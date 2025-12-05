Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές

Το iPhone της Apple είναι αδιαμφισβήτητα το κυρίαρχο προϊόν στην κατηγορία του, αλλά ένα κύμα αποχωρήσεων στελεχών καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε μια συνεχιζόμενη περίοδο μετάβασης, αποτελεί απειλή όχι μόνο για την ηγεσία της, αλλά, εάν οι αντίπαλοι πετύχουν, και για την επιχείρησή της.

Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο γενικός σύμβουλος και ο επικεφαλής πολιτικής της θα συνταξιοδοτηθούν του χρόνου.

Την Τετάρτη, ένας κορυφαίος σχεδιαστής έφυγε για την Meta Platforms.

Τη Δευτέρα, η Apple δήλωσε ότι ο επικεφαλής στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης θα συνταξιοδοτηθεί.

Ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων ανακοίνωσε την αποχώρησή του τον Ιούλιο και ο οικονομικός διευθυντής έχει μεταβεί σε νέο ρόλο.

Οι αποχωρήσεις στελεχών υποδεικνύουν μια αλλαγή φρουράς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Apple, έστω και εάν ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ δεν έχει δώσει κανένα σημάδι παραίτησης όσον αφορά τον ίδιο. Ο Κουκ και το νέο επιτελείο του αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη δοκιμασία, προετοιμάζοντας την Apple για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και το κύμα νέων ανταγωνιστικών προϊόντων που προκύπτει, σημειώνει, μάλλον δυσοίωνα η Wall Street Journal.

Χαμηλότερα στην ιεραρχία, δεκάδες υπάλληλοι της Apple έχουν αυτομολήσει στην OpenAI και την Meta τους τελευταίους μήνες, ένα brain drain που τους τελευταίους μήνες έχει στερήσει από την εταιρεία καινοτόμα στελέχη προικίζοντας τους αντιπάλους με τεχνογνωσία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκθρονίσουν την Apple από τον θρόνο των ψηφιακών συσκευών.

Όπου φύγει φύγει από την Apple

Η κυριαρχία της Apple θα συνεχιστεί όσο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές τους υπηρεσίες από τη συσκευή της. Και αυτή η κυριαρχία στα μέσα διανομής εφαρμογών ενοχλεί άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως αυτούς των Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Σαμ Άλτμαν και Ίλον Μασκ.

Ο Ζάκερμπεργκ προσέλαβε αυτήν την εβδομάδα τον κορυφαίο σχεδιαστή της Apple, Άλαν Ντάι, αφού είχε θηρεύσει και άλλα βασικά στελέχη Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple καθώς προσπαθούσε να αναδιαμορφώσει το project Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta. Αφού η Meta απέτυχε να δημιουργήσει ένα «μετασύμπαν» για να αντικαταστήσει το iPhone, έχει πλέον στρέψει την προσοχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα έξυπνα γυαλιά για να επιτύχει τον ίδιο στόχο.

Ο Άλτμαν πλήρωσε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να «εξαγοράσει» τον προστατευόμενο του Στιβ Τζομπς, Τζόνι Άιβ και την ομάδα του, ο οποίος βοήθησε στην κατασκευή του iPhone και του Apple Watch. Σχεδιάζουν μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης που ελπίζουν ότι θα είναι το μέλλον της πληροφορικής. Ο νέος βραχίονας υλικού της OpenAI έχει επίσης προβεί σε επιθετικές προσλήψεις από τον κατασκευαστή του iPhone πρόσφατα.

Δεκάδες μηχανικοί και σχεδιαστές της Apple με εμπειρία στον ήχο, στον σχεδιασμό ρολογιών, στη ρομποτική κ.ά. έχουν μετακομίσει στην OpenAI τους τελευταίους μήνες, όπως προκύπτει από τα προφίλ τους στο LinkedIn.

Ο Μασκ έχει κατά καιρούς σκεφτεί να κατασκευάσει ο ίδιος ένα smartphone, ανέφερε η Wall Street Journal. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, X, μηνύει την Apple επειδή ο Μασκ είναι δυσαρεστημένος με την τοποθέτηση της δικής του εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης στο App Store.

Δεν είναι άμεση απειλή, αλλά συνεχιζόμενη διάβρωση

Τίποτα από αυτά δεν συνιστά άμεση απειλή. Οι ζωές των καταναλωτών είναι στα iPhone τους. Δεν υπάρχει ακόμη μια εξαιρετική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα τους έκανε να μετακινήσουν τον ψηφιακό τους εαυτό, πόσο μάλλον μια συσκευή που να το προσφέρει.

Ωστόσο, χωρίς μια συνεκτική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης, που να μπορεί να πείσει πελάτες και υπαλλήλους ότι μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καθοριστικής τεχνολογίας της δεκαετίας, η Apple αφήνει περιθώριο για ανταγωνιστές.

Ένα στέλεχος που εξακολουθεί να κρατάει γερά η Apple είναι ο Κουκ. Παρά το γεγονός ότι έγινε 65 ετών τον περασμένο μήνα, μια ηλικία στην οποία πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι σκέφτονται τη συνταξιοδότηση, ο Κουκ δεν τα βάζει κάτω. Έχει αποδείξει την αξία του στους μετόχους και πάλι φέτος, χειριζόμενος επιδέξια τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκρούοντας την απειλή των δασμών και επαναφέροντας τη μετοχή της Apple σε επίπεδα ρεκόρ.

Εάν μπορεί να προσφέρει επιτυχημένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης πριν αποχωρήσει, ο Κουκ μπορεί να διασφαλίσει την υστεροφημία του ως ένα από τα σπουδαία στελέχη τεχνολογίας, δίνοντας παράλληλα στον διάδοχό του ένα δυνατό ξεκίνημα.

Πηγή: OT.gr