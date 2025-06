Ποια εταιρεία smartphone πούλησε 200.000 ηλεκτρικά SUV σε 3 λεπτά

Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η μετοχή της Xiaomi μετά την πώληση 200.000 ηλεκτρικών οχημάτων από τον κατασκευαστή smartphone με έδρα το Πεκίνο σε χρονικό διάστημα μόλις… τριών λεπτών, απειλώντας τις θέσεις των BYD, Tesla και άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών που ανταγωνίζονται στην απαιτητική αγορά της Κίνας.

Η μετοχή του κινεζικού ομίλου που είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 8% μετά το άνοιγμα της αγοράς την Παρασκευή στο ιστορικό υψηλό των 61,45 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (7,83 δολάρια ΗΠΑ), πριν περιορίσει τα κέρδη της σε άνοδο 3%.

Η άνοδος ήρθε μετά την κυκλοφορία του SUV YU7 από την Xiaomi, η οποία ξεκίνησε ως κατασκευαστής smartphone αλλά έκτοτε επεκτάθηκε και σε άλλα ηλεκτρονικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την Πέμπτη.

Το τελευταίο ηλεκτρικό όχημα, με τιμή 253.500 γουάν (35.370 δολάρια) που έρχεται να ανταγωνιστεί άμεσα το Model Y της Tesla, κυκλοφόρησε σε μια κρίσιμη καμπή για τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα. Ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και υβριδικών οχημάτων plug-in ξεπερνούν τα παραδοσιακά αυτοκίνητα που κινούνται με καύσιμο, ο ταχύς ρυθμός τεχνολογικής ανάπτυξης και ο ακραίος ανταγωνισμός ασκούν πίεση στα οικονομικά των αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών τους.

