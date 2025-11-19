Από τα κινητά στην ηλεκτροκίνηση – Πώς η Xiaomi πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η Apple

Η Xiaomi αξιοποίησε τη δημοτικότητά της στην υπάρχουσα πελατειακή της βάση για να συγκεντρώσει παραγγελίες για την είσοδό της στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιτυγχάνοντας κερδοφορία σε λιγότερο από το μισό χρόνο που χρειάστηκε η Tesla, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Ο γίγαντας των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη 700 εκατομμυρίων γουάν (98 εκατομμύρια δολάρια) για το τμήμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τεχνητής νοημοσύνης του για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου — περίπου 19 μήνες μετά την κυκλοφορία του ηλεκτρικού sedan SU7.

Η Tesla πέτυχε για πρώτη φορά κερδοφορία σε τριμηνιαία βάση το 2013, λίγο περισσότερο από πέντε χρόνια μετά την έναρξη της παράδοσης του αρχικού Roadster το 2008.

Οι ανταγωνιστές της Xiaomi στον κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σε αυτό το ορόσημο.

Η Li Auto, μια άλλη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να φτάσει στο σημείο ισορροπίας σε τριμηνιαία βάση, αν και πωλεί κυρίως ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκτεταμένης εμβέλειας.

Γρήγορη πορεία προς την κερδοφορία

Η γρήγορη πορεία προς την κερδοφορία είναι μια ακόμη νίκη για τον ιδρυτή και πρόεδρο της Xiaomi, Lei Jun, ο οποίος πέτυχε εκεί όπου η Apple απέτυχε. Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ξόδεψε μια δεκαετία και 10 δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο, πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια πέρυσι. Με στόχο να γίνει ένας από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, η Xiaomi αυξάνει την παραγωγή της για να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Tesla και η BYD στην Κίνα και, τελικά, στο εξωτερικό. Στόχος της είναι να ξεκινήσει την πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2027.

Η προσέγγιση της Xiaomi ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική. Ξεκίνησε με ένα μόνο μοντέλο, μια αυστηρά διαχειριζόμενη αλυσίδα εφοδιασμού και μια αρχιτεκτονική με επίκεντρο το λογισμικό, που της επέτρεψε να αποκομίσει κέρδη πέρα από το αυτοκίνητο, είπε ο Russo.

Οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές της ξόδεψαν χρόνια «καίγοντας» χρήματα για την ανάπτυξη πολλαπλών σειρών μοντέλων πριν φτάσουν σε μεγάλους όγκους πωλήσεων, ενώ η Xiaomi αντιμετώπισε αποτελεσματικά το SU7 ως μια κλιμακωτή κυκλοφορία καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων — με έμφαση στην δημιουργία ζήτησης και σχεδιασμένο για να φτάσει γρήγορα στο σημείο ισορροπίας, είπε ο Russo.

Η Xiaomi παρουσίασε το δεύτερο μοντέλο της τον Ιούνιο — το SUV YU7 — το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 289.000 παραγγελίες μέσα σε λίγες ώρες.

Ώριμη αλυσίδα εφοδιασμού στην Κίνα

Η Xiaomi επωφελήθηκε επίσης από την ώριμη αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, η οποία επέτρεψε στους νεοεισερχόμενους να επιτύχουν κλίμακα χωρίς να απορροφήσουν μεγάλο κεφάλαιο, σε αντίθεση με τους πρώτους που έπρεπε να χτίσουν οι ίδιοι μεγάλο μέρος της αλυσίδας, σύμφωνα με τον Russo.

Ωστόσο, οι προοπτικές της Xiaomi στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι αβέβαιες, όπως και για τον υπόλοιπο κλάδο, καθώς οι κινεζικές αρχές μειώνουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα το επόμενο έτος και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της επιδότησης για την ανταλλαγή παλαιών οχημάτων. Η ζήτηση πιθανότατα θα επηρεαστεί, όπως ήδη παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο, όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Lu Weibing προειδοποίησε στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της Τρίτης ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της Xiaomi στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να συρρικνωθεί το 2026. Οι αναλυτές της Bloomberg Intelligence Joanna Chen και Jason Zhao δήλωσαν ότι η πρόβλεψη υπογραμμίζει τις πιο δύσκολες προοπτικές για τον κλάδο και ότι ο εγχώριος ανταγωνισμός θα ενταθεί καθώς η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται.

Οι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις εξαγωγές για την αύξηση του όγκου και των κερδών, με τις BYD, Geely, Xpeng και Leapmotor να καθορίζουν το ρυθμό, σύμφωνα με την Chen. Ωστόσο, η Xiaomi δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει την επέκτασή της στο εξωτερικό πριν από το 2027, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω αμφιβολίες για την επιχείρηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων της το επόμενο έτος.

Πηγή: OT.gr