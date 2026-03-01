newspaper
Καιρός: Η ανάλυση Κολυδά για το πρώτο 10ήμερο του μήνα

Στην Αθήνα, ο υδράργυρος θα φτάσει στα μέσα της εβδομάδας έως και τους 19 βαθμούς Κελσίου

Με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό κυλά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Οι θερμοκρασίες κινούνται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για αξιόλογες διαταραχές ή οργανωμένη κακοκαιρία.

Στην Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιηθούν γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις.

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ξεκινά ήρεμα και δεν φαίνεται, προς το παρόν, διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη»

Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα υπερισχύουν, ενώ δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα, με τον καιρό να παραμένει σταθερός.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ εμφανίζεται αντίστοιχο, με τις μέγιστες τιμές επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα.

Μοναδική «παρένθεση» αποτελεί η Πέμπτη, όπου τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για οργανωμένο ή αξιόλογο σύστημα. Κατά τα λοιπά, η εικόνα παραμένει ήπια.

Στις Κυκλάδες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Άνδρο, η ηλιοφάνεια θα έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να συνοδεύονται από αξιόλογα φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 14–16 βαθμούς το μεσημέρι και 9–11 βαθμούς τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο δεν παρουσιάζει ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας.

Βόρειο ρεύμα και καθαρή ατμόσφαιρα

Κοινό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η διατήρηση βόρειου ρεύματος, το οποίο ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα και καλή διαύγεια, περιορίζοντας τη δυναμική για εκτεταμένες βροχοπτώσεις

Μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ξεκινά ήρεμα και δεν φαίνεται, προς το παρόν, διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του «γδάρτη».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.
Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις από τα βόρεια μετά το μεσημέρι.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Economy
Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Κόσμος
Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν

Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών
Έρευνες 01.03.26

Η ακρίβεια ψαλιδίζει τις αυξήσεις μισθών

Τις μεγαλύτερες απώλειες προκαλούν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τη στέγαση, που «τρώνε» πάνω από το 50% των μηνιαίων αποδοχών των νοικοκυριών - Τι δείχνουν οι έρευνες για την ακρίβεια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Αυτοκτονία 01.03.26

Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του

Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Τα ευρήματα 01.03.26

Έρευνα του Χάρβαρντ συνδέει τους θανάτους από καρκίνο με τη διαμονή κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», σημειώνει ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας και Ανθρώπινης Κατοίκησης στο Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης

Σύνταξη
Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι
Euroleague 01.03.26

Ποια είναι τα δεδομένα για Φρανσίσκο – Τι συμβόλαιο θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το συμβόλαιο που θα ψάξει στην αγορά το καλοκαίρι – Τα δεδομένα για την Μπαρτσελόνα, τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και στη… μέση η Ζαλγκίρις.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιράν: Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων – Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά
Πλήγμα σε κλινική 01.03.26

Στους 148 οι νεκροί από την επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν - Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, προκαλώντας σημαντικό αριθμό θυμάτων μεταξύ των μαθητριών, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01.03.26

Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 09:34

Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
