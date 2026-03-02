Καιρός: Με ανεβασμένες θερμοκρασίες μπήκε ο Μάρτιος – Πότε αλλάζει το σκηνικό
Τι προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς για το καιρό
Με ήπιο καιρό θα κυλίσει επόμενο δεκαήμερο του Μαρτίου, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις, όπως καταγράφει η τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.
Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθεί αρχικά σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18–19°C.
Από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται σταδιακή πτώση προς τους 14–16°C, μια μεταβολή που δεν θα έχει απότομο χαρακτήρα, αλλά θα αποτελεί μια ομαλή επιστροφή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κινούνται κυρίως μεταξύ 8–11°C, διατηρώντας τις νύχτες δροσερές, χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.
Όσον αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Παροδικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ιδιαίτερη ένταση.
Αλλάζει ο καιρός μετά το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου
Μετά τις 10 του μήνα, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για την προσέγγιση οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και είναι ακόμη νωρίς για σαφείς λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχοπτώσεων και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή του καιρού στη συνέχεια.
Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά
H ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
☑Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει… pic.twitter.com/hy8w1aJeUt
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 2, 2026
