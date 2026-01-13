Μεγάλη νίκη για την Google – Η Apple επέλεξε το Gemini για το αναβαθμισμένο Siri

H Apple ανακοίνωσε ότι επέλεξε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google ως βάση για τον αναβαθμισμένο ψηφιακό βοηθό Siri που θα αναμένεται αργότερα φέτος, μια μεγάλη νίκη για τον όμιλο Alphabet κόντρα στον ανταγωνισμό της OpenAI.

Η τεχνολογία της Google χρησιμοποιείται ήδη στα κινητά Galaxy AI της Samsung, όμως η νέα συμφωνία δίνει πρόσβαση σε μια αγορά δύο δισεκατομμυρίων ενεργών συσκευών της Apple.

«Έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, η Apple αποφάσισε ότι η τεχνολογία ΑΙ προσφέρει την πιο ικανή βάση για τα Apple Foundation Models» ανέφερε η Google, προσθέτοντας ότι τα μοντέλα της θα υποστηρίζουν και άλλες, μελλοντικές λειτουργίες του Apple Intelligence, της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της Apple.

Φήμες για τη συμφωνία κυκλοφορούσαν από πέρυσι.

Η Alphabet είχε αναμετρηθεί με την OpenAI για την εξασφάλιση της συμφωνίας με την Apple, της οποίας οι οικονομικοί όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Στα τέλη του 2024, o κατασκευαστής των iPhone είχε προσθέσει το ChatGPT της συσκευές της, επιτρέποντας στο Siri να απευθύνεται στο chatbot για την απάντηση δύσκολων ερωτήσεων.

Η δυνατότητα αυτή παραμένει μετά τη νέα συμφωνία.

Η συνεργασία Apple-Google φαίνεται πάντως ότι ενόχλησε τον Έλον Μασκ: «Μοιάζει με παράλογη συγκέντρωση εξουσίας για τη Google, δεδομένου ότι διαθέτει επίσης το Android και το Chrome» έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla στο X.

Ο Μασκ ίδρυσε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI που προσπαθεί να ανταγωνιστεί άλλους παίκτες της ΑΙ με το αμφιλεγόμενο μοντέλο Grok.

Η νέα συμφωνία είναι πιθανό να ανησυχήσει την OpenAI. Μετά τις θετικές κριτικές για το Gemini 3 που παρουσιάστηκε στα τέλη της περυσινής χρονιάς, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν είχε σημάνει «κόκκινο συναγερμό» για αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Η Apple, από την πλευρά της, έχει μείνει πίσω στην κούρσα της AI, έχοντας να αναγκαστεί να αναβάλει επανειλημμένα τη νέα, έξυπνη βερσιόν του Siri.

Το αρχικό σχέδιο της εταιρείας ήταν να χρησιμοποιήσει τα δικά της μοντέλα, ένα σενάριο που όπως φαίνεται δεν έχει εγκαταλειφθεί.

Η Apple έχει ήδη συμφωνία για την χρήση της μηχανής αναζήτησης της Google ως προεπιλογή στις συσκευές της Apple –μια συμφωνία που προσφέρει διαδικτυακή κίνηση στην Google και αποφέρει έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων τον χρόνο για την Apple.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας βοήθησε την Δευτέρα να εκτιναχθεί η χρηματιστηριακή αξία της Alphabet πάνω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε κατά 65% το 2025 εν μέσω αισιοδοξίας των επενδυτών για το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους χρήστες για θέματα προστασίας των δεδομένων τους, η Google διευκρίνισε ότι το Gemini θα λειτουργεί στο ιδιωτικό νέφος της Apple και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφάλειας της εταιρείας.