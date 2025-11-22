Κλείνει για την Apple το κεφάλαιο Τιμ Κουκ – Το δίλημμα την εποχή της AI

Apple βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη δοκιμασία ηγεσίας από τότε που ο Τιμ Κουκ διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς. Αιτία το στοίχημα της μετάβασης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητικό από την αξιοποίηση της χρυσής εποχής του iPhone.​

Αν το 2026 αποδειχθεί η τελευταία χρονιά του Τιμ Κουκ στο τιμόνι της Apple, ο απερχόμενος CEO θα φύγει έχοντας παραδώσει ένα κολοσσιαίο δημιούργημα: μια εταιρεία άνω των 4 τρισ. δολαρίων χρηματιστηριακής αξίας, με τη μετοχή να έχει ενισχυθεί περίπου 20 φορές από το 2011, χάρη και σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επαναγοράς μετοχών στην ιστορία.

Η στρατηγική του Κουκ ήταν να χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία γύρω από το iPhone – υπηρεσίες, wearables, αξεσουάρ – παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της «έξυπνης» συσκευής, ακόμη κι όταν οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones είχαν ήδη πιάσει οροφή.​

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει και μια σκοτεινή πλευρά, σημειώνουν σε άρθρο τους οι Financial Times: η Apple δείχνει πιο ευάλωτη από ποτέ στο ενδεχόμενο η επόμενη τεχνολογική πλατφόρμα να μην έχει στο κέντρο της το smartphone. Η εξάρτηση από την κερδοφορία του iPhone έχει καλλιεργήσει σε επενδυτές και διοίκηση μια κουλτούρα σταθερής, προβλέψιμης απόδοσης, η οποία συγκρούεται με την ανάγκη για επιθετικά, ριψοκίνδυνα στοιχήματα στην τεχνητή νοημοσύνη και στο νέο hardware.​

Η δύσκολη στροφή στην AI

Η καθυστερημένη και προβληματική είσοδος της Apple στο πεδίο των μοντέλων δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως φάνηκε από το «στραβοπάτημα» στο λανσάρισμα του Apple Intelligence, έθρεψε αμφιβολίες για το αν η εταιρεία μπορεί να ηγηθεί της επόμενης φάσης της ψηφιακής επανάστασης.

Παρότι η Apple εξακολουθεί να κρατά το κλειδί για πάνω από 1 δισ. χρήστες iPhone και έχει την ευχέρεια να ενσωματώνει στα προϊόντα της διαφορετικά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, η επιλογή να παραμείνει για την ώρα «επιμελητής» πλατφόρμας αντί για πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη AI μοιάζει όλο και πιο ριψοκίνδυνη.​

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο στρατηγικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα LLMs εξελιχθούν σε μια νέα μορφή λειτουργικού συστήματος, μέσα από την οποία οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν απευθείας με εφαρμογές και υπηρεσίες, παρακάμπτοντας το μοντέλο του App Store. Πρωτοβουλίες όπως η δυνατότητα χρήσης εφαρμογών μέσα από chatbot πλατφόρμες δείχνουν έναν κόσμο όπου η μελλοντική «αφετηρία» του χρήστη δεν είναι απαραίτητα η οθόνη του iPhone, αλλά ένα έξυπνο, διαμεσολαβητικό AI περιβάλλον.​

Η χαμένη ευκαιρία στο νέο hardware

Εκεί όπου ο Στιβ Τζομπς κάποτε καθόριζε ολόκληρες κατηγορίες συσκευών, ο Τιμ Κουκ εμφανίζεται πιο διστακτικός, με τη μάσκα ενισχυμένης πραγματικότητας Vision Pro να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρότι το headset απέδειξε την τεχνολογική υπεροχή της Apple σε επίπεδο σχεδίασης και υλικού, δεν κατάφερε να πείσει ότι τα mixed-reality headsets είναι η επόμενη, καθημερινή, μαζική εμπειρία, αφήνοντας περιθώριο σε παίκτες όπως η Meta να κερδίσουν έδαφος με πιο ελαφριές, «φορέσιμες» προτάσεις.​

Ακόμη πιο ηχηρό είναι το κενό στον χώρο της ρομποτικής, όπου η εγκατάλειψη του project αυτόνομου αυτοκινήτου άφησε την Tesla – τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα – να εμφανίζεται ως ο βασικός πειραματιστής για το μέλλον των καταναλωτικών ρομπότ. Παρότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και τα ανθρωποειδή ρομπότ απέχουν από την εμπορική ωριμότητα, η διάθεση ανάληψης ρίσκου του Ίλον Μασκ έχει ήδη τοποθετήσει την Tesla ως πιθανό πρώιμο ηγέτη.​

Τι θα κληρονομήσει ο επόμενος CEO

Ο διάδοχος του Τιμ Κουκ θα αναλάβει μια εταιρεία με σχεδόν άτρωτο ισολογισμό, αλλά με αυξανόμενα ερωτήματα για τη στρατηγική της τόλμη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Στις πρώτες προτεραιότητές του θα είναι να πείσει μετόχους συνηθισμένους στην ήρεμη μηχανή κερδών του iPhone ότι πρέπει να στηρίξουν μεγαλύτερα, πιο αβέβαια στοιχήματα, ίσως ακόμη και την εξαγορά ενός κορυφαίου «παίκτη» στην ανάπτυξη AI μοντέλων, ώστε η Apple να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της τεχνολογικής «στοίβας».​

Το πραγματικό διακύβευμα, όμως, ξεπερνά τα οικονομικά μεγέθη: αν η τεχνητή νοημοσύνη ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά συσκευών που θα τραβήξουν την προσοχή των χρηστών μακριά από τα smartphones, η Apple θα χρειαστεί όχι απλώς καλό μάνατζμεντ, αλλά ένα νέο όραμα αντίστοιχο εκείνου της εποχής Τζομπς.

Σε αυτή τη μετάβαση, η εποχή Κουκ μπορεί να περάσει στην ιστορία είτε ως η χρυσή ωρίμανση του iPhone είτε ως η χαμένη ευκαιρία για την έγκαιρη είσοδο στην επόμενη μεγάλη πλατφόρμα, καταλήγουν στο άρθρο τους οι Financial Times.

Πηγή: ΟΤ.gr