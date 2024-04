Συνολικά 75.723 παραγγελίες έχει «κλειδώσει» η κινεζική εταιρεία κατασκευής smartphone Xiaomi για το νέο της σπορ ηλεκτρικό σεντάν SU7, ενώ σχεδιάζει να παραδώσει περισσότερα από 10.000 οχήματα τον Ιούνιο, όπως δήλωσε ο ιδρυτής της, Lei Jun, την Πέμπτη.

Ο στόχος των 10.000 οχημάτων αποτελεί ρεκόρ για startup εταιρεία στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), είπε ο Lei κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την πρώτη ημέρα της έκθεσης αυτοκινήτου στο Πεκίνο.

While it feels like a long time, it’s actually only been 28 days since we launched Xiaomi SU7 in the domestic market.

This morning at the Beijing Auto Show, I was thrilled to share some exciting progress. As of April 24th, we’ve secured 75,723 lock-in orders. Over 5,000 new… pic.twitter.com/8wAUone7hA

