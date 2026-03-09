Καιρός: Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.
- Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
- Στους δρόμους οι Κουβανοί πολίτες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ – Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα
- Νεκρός οδηγός σε τροχαίο - Έπεσε σε τοίχο με το όχημά του
- Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε 68χρονο που ασέλγησε στον 8χρονο ανιψιό του στη Θεσσαλονίκη
Ο χειμώνας του 2025–2026 (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026) χαρακτηρίστηκε από αυξημένα ύψη βροχής σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Στον χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συνολικών υψών βροχής στην Ελλάδα για τον χειμώνα 2025–2026, όπως προέκυψε από δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Ε.Α.Α.
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό Θεοδώριανα Άρτας με 1580 χιλιοστά, ενώ πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης στη Μεγαλόχαρη Άρτας (1367 χιλιοστά), στο Ζωτικό Ιωαννίνων (1338 χιλιοστά) και στη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο Χανίων (1269 χιλιοστά). Αντίθετα, χαμηλότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα του Αιγαίου.
Συνολικά, έξι σταθμοί κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο από 1200 χιλιοστά, ενώ σε 40 σταθμούς το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
Η σύγκριση των συνολικών υψών βροχής με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010–2019 δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά αυξημένες. Σε αρκετούς σταθμούς της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100–130% (υπερδιπλάσια ποσά) σε σχέση με τις κλιματικές τιμές.
Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μόρνου το συνολικό ύψος βροχής για τη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου 60–70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς. Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν κοντά ή και χαμηλότερες από τις κλιματικές τιμές.
Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025–2026 ήταν ιδιαίτερα υγρός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε περιοχές της νότιας νησιωτικής χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν πιο περιορισμένες.
- Καιρός: Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
- «Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της
- «Για εμάς είσαι πάντα εδώ» – Η συγκινητική ανάρτηση της Εθνικής για τα γενέθλια του Μπάλντοκ
- Θεσσαλονίκη: Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε 68χρονο που ασέλγησε στον 8χρονο ανιψιό του
- Στήριξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Θηβαίων για το Σχολείο «Ελλάς–Θήβα» στην Ακτή Ελεφαντοστού
- Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη
- Ρεάλ Μαδρίτης: Μια οικονομική καταστροφή…
- Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η σύζυγός του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και έπεσαν μαζί σε γκρεμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις