Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Spotlight

Την 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος με δύο βασικά στοιχεία να την χαρακτηρίζουν φέτος: έναν καλό υδρολογικό χειμώνα που έχει οδηγήσει σε εξίσου καλό επίπεδο εδαφικής υγρασίας αλλά και ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη χώρα μας.

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να πει πως είμαστε πιο αισιόδοξοι από άλλες χρονιές για το τι μας επιφυλάσσει η φετινή αντιπυρική περίοδος. Είναι όμως έτσι;

Πριν από λίγες μέρες, ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου εκδηλώθηκαν 52 δασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση» αναφερόταν στην ενημέρωση.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών».

Η Πυροσβεστική προέβη σε συλλήψεις και επέβαλλε τα επιβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές που ξέσπασαν σε: Κορινθία, Αχαΐα, Κύμη -Αλιβέρι, Νότιο Πήλιο κ.α

«Καθόλου ασυνήθιστο» λέει το WWF

Ο Ηλίας Τζηρίτης, Υπεύθυνος Δράσεωνγιατιςδασικέςπυρκαγιές στοWWF Ελλάς βρίσκει την παραπάνω ενημέρωση κάπως υπερβολική, ενώ σημειώνει πως αποκρύπτει παράλληλα τις ευθύνες της πολιτείας στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών από καύσεις υπολειμμάτων βλάστησης.

«Δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Το αντίθετο. Αρα πρέπει να εξετάσουμε προσεχτικά τα συγκεκριμένα αίτια».

Οπως αναφέρει, ο ίδιος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής:

  • Τον Μάρτιο του 2022 οι ενάρξεις πυρκαγιών ήταν 1.092
  • Τον Μάρτιο του 2023, 871
  • Ενα μόνο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου το 2020 ήταν 99

Το 2024 αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο των προστίμων για τις πυρκαγιές που ξεσπούν από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Ομως, κατά τον κ. Τζηρίτη, τρία χρόνια αργότερα, το μέτρο δεν φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς.

«Αν λειτουργούσε, από τις 10.121 πυρκαγιές κατά μέσο όρο ετησίως, την τελευταία 20ετία, θα είχαμε πέσει στις 5.000, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει όμως αξιόλογη μείωση των περιστατικών» σχολιάζει ο κ. Τζηρίτης.

«Η καύση των υπολειμμάτων είναι μια ανάγκη. Το πρόστιμο όμως δεν είναι πολιτική. Πολιτική αντιμετώπισης των πυρκαγιών που ξεσπούν από καύσεις κλαδεμάτων θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η επιδότηση προς τους πολίτες για να μπορούν να αγοράζουν μηχανήματα καταστροφής των υπολειμμάτων. Η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες στους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης αυτής της καύσιμης ύλης».

Πόσο «σώζει» την κατάσταση ένας καλός υδρολογικά χειμώνας;

Άλλος ένας λόγος που δεν πρέπει κατά τους ειδικούς να δοθεί η εντύπωση πως βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση πριν καν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος είναι πως φέτος έχει προηγηθεί ένας πολύ καλός, από υδρολογικής άποψης, χειμώνας.

«Στην έναρξη μιας αντιπυρικής περιόδου, πάντα μας ενδιαφέρει να δούμε τι έχει προηγηθεί από άποψη βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων» λέει στο inο Κώστας Λαγουβάρδος.

Oπως εξηγεί, από τον περσινό Οκτώβριο και έπειτα οι βροχοπτώσεις ήταν μεγάλες, πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα. «Αυτό αποτυπώνεται και στην εδαφική υγρασία. Στα μέσα του φετινού Απριλίου καταγράφουμε κανονικές τιμές ξηρασίας εδάφους σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Ανατολική Κρήτη. Ηταν μια χρονιά πλούσια σε νερά» λέει ο κ. Λαγουβάρδος.

Οπως επισημαίνει όμως, παρόλα αυτά, όλα εξαρτώνται από το πως θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. «Αν τον Μάιο και τον Ιούνιο έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η βλάστηση θα ξεραθεί πολύ γρήγορα. Ας μην ξεχνάμε πως λόγω των βροχών αυτή τη στιγμή έχουμε άφθονη βλάστηση».

«H εδαφική ξηρασία είναι σε καλά για την εποχή επίπεδα αλλά αυτό δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε» λέει με τη σειρά του στο in και ο Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και μέλος της ομάδας FLAMEτης μονάδας ΜΕΤΕΟ.

«Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν περίοδοι με υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές. Οι βροχές σίγουρα μας βοηθούν στο να καθυστερούν χρονικά οι ενάρξεις των πυρκαγιών, αλλά η κατάσταση μπορεί να γίνει ξαφνικά δύσκολη με ένα και μόνο επεισόδιο καύσωνα. Θα είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση, αν έχουμε έναν βροχερό Ιούνιο» αναφέρει ο κ. Γιάνναρος.

Θα ενεργοποιηθεί τη φετινή αντιπυρική περίοδο το νέο νομοσχέδιο;

Τον περασμένο Φεβρουάριο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών».

Το νομοσχέδιο έτυχε ευρείας αποδοχής και σημαντικό μέρος του ψηφίστηκε και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ειδικοί στο in είχαν εκφράσει ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριo, όταν και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, τη θετική τους γνώμη για αυτό το νομοσχέδιο, η ταυτότητα του οποίου αποφασίστηκε και διεκπεραιώθηκε από τον πρώην υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Μετά τον ανασχηματισμό, τη θέση του υπουργού ανέλαβε ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος έχει μακρά θητεία στο εν λόγω υπουργείο (τόσο ως υφυπουργός, όσο και ως υπηρεσιακός υπουργός το 2023).

Το ερώτημα όλων ήταν αν αυτές οι αλλαγές θα βρουν γρήγορο δρόμο προς την ολοκλήρωση.

Σημειώνεται πως μερικές από τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

Ιδρυση επιχειρησιακής μετεωρολογικής μονάδας (Unit7) στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων). Καθιερώνεται η Μετεωρολογία Πεδίου.

Δημιουργία 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Συμβάντων- 13 «μικρά ΕΣΚΕΔΙΚ», ένα στην έδρα κάθε Περιφέρειας.

Σύσταση ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής για την αξιολόγηση μεγάλων πυρκαγιών άνω των 100.000 στρεμμάτων.

Καθιέρωση ετήσιας δημόσιας έκθεσης για την αντιπυρική περίοδο, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες.

Αναβάθμιση της Δ.Α.Ε.Ε – Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με σύσταση 36 διαπεριφερειακών Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), εξοπλισμένα με εξειδικευμένο προσωπικό.

Το in ρώτησε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ποιες από τις αλλαγές που φέρνει η «Ενεργή Μάχη» είναι εφικτό να εφαρμοστούν από το φετινό καλοκαίρι.

Μας απάντησαν πως από όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, αυτά που θα εφαρμοστούν το φετινό καλοκαίρι είναι  η μονάδα Unit7 (επιχειρησιακή μετεωρολογία) και τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα συμβάντος (μικρά ΕΣΚΕΔΙΚ).

Υπο επεξεργασία είναι: τα συντονιστικά κέντρα σε κάθε περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση και τα υποχρεωτικά σχέδια πρόληψης πυρκαγιών για κάθε δήμο και περιφέρεια όπως και η σύσταση ειδικής επιτροπής εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου.

Η μονάδα Unit7 θα στελεχωθεί προς το παρόν με μετεωρολόγους που εργάζονται στο υπουργείο αλλά και με στελέχη της ΕΜΥ.

Πάντως, στην παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον πρώην υπουργό, ο κ. Κεφαλογιάννης είχε σημειώσει πως η μονάδα Unit7 θα στελεχωνόταν (και) με τους έμπειρους πυρομετεωρολόγους της ομάδας FLAME της μονάδας ΜΕΤΕΟ.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέβαλλε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το ελληνικό πρόγραμμα πυρομετεωρολογίας στη μονάδα Unit7. Παρότι πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση, η συνεργασία «πάγωσε» στη συνέχεια.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχειρησιακή μετεωρολογία πεδίου είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς, την εποχή της κλιματικής κρίσης.

Οπως εξηγεί ο κ. Τζηρίτης: «Η πυρκαγιά του Εβρου το 2023 έδειξε ότι μία αλλαγή του καιρού, στην προκειμένη οι άνεμοι που από βόρειοι έγιναν νότιοι, οδήγησε στο να καούν 120.000 στρέμματα. Ηταν μια προβλέψιμη αλλαγή καιρού που όμως δεν “πέρασε” στην επιχειρησιακή λειτουργία. Ετσι, η “πτέρνα” της φωτιάς μετατράπηκε σε μέτωπο. Αν υπήρχε η μονάδα Unit7 και είχε γίνεi προεργασία στο επιχειρησιακό κομμάτι, τα πράγματα ίσως ήταν διαφορετικά. Οι επιστημονικές πληροφορίες σε όσους βρίσκονται στο πεδίο είναι πολύτιμες, μπορούν να αλλάξουν όλο το πλάνο».

Στο νέο νομοσχέδιο, η επιστημονική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη μετεωρολογία πεδίου. Προβλέπεται και επιτροπή αξιολόγησης μεγάλων περιστατικών.

Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι κατά τον κ. Τζηρίτη «αχίλλειος πτέρνα» της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα

Ο κ. Τζηρίτης δίνει τη μεγάλη εικόνα.

«Το 2025 σημειώθηκαν 9.000 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Οι 18 έδωσαν το 87,7% των καμένων εκτάσεων. Σε αυτόν τον μικρό αριθμό φαίνεται και η αποδοτικότητα στην πυρόσβεση. Τα περιστατικά πυρκαγιών είναι σταθερά πάρα πολλά. Αυτά που θα δώσουν τις μεγάλες πυρκαγιές είναι λίγα. Είναι στη διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών που πάσχουμε. Οταν μια πυρκαγιά πάρει διαστάσεις, η κατάσταση δυσκολεύει.το έχουμε δει και στη Βόρεια Εύβοια και στα περσινά περιστατικά στη Χίο».

Από αυτή την άποψη, η δημιουργία της επιτροπής ανάλυσης μεγάλων πυρκαγιών είναι ένα από τα μέτρα που επείγει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τον κ. Τζηρίτη.

Η αξιολόγηση στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου με όρους διαφάνειας, είναι επίσης κάτι αναγκαίο και ρεαλιστικό να εφαρμοστεί από τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Η ολοκληρωμένη κινητοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, με κανόνες εμπλοκής και κατάλληλη εκπαίδευση είναι επίσης από αυτά που επείγουν να εφαρμοστούν.

«Οι προσδοκίες για την εφαρμογή του νομοσχεδίου ήταν εξαρχής μεγάλες. Ομως, έχουμε δει πολλές φορές νόμους να ψηφίζονται και μετά να μην εφαρμόζονται. Θυμίζω μόνο αντίστοιχο νομοσχέδιο του 2020 που περιελάμβανε τη φιλόδοξη «εθνική πολιτική μείωσης καταστροφών». Δεν εφαρμοστήκε ποτέ», βάζει τις προσδοκίες …στη θέση τους, ο κ. Τζηρίτης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Κόσμος
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου φέρνουν νέες μαρτυρίες

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία
Ελλάδα 25.04.26

Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν

Σύνταξη
Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
Ελλάδα 24.04.26

Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Ελλάδα 24.04.26

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Ελλάδα 24.04.26

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με ποιον συνομιλούσε ο δράστης μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις του 40χρονου

Ερωτήματα προκύπτουν από τις περίεργες κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας - Ενημέρωσε ο δράστης για το έγκλημα κάποιο τρίτο πρόσωπο που κρατά ακόμα το στόμα του κλειστό;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου φέρνουν νέες μαρτυρίες

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 08:45

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies