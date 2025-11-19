science
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Από τα κινητά στην ηλεκτροκίνηση – Πώς η Xiaomi πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η Apple
Τεχνολογία 19 Νοεμβρίου 2025 | 10:47

Από τα κινητά στην ηλεκτροκίνηση – Πώς η Xiaomi πέτυχε αυτό που δεν κατάφερε η Apple

Η Xiaomi ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη 700 εκατομμυρίων γουάν στα EV.

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Spotlight

Η Xiaomi αξιοποίησε τη δημοτικότητά της στην υπάρχουσα πελατειακή της βάση για να συγκεντρώσει παραγγελίες για την είσοδό της στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιτυγχάνοντας κερδοφορία σε λιγότερο από το μισό χρόνο που χρειάστηκε η Tesla, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.

Ο γίγαντας των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη 700 εκατομμυρίων γουάν (98 εκατομμύρια δολάρια) για το τμήμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τεχνητής νοημοσύνης του για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου — περίπου 19 μήνες μετά την κυκλοφορία του ηλεκτρικού sedan SU7.

Η Tesla πέτυχε για πρώτη φορά κερδοφορία σε τριμηνιαία βάση το 2013, λίγο περισσότερο από πέντε χρόνια μετά την έναρξη της παράδοσης του αρχικού Roadster το 2008.

Οι ανταγωνιστές της Xiaomi στον κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σε αυτό το ορόσημο.

Η Tesla πέτυχε για πρώτη φορά κερδοφορία σε τριμηνιαία βάση το 2013, λίγο περισσότερο από πέντε χρόνια μετά την έναρξη της παράδοσης του αρχικού Roadster το 2008.

Η Li Auto, μια άλλη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να φτάσει στο σημείο ισορροπίας σε τριμηνιαία βάση, αν και πωλεί κυρίως ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκτεταμένης εμβέλειας.

Η μονάδα ηλεκτρικών οχημάτων της Xiaomi «τρέχει» προς την κερδοφορία πιο γρήγορα από την Tesla

Γρήγορη πορεία προς την κερδοφορία

Η γρήγορη πορεία προς την κερδοφορία είναι μια ακόμη νίκη για τον ιδρυτή και πρόεδρο της Xiaomi, Lei Jun, ο οποίος πέτυχε εκεί όπου η Apple απέτυχε. Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ξόδεψε μια δεκαετία και 10 δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο, πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια πέρυσι. Με στόχο να γίνει ένας από τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, η Xiaomi αυξάνει την παραγωγή της για να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Tesla και η BYD στην Κίνα και, τελικά, στο εξωτερικό. Στόχος της είναι να ξεκινήσει την πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το 2027.

Η προσέγγιση της Xiaomi ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική. Ξεκίνησε με ένα μόνο μοντέλο, μια αυστηρά διαχειριζόμενη αλυσίδα εφοδιασμού και μια αρχιτεκτονική με επίκεντρο το λογισμικό, που της επέτρεψε να αποκομίσει κέρδη πέρα από το αυτοκίνητο, είπε ο Russo.

Οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές της ξόδεψαν χρόνια «καίγοντας» χρήματα για την ανάπτυξη πολλαπλών σειρών μοντέλων πριν φτάσουν σε μεγάλους όγκους πωλήσεων, ενώ η Xiaomi αντιμετώπισε αποτελεσματικά το SU7 ως μια κλιμακωτή κυκλοφορία καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων — με έμφαση στην δημιουργία ζήτησης και σχεδιασμένο για να φτάσει γρήγορα στο σημείο ισορροπίας, είπε ο Russo.

Η Xiaomi παρουσίασε το δεύτερο μοντέλο της τον Ιούνιο — το SUV YU7 — το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 289.000 παραγγελίες μέσα σε λίγες ώρες.

Ώριμη αλυσίδα εφοδιασμού στην Κίνα

Η Xiaomi επωφελήθηκε επίσης από την ώριμη αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, η οποία επέτρεψε στους νεοεισερχόμενους να επιτύχουν κλίμακα χωρίς να απορροφήσουν μεγάλο κεφάλαιο, σε αντίθεση με τους πρώτους που έπρεπε να χτίσουν οι ίδιοι μεγάλο μέρος της αλυσίδας, σύμφωνα με τον Russo.

Ωστόσο, οι προοπτικές της Xiaomi στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι αβέβαιες, όπως και για τον υπόλοιπο κλάδο, καθώς οι κινεζικές αρχές μειώνουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα το επόμενο έτος και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της επιδότησης για την ανταλλαγή παλαιών οχημάτων. Η ζήτηση πιθανότατα θα επηρεαστεί, όπως ήδη παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο, όταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Lu Weibing προειδοποίησε στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της Τρίτης ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της Xiaomi στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να συρρικνωθεί το 2026. Οι αναλυτές της Bloomberg Intelligence Joanna Chen και Jason Zhao δήλωσαν ότι η πρόβλεψη υπογραμμίζει τις πιο δύσκολες προοπτικές για τον κλάδο και ότι ο εγχώριος ανταγωνισμός θα ενταθεί καθώς η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται.

Οι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις εξαγωγές για την αύξηση του όγκου και των κερδών, με τις BYD, Geely, Xpeng και Leapmotor να καθορίζουν το ρυθμό, σύμφωνα με την Chen. Ωστόσο, η Xiaomi δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει την επέκτασή της στο εξωτερικό πριν από το 2027, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω αμφιβολίες για την επιχείρηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων της το επόμενο έτος.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

Απώλεια βάρους: Η Νο.1 παγίδα που πρέπει να αποφύγετε

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αθανασίου: Πάνω από 15 χιλ. ιδιώτες επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη LAMDA Development

Αθανασίου: Πάνω από 15 χιλ. ιδιώτες επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη LAMDA Development

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;
COP30 19.11.25

Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ η λάθος λύση για το κλίμα;

Ακόμα και ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των COP περιορίζονται στα λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι για τη μεταρρύθμιση των συνομιλιών για το κλίμα απαιτείται απόλυτη ομοφωνία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου
Η Πτώση του Ίκαρου 16.11.25

Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», είναι ένα οπτικό τρικ που δείχνει μια ανθρώπινη σιλουέτα να χάνεται σε ένα κίτρινο ψυχεδελκό μοτίβο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου
Μαύροι καπνοί στο κλίμα 19.11.25

Αποζημίωση δισεκατομμυρίων θα διεκδικήσει η Ουκρανία για τις εκπομπές άνθρακα του πολέμου

Το αίτημα, τα πρώτο του είδους του στα χρονικά, θα υποβληθεί από την Ουκρανία μέσω μιας νέας διαδικασίας αποζημιώσεων που ετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Σύνταξη
Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»
Παραλίγο 19.11.25

Όταν ο Ντικ Βαν Ντάικ αρνήθηκε τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Έχεις ακούσει την αγγλική προφορά μου;»

Ο σταρ της 7ης Τέχνης Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του '60 του προτάθηκε να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ - αλλά είχε σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρουμανία: Μετά την Πολωνία, σήκωσε και αυτή μαχητικά – Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της
Κλιμακούμενη ένταση 19.11.25

Μετά την Πολωνία, και η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά - Drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρουμανία υποστηρίζει ότι το drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανική υποδομή κοντά στα σύνορά της

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19.11.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΕ: Το σχέδιο για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία – Νέα κλιμάκωση
Τύμπανα πολέμου 19.11.25

Νέα κλιμάκωση - Το σχέδιο της ΕΕ για τη μετακίνηση στρατευμάτων και όπλων σε όλη την ήπειρο ενάντια στη Ρωσία

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Ανταπόκρισης για τη Στρατιωτική Κινητικότητα ή αλλιώς EMERS - Ποιες εξαιρέσεις θα προβλέπει, το μεγάλο κόστος του σχεδίου της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
Κόσμος 19.11.25

Η Ρωσία καταγγέλλει ότι η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη

Σύνταξη
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο