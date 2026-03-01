newspaper
Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις την Κυριακή – Πού θα βρέξει
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 08:10

Από την ερχόμενη Τρίτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης - Ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει έως 18°C

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναλυτικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και στην Κρήτη έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη νότια νησιωτική χώρα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις από τα βόρεια μετά το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη

Σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πέμπτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Markets
Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ελλάδα 01.03.26

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Αναφορές θεάσεων 01.03.26

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Κατερίνα Τζαβάρα
Υποκλοπές: Πώς καταρρέει το αφήγημα των «ιδιωτών» του Predator και η ολοφάνερη αμηχανία μιας ολόκληρης κυβέρνησης
Πολιτική 01.03.26

Το αποτέλεσμα της δίκης για τις υποκλοπές φέρνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και αρκετά -παρακολουθούμενα- στελέχη της προ των ευθυνών τους, τις οποίες απέφευγαν επιμελώς από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ο Θρίαμβος των Εικόνων, το νόημα της ημέρας και ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Ελλάδα 01.03.26

Τι σηματοδοτεί η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί θεωρείται Θρίαμβος της πίστης και πώς γιορτάζεται σήμερα. Οι Άγιοι της ημέρας και ποιοι έχουν ονομαστική εορτή 1 Μαρτίου.

Σύνταξη
Εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ υπόσχεται το Ιράν – Για νέα πιο σφοδρά χτυπήματα απειλεί ο Τραμπ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 01.03.26 Upd: 08:03

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ από πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ - Η Τεχεράνη υπόσχεται εκδίκηση και εξαπολύει επιθέσεις σε 27 βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα - Δείτε live στο in, όλες τις εξελίξεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλί Χαμενεΐ: Ο λάτρης του Τολστόι και του Στάινμπεκ που έγινε αγιατολάχ
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ποιος ήταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ; Ο προστατευόμενος του Χομεϊνί ήταν από το 1989 η πιο ισχυρή προσωπικότητα του Ιράν και αυτός που έδωσε πρόσωπο στο θρησκευτικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Επική οργή» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του θεοκρατικού Ιράν – Ένας πόλεμος, πολλά ερωτήματα
Γεωστρατηγικές ακροβασίες 01.03.26

Επικαλούμενες αντιστοίχως «άμεση» και «υπαρξιακή απειλή» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο καθεστωτικής αλλαγής στην Τεχεράνη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτέλεση στην Καισαριανή: Φως στα… μυστικά των δημοπρασιών
Εκτέλεση στην Καισαριανή 01.03.26

Μια ξενάγηση στο «χρηματιστήριο» της ιστορίας και της τέχνης, με αφορμή τις φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση στην Καισαριανή

Μιχάλης Γελασάκης
Το Ιράν ορκίζεται «την πιο καταστροφική επιχείρηση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας»
Κόσμος 01.03.26

Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, ορκίζονται εκδίκηση και την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»
Κόσμος 01.03.26

Σε τηλεφωνικό του σχόλιο αμέσως μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Χαμενεΐ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ξέρει ακριβώς τον κατάλληλο υποψήφιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
