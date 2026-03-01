Με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό κυλά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Οι θερμοκρασίες κινούνται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για αξιόλογες διαταραχές ή οργανωμένη κακοκαιρία.

Στην Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις.

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ξεκινά ήρεμα και δεν φαίνεται, προς το παρόν, διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη»

Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα υπερισχύουν, ενώ δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα, με τον καιρό να παραμένει σταθερός.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ εμφανίζεται αντίστοιχο, με τις μέγιστες τιμές επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα.

Μοναδική «παρένθεση» αποτελεί η Πέμπτη, όπου τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για οργανωμένο ή αξιόλογο σύστημα. Κατά τα λοιπά, η εικόνα παραμένει ήπια.

Στις Κυκλάδες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Άνδρο, η ηλιοφάνεια θα έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να συνοδεύονται από αξιόλογα φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 14–16 βαθμούς το μεσημέρι και 9–11 βαθμούς τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο δεν παρουσιάζει ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας.

Βόρειο ρεύμα και καθαρή ατμόσφαιρα

Κοινό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η διατήρηση βόρειου ρεύματος, το οποίο ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα και καλή διαύγεια, περιορίζοντας τη δυναμική για εκτεταμένες βροχοπτώσεις

Μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις από τα βόρεια μετά το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.