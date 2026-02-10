H μητρική της Google δανείζεται με… 100ετές ομόλογο για να χρηματοδοτήσει την ΑΙ

Στη διάθεση ενός πολύ ασυνήθιστου ομολόγου 100ετούς διάρκειας σκοπεύει να προχωρήσει η Alphabet (μητρική της Google) ως μέρος μιας μεγάλης έκδοσης ομολόγων, στην πρώτη πώληση τόσο μακροπρόθεσμου χρέους από μια τεχνολογική εταιρεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Πρόκειται για την πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola διέθεσε στην αγορά αυτό το είδος χρέους το 1997

Το 100ετές ομόλογο θα είναι εκφρασμένο σε λίρες στερλίνες, μαζί με τέσσερις άλλες δόσεις στο ίδιο νόμισμα, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η συναλλαγή, που είναι η πρώτη πώληση της Alphabet σε λίρες στερλίνες, θα μπορούσε να τιμολογηθεί ήδη από αύριο Τρίτη, πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, πρόκειται για την πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola διέθεσε στην αγορά αυτό το είδος χρέους το 1997. Η αγορά των 100ετών ομολόγων κυριαρχείται από κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως πανεπιστήμια. Για τις εταιρείες, οι πιθανές εξαγορές, τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα και η τεχνολογική απαξίωση καθιστούν τέτοιες συναλλαγές σπάνιες.

Ωστόσο, δεδομένου του τεράστιου όγκου χρέους που πρέπει να συγκεντρώσουν οι εταιρείες τεχνολογίας για να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και οι εξαιρετικά σπάνιες συναλλαγές κάνουν την επανεμφάνισή τους, όπως υπογραμμίζει το Bloomberg.

«Θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε είδους επενδυτή, από τον επενδυτή δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων έως τον επενδυτή με εξαιρετικά μακροπρόθεσμες επενδύσεις», δήλωσε ο Gordon Kerr, ευρωπαίος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της KBRA. Οι κύριοι αγοραστές των 100ετών ομολόγων θα είναι ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, και «αυτός που θα τα αναλάβει πιθανότατα δεν θα είναι ο ίδιος που θα είναι εκεί όταν θα πρέπει να αποπληρωθούν», πρόσθεσε.

Ισχυρή ζήτηση από συνταξιοδοτικά ταμεία

Η ισχυρή ζήτηση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες της Βρετανίας έχει καταστήσει την αγορά της στερλίνας ως τον προτιμώμενο τόπο για τους εκδότες που αναζητούν χρηματοδότηση μακροπρόθεσμης διάρκειας.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των κρατικών εκδοτών, μόνο η Electricite de France, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Wellcome Trust έχουν εκδώσει στο παρελθόν ομόλογα 100ετούς διάρκειας σε αυτό το νόμισμα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από τεχνολογική εταιρεία από τότε που η Motorola διέθεσε στην αγορά αυτό το είδος χρέους το 1997

Όλα αυτά τα ομόλογα εκδόθηκαν το 2021, μια χρονιά κατά την οποία οι αποδόσεις των ομολόγων υψηλής ποιότητας σε λίρες στερλίνες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τους δείκτες του Bloomberg. Λόγω της πολύ υψηλής διάρκειάς τους, όπως την αποκαλούν οι traders για την ευαισθησία των τιμών στις μεταβολές των επιτοκίων, όλα αυτά τα ομόλογα έχουν τιμή πολύ χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία.

Η έκδοση με το χαμηλότερο κουπόνι από τις τρεις, από το Wellcome Trust, αναφέρεται σε 44,6 πένες ανά λίρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις αποδόσεις.

Και δεν είναι όλα τα ομόλογα πολύ μακράς διάρκειας που προορίζονται να επιβιώσουν. Η προβληματική εταιρεία λιανικής J.C. Penney Co. υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2020, μόλις 23 χρόνια μετά την έκδοση ενός ομολόγου διάρκειας ενός αιώνα.

Alphabet: Διάθεση τμημάτων του ομολόγου και σε δολάριο

Το 100ετές ομόλογο της Alphabet συνοδεύεται από μια πώληση πολλαπλών τμημάτων στην αγορά του δολαρίου ΗΠΑ. Ο τεχνολογικός γίγαντας ξεκίνησε νωρίτερα την εμπορία μιας επταμερούς συναλλαγής, η τιμή της οποίας αναμένεται να καθοριστεί αργότερα σήμερα. Σχεδιάζει επίσης να εκδώσει ομόλογα σε ελβετικά φράγκα, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Η Alphabet εισήλθε για τελευταία φορά στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, όταν συγκέντρωσε 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συναλλαγή που προσέλκυσε παραγγελίες ύψους περίπου 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, πούλησε ένα 50ετές ομόλογο — το μακροβιότερο εταιρικό τεχνολογικό ομόλογο σε δολάρια ΗΠΑ πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg — το οποίο υποχώρησε στις δευτερογενείς αγορές. Η εταιρεία πούλησε επίσης 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα στην Ευρώπη την ίδια περίοδο.

Η τεράστια συμφωνία δανεισμού έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Alphabet ότι οι επενδύσεις της θα φθάσουν τα 185 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος — διπλάσιες από ό,τι ξόδεψε πέρυσι — για να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta Platforms και η Microsoft, έχουν επίσης ανακοινώσει τεράστια σχέδια επενδυτικών δαπανών για το 2026, ενώ η Morgan Stanley αναμένει ότι τα δάνεια των μεγάλων εταιρειών cloud computing, γνωστών ως hyperscalers, θα φτάσουν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από 165 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ωστόσο, η έκδοση ομολόγων 100 ετών θα παραμείνει πιθανώς σπάνια.

«Είναι δύσκολο να πούμε αν αυτό είναι κάτι που θα γίνει συνηθισμένο», δήλωσε ο Kerr της KBRA. «Δεν είναι καν συνηθισμένο στην αγορά ομολόγων».

Πηγή: OT.gr