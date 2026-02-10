science
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
H μητρική της Google δανείζεται με… 100ετές ομόλογο για να χρηματοδοτήσει την ΑΙ
Τεχνολογία 10 Φεβρουαρίου 2026, 12:20

H μητρική της Google δανείζεται με… 100ετές ομόλογο για να χρηματοδοτήσει την ΑΙ

Η Αlphabet, στην οποία ανήκει η Google, σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα σε στερλίνες και ελβετικά φράγκα

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Στη διάθεση ενός πολύ ασυνήθιστου ομολόγου 100ετούς διάρκειας σκοπεύει να προχωρήσει η Alphabet (μητρική της Google) ως μέρος μιας μεγάλης έκδοσης ομολόγων, στην πρώτη πώληση τόσο μακροπρόθεσμου χρέους από μια τεχνολογική εταιρεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Πρόκειται για την πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola διέθεσε στην αγορά αυτό το είδος χρέους το 1997

Το 100ετές ομόλογο θα είναι εκφρασμένο σε λίρες στερλίνες, μαζί με τέσσερις άλλες δόσεις στο ίδιο νόμισμα, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η συναλλαγή, που είναι η πρώτη πώληση της Alphabet σε λίρες στερλίνες, θα μπορούσε να τιμολογηθεί ήδη από αύριο Τρίτη, πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, πρόκειται για την πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola διέθεσε στην αγορά αυτό το είδος χρέους το 1997. Η αγορά των 100ετών ομολόγων κυριαρχείται από κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως πανεπιστήμια. Για τις εταιρείες, οι πιθανές εξαγορές, τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα και η τεχνολογική απαξίωση καθιστούν τέτοιες συναλλαγές σπάνιες.

Ωστόσο, δεδομένου του τεράστιου όγκου χρέους που πρέπει να συγκεντρώσουν οι εταιρείες τεχνολογίας για να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και οι εξαιρετικά σπάνιες συναλλαγές κάνουν την επανεμφάνισή τους, όπως υπογραμμίζει το Bloomberg.

«Θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε είδους επενδυτή, από τον επενδυτή δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων έως τον επενδυτή με εξαιρετικά μακροπρόθεσμες επενδύσεις», δήλωσε ο Gordon Kerr, ευρωπαίος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της KBRA. Οι κύριοι αγοραστές των 100ετών ομολόγων θα είναι ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, και «αυτός που θα τα αναλάβει πιθανότατα δεν θα είναι ο ίδιος που θα είναι εκεί όταν θα πρέπει να αποπληρωθούν», πρόσθεσε.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Alphabet αναμένεται να αυξηθούν στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης

Ισχυρή ζήτηση από συνταξιοδοτικά ταμεία

Η ισχυρή ζήτηση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες της Βρετανίας έχει καταστήσει την αγορά της στερλίνας ως τον προτιμώμενο τόπο για τους εκδότες που αναζητούν χρηματοδότηση μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των κρατικών εκδοτών, μόνο η Electricite de France, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Wellcome Trust έχουν εκδώσει στο παρελθόν ομόλογα 100ετούς διάρκειας σε αυτό το νόμισμα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola διέθεσε στην αγορά αυτό το είδος χρέους το 1997

Όλα αυτά τα ομόλογα εκδόθηκαν το 2021, μια χρονιά κατά την οποία οι αποδόσεις των ομολόγων υψηλής ποιότητας σε λίρες στερλίνες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τους δείκτες του Bloomberg. Λόγω της πολύ υψηλής διάρκειάς τους, όπως την αποκαλούν οι traders για την ευαισθησία των τιμών στις μεταβολές των επιτοκίων, όλα αυτά τα ομόλογα έχουν τιμή πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία.

Η έκδοση με το χαμηλότερο κουπόνι από τις τρεις, από το Wellcome Trust, αναφέρεται σε 44,6 πένες ανά λίρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις αποδόσεις.

Και δεν είναι όλα τα ομόλογα πολύ μακράς διάρκειας που προορίζονται να επιβιώσουν. Η προβληματική εταιρεία λιανικής J.C. Penney Co. υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2020, μόλις 23 χρόνια μετά την έκδοση ενός ομολόγου διάρκειας ενός αιώνα.

Alphabet: Διάθεση τμημάτων του ομολόγου και σε δολάριο

Το 100ετές ομόλογο της Alphabet συνοδεύεται από μια πώληση πολλαπλών τμημάτων στην αγορά του δολαρίου ΗΠΑ. Ο τεχνολογικός γίγαντας ξεκίνησε νωρίτερα την εμπορία μιας επταμερούς συναλλαγής, η τιμή της οποίας αναμένεται να καθοριστεί αργότερα σήμερα. Σχεδιάζει επίσης να εκδώσει ομόλογα σε ελβετικά φράγκα, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Η Alphabet εισήλθε για τελευταία φορά στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, όταν συγκέντρωσε 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συναλλαγή που προσέλκυσε παραγγελίες ύψους περίπου 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, πούλησε ένα 50ετές ομόλογο — το μακροβιότερο εταιρικό τεχνολογικό ομόλογο σε δολάρια ΗΠΑ πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg — το οποίο υποχώρησε στις δευτερογενείς αγορές. Η εταιρεία πούλησε επίσης 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα στην Ευρώπη την ίδια περίοδο.

Η τεράστια συμφωνία δανεισμού έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Alphabet ότι οι επενδύσεις της θα φθάσουν τα 185 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος — διπλάσιες από ό,τι ξόδεψε πέρυσι — για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta Platforms και η Microsoft, έχουν επίσης ανακοινώσει τεράστια σχέδια επενδυτικών δαπανών για το 2026, ενώ η Morgan Stanley αναμένει ότι τα δάνεια των μεγάλων εταιρειών cloud computing, γνωστών ως hyperscalers, θα φτάσουν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από 165 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ωστόσο, η έκδοση ομολόγων 100 ετών θα παραμείνει πιθανώς σπάνια.

«Είναι δύσκολο να πούμε αν αυτό είναι κάτι που θα γίνει συνηθισμένο», δήλωσε ο Kerr της KBRA. «Δεν είναι καν συνηθισμένο στην αγορά ομολόγων».

Πηγή: OT.gr

Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
