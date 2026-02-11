Νέο εργαλείο επιτρέπει να διαγράψετε ανεπιθύμητες φωτογραφίες από το Google Search
Η Google ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο εργαλείο για την αφαίρεση ανεπιθύμητων φωτογραφιών, ανταποκρινόμενη σε αυτή την επιτακτική ανάγκη.
Την δυνατότητα να διαγράψετε ανεπιθύμητες και προσωπικές φωτογραφίες από τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης, δίνει η Google.
Ανακοίνωσε ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει την άμεση αφαίρεση προσωπικών και ακατάλληλων εικόνων (explicit images) πριν αυτές διαδοθούν στο διαδίκτυο.
Διατηρήστε τον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών στο διαδίκτυο
Το νέο αυτό πλαίσιο δεν αφορά μόνο περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας αλλά καλύπτει ακόμα και περιπτώσεις όπου το υλικό είχε αναρτηθεί αρχικά με τη συγκατάθεση του χρήστη, αλλά πλέον ο ίδιος επιθυμεί την απόσυρσή του από τη δημόσια θέα.
Πώς λειτουργεί
- Ο χρήστης επισκέπτεται την ειδική φόρμα υποστήριξης της Google ή χρησιμοποιεί την επιλογή «Results about you» μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του (διαθέσιμο αρχικά σε συγκεκριμένες αγορές και σταδιακά παγκοσμίως).
- Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής Google, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που τον αφορούν. Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο στη φωτογραφία είναι ο αιτών.
- Μετά την υποβολή, η Google παρέχει έναν πίνακα ελέγχου όπου φαίνεται η κατάσταση του αιτήματος.
Η Google θα σας στείλει ειδοποιήσεις μέσω email για να σας ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση του αιτήματος. Το εργαλείο βασίζεται στις υπάρχουσες προσπάθειες της εταιρείας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των χρηστών στο διαδίκτυο.
