science
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
Τεχνολογία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 12:27

Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές

Τέσσερα κορυφαία στελέχη έχουν αποχωρήσει από την Apple το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν βρει νέες θέσεις σε ανταγωνιστές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Το iPhone της Apple είναι αδιαμφισβήτητα το κυρίαρχο προϊόν στην κατηγορία του, αλλά ένα κύμα αποχωρήσεων στελεχών καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε μια συνεχιζόμενη περίοδο μετάβασης, αποτελεί απειλή όχι μόνο για την ηγεσία της, αλλά, εάν οι αντίπαλοι πετύχουν, και για την επιχείρησή της.

Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο γενικός σύμβουλος και ο επικεφαλής πολιτικής της θα συνταξιοδοτηθούν του χρόνου.

Την Τετάρτη, ένας κορυφαίος σχεδιαστής έφυγε για την Meta Platforms.

Τη Δευτέρα, η Apple δήλωσε ότι ο επικεφαλής στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης θα συνταξιοδοτηθεί.

Ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων ανακοίνωσε την αποχώρησή του τον Ιούλιο και ο οικονομικός διευθυντής έχει μεταβεί σε νέο ρόλο.

Οι αποχωρήσεις στελεχών υποδεικνύουν μια αλλαγή φρουράς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Apple, έστω και εάν ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ δεν έχει δώσει κανένα σημάδι παραίτησης όσον αφορά τον ίδιο. Ο Κουκ και το νέο επιτελείο του αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη δοκιμασία, προετοιμάζοντας την Apple για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και το κύμα νέων ανταγωνιστικών προϊόντων που προκύπτει, σημειώνει, μάλλον δυσοίωνα η Wall Street Journal.

Χαμηλότερα στην ιεραρχία, δεκάδες υπάλληλοι της Apple έχουν αυτομολήσει στην OpenAI και την Meta τους τελευταίους μήνες, ένα brain drain που τους τελευταίους μήνες έχει στερήσει από την εταιρεία καινοτόμα στελέχη προικίζοντας τους αντιπάλους με τεχνογνωσία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκθρονίσουν την Apple από τον θρόνο των ψηφιακών συσκευών.

Όπου φύγει φύγει από την Apple

Η κυριαρχία της Apple θα συνεχιστεί όσο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές τους υπηρεσίες από τη συσκευή της. Και αυτή η κυριαρχία στα μέσα διανομής εφαρμογών ενοχλεί άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως αυτούς των Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Σαμ Άλτμαν και Ίλον Μασκ.

Ο Ζάκερμπεργκ προσέλαβε αυτήν την εβδομάδα τον κορυφαίο σχεδιαστή της Apple, Άλαν Ντάι, αφού είχε θηρεύσει και άλλα βασικά στελέχη Τεχνητής Νοημοσύνης της Apple καθώς προσπαθούσε να αναδιαμορφώσει το project Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta. Αφού η Meta απέτυχε να δημιουργήσει ένα «μετασύμπαν» για να αντικαταστήσει το iPhone, έχει πλέον στρέψει την προσοχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα έξυπνα γυαλιά για να επιτύχει τον ίδιο στόχο.

Ο Άλτμαν πλήρωσε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να «εξαγοράσει» τον προστατευόμενο του Στιβ Τζομπς, Τζόνι Άιβ και την ομάδα του, ο οποίος βοήθησε στην κατασκευή του iPhone και του Apple Watch. Σχεδιάζουν μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης που ελπίζουν ότι θα είναι το μέλλον της πληροφορικής. Ο νέος βραχίονας υλικού της OpenAI έχει επίσης προβεί σε επιθετικές προσλήψεις από τον κατασκευαστή του iPhone πρόσφατα.

Δεκάδες μηχανικοί και σχεδιαστές της Apple με εμπειρία στον ήχο, στον σχεδιασμό ρολογιών, στη ρομποτική κ.ά. έχουν μετακομίσει στην OpenAI τους τελευταίους μήνες, όπως προκύπτει από τα προφίλ τους στο LinkedIn.

Ο Μασκ έχει κατά καιρούς σκεφτεί να κατασκευάσει ο ίδιος ένα smartphone, ανέφερε η Wall Street Journal. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, X, μηνύει την Apple επειδή ο Μασκ είναι δυσαρεστημένος με την τοποθέτηση της δικής του εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης στο App Store.

Apple

Δεν είναι άμεση απειλή, αλλά συνεχιζόμενη διάβρωση

Τίποτα από αυτά δεν συνιστά άμεση απειλή. Οι ζωές των καταναλωτών είναι στα iPhone τους. Δεν υπάρχει ακόμη μια εξαιρετική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα τους έκανε να μετακινήσουν τον ψηφιακό τους εαυτό, πόσο μάλλον μια συσκευή που να το προσφέρει.

Ωστόσο, χωρίς μια συνεκτική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης, που να μπορεί να πείσει πελάτες και υπαλλήλους ότι μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καθοριστικής τεχνολογίας της δεκαετίας, η Apple αφήνει περιθώριο για ανταγωνιστές.

Ένα στέλεχος που εξακολουθεί να κρατάει γερά η Apple είναι ο Κουκ. Παρά το γεγονός ότι έγινε 65 ετών τον περασμένο μήνα, μια ηλικία στην οποία πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι σκέφτονται τη συνταξιοδότηση, ο Κουκ δεν τα βάζει κάτω. Έχει αποδείξει την αξία του στους μετόχους και πάλι φέτος, χειριζόμενος επιδέξια τον Ντόναλντ  Τραμπ, αποκρούοντας την απειλή των δασμών και επαναφέροντας τη μετοχή της Apple σε επίπεδα ρεκόρ.

Εάν μπορεί να προσφέρει επιτυχημένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης πριν αποχωρήσει, ο Κουκ μπορεί να διασφαλίσει την υστεροφημία του ως ένα από τα σπουδαία στελέχη τεχνολογίας, δίνοντας παράλληλα στον διάδοχό του ένα δυνατό ξεκίνημα.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης – Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 05.12.25

Η Gen Alpha μεγαλώνει στο χάος της παραπληροφόρησης - Ενημερώνεται, δυσπιστεί, αγχώνεται για το μέλλον

Αντιμέτωπη με μεγάλο όγκο πληροφορίας, fake news και ψηφιακή πίεση, η Gen Alpha είναι ενήμερη για τα τρέχοντα γεγονότα περισσότερο από ποτέ αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει τον κόσμο γύρω της

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Συμπερίληψη 05.12.25

Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γ. Μώραλης: «Μια πόλη δεν αξιολογείται μόνο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες της, αλλά κυρίως, από το πόσο «αγκαλιάζει» όλους τους ανθρώπους της χωρίς εξαιρέσεις».

Σύνταξη
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Στην Αλεξανδρούπολη 05.12.25

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης - Τι εξετάζουν οι Αρχές (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

Σύνταξη
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο