιόδοξοι από άλλες χρονιές για το τι μας επιφυλάσσει η φετινή αντιπυρική περίοδος. Είναι όμως έτσι;

Πριν από λίγες μέρες, ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου εκδηλώθηκαν 52 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση» αναφερόταν στην ενημέρωση.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών».

Η Πυροσβεστική προέβη σε συλλήψεις και επέβαλλε τα επιβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές που ξέσπασαν σε: Κορινθία, Αχαΐα, Κύμη -Αλιβέρι, Νότιο Πήλιο κ.α

«Καθόλου ασυνήθιστο» λέει το WWF Ο Ηλίας Τζηρίτης, Υπεύθυνος Δράσεωνγιατιςδασικέςπυρκαγιές στοWWF Ελλάς βρίσκει την παραπάνω ενημέρωση κάπως υπερβολική, ενώ σημειώνει πως αποκρύπτει παράλληλα τις ευθύνες της πολιτείας στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών από καύσεις υπολειμμάτων βλάστησης. «Δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Το αντίθετο. Αρα πρέπει να εξετάσουμε προσεχτικά τα συγκεκριμένα αίτια».

Οπως αναφέρει, ο ίδιος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής:

Τον Μάρτιο του 2022 οι ενάρξεις πυρκαγιών ήταν 1.092

Τον Μάρτιο του 2023, 871

Ενα μόνο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου το 2020 ήταν 99

Το 2024 αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο των προστίμων για τις πυρκαγιές που ξεσπούν από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Ομως, κατά τον κ. Τζηρίτη, τρία χρόνια αργότερα, το μέτρο δεν φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς.

«Αν λειτουργούσε, από τις 10.121 πυρκαγιές κατά μέσο όρο ετησίως, την τελευταία 20ετία, θα είχαμε πέσει στις 5.000, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει όμως αξιόλογη μείωση των περιστατικών» σχολιάζει ο κ. Τζηρίτης.

«Η καύση των υπολειμμάτων είναι μια ανάγκη. Το πρόστιμο όμως δεν είναι πολιτική. Πολιτική αντιμετώπισης των πυρκαγιών που ξεσπούν από καύσεις κλαδεμάτων θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η επιδότηση προς τους πολίτες για να μπορούν να αγοράζουν μηχανήματα καταστροφής των υπολειμμάτων. Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες στους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης αυτής της καύσιμης ύλης». Πόσο «σώζει» την κατάσταση ένας καλός υδρολογικά χειμώνας; Άλλος ένας λόγος που δεν πρέπει κατά τους ειδικούς να δοθεί η εντύπωση πως βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση πριν καν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος είναι πως φέτος έχει προηγηθεί ένας πολύ καλός, από υδρολογικής άποψης, χειμώνας. «Στην έναρξη μιας αντιπυρικής περιόδου, πάντα μας ενδιαφέρει να δούμε τι έχει προηγηθεί από άποψη βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων» λέει στο inο Κώστας Λαγουβάρδος. Oπως εξηγεί, από τον περσινό Οκτώβριο και έπειτα οι βροχοπτώσεις ήταν μεγάλες, πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα. «Αυτό αποτυπώνεται και στην εδαφική υγρασία. Στα μέσα του φετινού Απριλίου καταγράφουμε κανονικές τιμές ξηρασίας εδάφους σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Ανατολική Κρήτη. Ηταν μια χρονιά πλούσια σε νερά» λέει ο κ. Λαγουβάρδος. Οπως επισημαίνει όμως, παρόλα αυτά, όλα εξαρτώνται από το πως θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. «Αν τον Μάιο και τον Ιούνιο έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η βλάστηση θα ξεραθεί πολύ γρήγορα. Ας μην ξεχνάμε πως λόγω των βροχών αυτή τη στιγμή έχουμε άφθονη βλάστηση». «H εδαφική ξηρασία είναι σε καλά για την εποχή επίπεδα αλλά αυτό δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε» λέει με τη σειρά του στο in και ο Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και μέλος της ομάδας FLAMEτης μονάδας ΜΕΤΕΟ. «Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν περίοδοι με υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές. Οι βροχές σίγουρα μας βοηθούν στο να καθυστερούν χρονικά οι ενάρξεις των πυρκαγιών, αλλά η κατάσταση μπορεί να γίνει ξαφνικά δύσκολη με ένα και μόνο επεισόδιο καύσωνα. Θα είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση, αν έχουμε έναν βροχερό Ιούνιο» αναφέρει ο κ. Γιάνναρος.