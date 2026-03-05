Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Δεύτερος θερμότερος από τον 1960 ήταν ο φετινός χειμώνας (2025 – 2026) στην Ελλάδα, σύμφωνα με το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο πιο ζεστός χειμώνας παραμένει αυτός του 2023 – 2024.

Να σημειωθεί ότι ο Φεβρουάριος ήταν θερμότερος από το αναμενόμενο, με τη μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών να κυμαίνεται σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019) σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Σε επίπεδο έτους, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo, ο χειμώνας του 2025–2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα – τουλάχιστον από το 1960.

Πολύ ήπιες θερμοκρασίες

Ειδικότερα, ο χειμώνας στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2025, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2026) χαρακτηρίστηκε από πολύ ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα με θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές.

Παράλληλα, καταγράφηκαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κατά τις οποίες η θερμοκρασία κυμάνθηκε κάτω από τη μέση τιμή για μερικές ημέρες, κυρίως στις αρχές έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.

Στο γράφημα που παραθέτει το meteo παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για τη χειμερινή περίοδο στην Ελλάδα από το 1960 έως το 2026. Στον χειμώνα του 2025-2026, συνολικά 78 ημέρες (86%) είχαν θερμοκρασία πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991 – 2020.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταγραφεί οι τέσσερις θερμότεροι χειμώνες στην Ελλάδα. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026.

Παράλληλα, ο φετινός χειμώνας ήταν ένας από τους πιο υγρούς χειμώνες στα χρονικά των καταγραφών στην Ελλάδα, ενώ η χιονοκάλυψη κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις κλιματικές τιμές.