Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις την Κυριακή – Πού θα βρέξει

Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει έως 18°C

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και στην Κρήτη έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις από τα βόρεια μετά το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη

Σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πέμπτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.