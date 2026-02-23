Μία από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες και όμορφες εφαρμογές καιρού για Android θα αποτελεί σύντομα παρελθόν, στην τωρινή της μορφή. H Google προχωρά σε σταδιακή απόσυρση της αυτόνομης εφαρμογής «Google Weather» αλλά οι χρήστες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις μετεωρολογικές προβλέψεις μέσω της κεντρικής εφαρμογής «Google App», των ενσωματωμένων Widgets της αρχικής οθόνης και του AI βοηθού με τον τεχνολογικό κολοσσό να ενοποιεί τις υπηρεσίες της κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Για ομαλή μετάβαση

Στη νέα εποχή, χωρίς το «Google Weather», η μετάβαση θα είναι ομαλή.

Η νέα μορφή

Με αυτή την αλλαγή, η συντόμευση κατευθύνει πλέον τους χρήστες σε μια αναζήτηση στη Google και όχι στην προηγούμενη ειδική σελίδα με τις καιρικές προγνώσεις.

Η προηγούμενη μορφή χρησιμοποιούσε ξεχωριστές ενότητες της σελίδας για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, την ωριαία πρόγνωση και τις προβλέψεις για 10 ημέρες.

Η νέα μορφή παρουσίαση του καιρού συγκεντρώνει τις τρέχουσες και τις ωριαίες προβλέψεις καιρού σε μία μόνο κάρτα. Ακριβώς κάτω από το κείμενο, βλέπετε ένα καρουσέλ για τις επόμενες 10 ημέρες.

Η αγαπημένη μασκότ της Google, ο Froggy, εξακολουθεί να υπάρχει. Ωστόσο, άλλα γραφικά, όπως τα σύμβολα για την υγρασία, τον άνεμο και τις βροχοπτώσεις, «κερδίζουν» έδαφος.

Ανανεωμένος σχεδιασμός

Το «Google Weather» χρησιμοποιεί κυρίως δεδομένα από το weather.com (The Weather Channel), που θεωρείται από τις πιο έγκυρες πηγές παγκοσμίως.

Παρέχει δεδομένα για την ποιότητα του αέρα (AQI), την υγρασία, την ορατότητα, τον δείκτη UV και την ώρα ανατολής/δύσης του ηλίου.

Στέλνει ειδοποιήσεις για το πότε ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσει ή να σταματήσει η βροχή στην περιοχή σου.

Πρόσφατα η Google ανανέωσε τον σχεδιασμό της (Pixel Weather app), προσθέτοντας τεχνητή νοημοσύνη που σου κάνει μια σύντομη περίληψη του καιρού.