science
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κλείνει για την Apple το κεφάλαιο Τιμ Κουκ – Το δίλημμα την εποχή της AI
Τεχνολογία 22 Νοεμβρίου 2025 | 13:38

Κλείνει για την Apple το κεφάλαιο Τιμ Κουκ – Το δίλημμα την εποχή της AI

Ο επόμενος επικεφαλής της Apple πρέπει να πείσει τους μετόχους ότι είναι καιρός τα «στοιχήματα» της εταιρείας να γίνουν πιο τολμηρά

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Spotlight

Apple βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη δοκιμασία ηγεσίας από τότε που ο Τιμ Κουκ διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς. Αιτία το στοίχημα της μετάβασης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητικό από την αξιοποίηση της χρυσής εποχής του iPhone.​

Αν το 2026 αποδειχθεί η τελευταία χρονιά του Τιμ Κουκ στο τιμόνι της Apple, ο απερχόμενος CEO θα φύγει έχοντας παραδώσει ένα κολοσσιαίο δημιούργημα: μια εταιρεία άνω των 4 τρισ. δολαρίων χρηματιστηριακής αξίας, με τη μετοχή να έχει ενισχυθεί περίπου 20 φορές από το 2011, χάρη και σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επαναγοράς μετοχών στην ιστορία.

Η στρατηγική του Κουκ ήταν να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία γύρω από το iPhone – υπηρεσίες, wearables, αξεσουάρ – παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της «έξυπνης» συσκευής, ακόμη κι όταν οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones είχαν ήδη πιάσει οροφή.​

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει και μια σκοτεινή πλευρά, σημειώνουν σε άρθρο τους οι Financial Times: η Apple δείχνει πιο ευάλωτη από ποτέ στο ενδεχόμενο η επόμενη τεχνολογική πλατφόρμα να μην έχει στο κέντρο της το smartphone. Η εξάρτηση από την κερδοφορία του iPhone έχει καλλιεργήσει σε επενδυτές και διοίκηση μια κουλτούρα σταθερής, προβλέψιμης απόδοσης, η οποία συγκρούεται με την ανάγκη για επιθετικά, ριψοκίνδυνα στοιχήματα στην τεχνητή νοημοσύνη και στο νέο hardware.​

Ο Τιμ Κουκ στην παρουσίαση του iPhone 11 τον Σεπτέμβριο του 2019 (Reuters)

Ο Τιμ Κουκ στην παρουσίαση του iPhone 11 τον Σεπτέμβριο του 2019 (Reuters)

Η δύσκολη στροφή στην AI

Η καθυστερημένη και προβληματική είσοδος της Apple στο πεδίο των μοντέλων δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως φάνηκε από το «στραβοπάτημα» στο λανσάρισμα του Apple Intelligence, έθρεψε αμφιβολίες για το αν η εταιρεία μπορεί να ηγηθεί της επόμενης φάσης της ψηφιακής επανάστασης.

Παρότι η Apple εξακολουθεί να κρατά το κλειδί για πάνω από 1 δισ. χρήστες iPhone και έχει την ευχέρεια να ενσωματώνει στα προϊόντα της διαφορετικά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, η επιλογή να παραμείνει για την ώρα «επιμελητής» πλατφόρμας αντί για πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη AI μοιάζει όλο και πιο ριψοκίνδυνη.​

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο στρατηγικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα LLMs εξελιχθούν σε μια νέα μορφή λειτουργικού συστήματος, μέσα από την οποία οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν απευθείας με εφαρμογές και υπηρεσίες, παρακάμπτοντας το μοντέλο του App Store. Πρωτοβουλίες όπως η δυνατότητα χρήσης εφαρμογών μέσα από chatbot πλατφόρμες δείχνουν έναν κόσμο όπου η μελλοντική «αφετηρία» του χρήστη δεν είναι απαραίτητα η οθόνη του iPhone, αλλά ένα έξυπνο, διαμεσολαβητικό AI περιβάλλον.​

Οι συγκρίσεις με τον ιδρυτή της εταιρείας Στιβ Τζομπς είναι αναπόφευκτες (EPA)

Οι συγκρίσεις με τον ιδρυτή της εταιρείας Στιβ Τζομπς είναι αναπόφευκτες (EPA)

Η χαμένη ευκαιρία στο νέο hardware

Εκεί όπου ο Στιβ Τζομπς κάποτε καθόριζε ολόκληρες κατηγορίες συσκευών, ο Τιμ Κουκ εμφανίζεται πιο διστακτικός, με τη μάσκα ενισχυμένης πραγματικότητας Vision Pro να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρότι το headset απέδειξε την τεχνολογική υπεροχή της Apple σε επίπεδο σχεδίασης και υλικού, δεν κατάφερε να πείσει ότι τα mixed-reality headsets είναι η επόμενη, καθημερινή, μαζική εμπειρία, αφήνοντας περιθώριο σε παίκτες όπως η Meta να κερδίσουν έδαφος με πιο ελαφριές, «φορέσιμες» προτάσεις.​

Ακόμη πιο ηχηρό είναι το κενό στον χώρο της ρομποτικής, όπου η εγκατάλειψη του project αυτόνομου αυτοκινήτου άφησε την Tesla – τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα – να εμφανίζεται ως ο βασικός πειραματιστής για το μέλλον των καταναλωτικών ρομπότ. Παρότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και τα ανθρωποειδή ρομπότ απέχουν από την εμπορική ωριμότητα, η διάθεση ανάληψης ρίσκου του Ίλον Μασκ έχει ήδη τοποθετήσει την Tesla ως πιθανό πρώιμο ηγέτη.​

Τι θα κληρονομήσει ο επόμενος CEO

Ο διάδοχος του Τιμ Κουκ θα αναλάβει μια εταιρεία με σχεδόν άτρωτο ισολογισμό, αλλά με αυξανόμενα ερωτήματα για τη στρατηγική της τόλμη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στις πρώτες προτεραιότητές του θα είναι να πείσει μετόχους συνηθισμένους στην ήρεμη μηχανή κερδών του iPhone ότι πρέπει να στηρίξουν μεγαλύτερα, πιο αβέβαια στοιχήματα, ίσως ακόμη και την εξαγορά ενός κορυφαίου «παίκτη» στην ανάπτυξη AI μοντέλων, ώστε η Apple να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της τεχνολογικής «στοίβας».​

Το πραγματικό διακύβευμα, όμως, ξεπερνά τα οικονομικά μεγέθη: αν η τεχνητή νοημοσύνη ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά συσκευών που θα τραβήξουν την προσοχή των χρηστών μακριά από τα smartphones, η Apple θα χρειαστεί όχι απλώς καλό μάνατζμεντ, αλλά ένα νέο όραμα αντίστοιχο εκείνου της εποχής Τζομπς.

Σε αυτή τη μετάβαση, η εποχή Κουκ μπορεί να περάσει στην ιστορία είτε ως η χρυσή ωρίμανση του iPhone είτε ως η χαμένη ευκαιρία για την έγκαιρη είσοδο στην επόμενη μεγάλη πλατφόρμα, καταλήγουν στο άρθρο τους οι Financial Times.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Συνδέονται με βλάβες σε κάθε ανθρώπινο όργανο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 22.11.25

Η Αφρική χρειάζεται… τουαλέτες – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Τα τροχαία και οι κακοί δρόμοι δεν είναι οι μόνες αιτίες που κάνουν τα ταξίδια κουραστική ή δυσάρεστη εμπειρία. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η έλλειψη τουαλετών που στην Αφρική είναι μεγάλο πρόβλημα.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη
Σκάνδαλα 22.11.25

Μις Υφήλιος: Μετά τον εξευτελισμό, το στέμμα στη Μις Μεξικό – Δράμα, «στημένο παιχνίδι» και η Μις Παλαιστίνη

Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, ένας από τους μακροβιότερους στον κόσμο, έριξε αυλαία στην Μπανγκόκ με έναν θρίαμβο που ήρθε μετά από έναν μήνα γεμάτο πρωτοφανή σκάνδαλα, παραιτήσεις κριτών και καταγγελίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής, βάσει δεδομένων προ 6.000 ετών
Έρευνα 22.11.25

Η Ευρώπη οδεύει σε 8μηνο καλοκαίρι λόγω υπερθέρμανσης της Αρκτικής αποκαλύπτουν δεδομένα προ 6.000 ετών

Επιπλέον 42 ημέρες θα προστεθούν στα καλοκαίρια στην Ευρώπη μέχρι το 2100 αν η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, δείχνει πρόσφατη έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι
Premier League 22.11.25

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι

LIVE: Μπέρνλι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τσέλσι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου
Super League 2 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου για την 11η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
Σούσι: 22χρονος δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωσή του – Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Ελλάδα 22.11.25

Στο νοσοκομείο 22χρονος μετά από δηλητηρίαση από σούσι - Τι είναι το παράσιτο «anisakis»

Ο 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο anisakis που καταγράφεται στην Ελλάδα

Σύνταξη
Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
Σχηματίστηκε δικογραφία 22.11.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 54χρονη αρχηγός του κυκλώματος που δρούσε στην Αττική καθώς και μέλη της οικογένειάς της - Πλήθος κλοπιμαίων κατασχέθηκαν σε αποθήκη στα Πετράλωνα

Σύνταξη
Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)
Euroleague 22.11.25

Το season-high του Φουρνιέ, η «αγαπημένη» Παρί και η ατάκα για τους νέους ρόλους στον Ολυμπιακό (pics, vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ξανά εδώ με εξαιρετική εμφάνιση, έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και γίνεται ξανά κομβικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού – Οι δηλώσεις για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και τους ρόλους…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα
Πόλεμος του μέλλοντος 22.11.25

«AI πάτα το κουμπί» – Όταν παντρεύονται πυρηνικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα

Η λαϊκή κουλτούρα έχει προσφέρει άφθονες ιστορίες σχετικά με τους κινδύνους τόσο της AI, όσο και των πυρηνικών. Όμως η πραγματική απειλή ίσως να βρίσκεται στην ταχεία σύγκλιση αυτών των δύο τεχνολογιών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο