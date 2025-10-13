Είναι η OpenAI o «πρώτος πραγματικός ανταγωνιστής» της Apple;

Η Apple αντιμετωπίζει έναν νέο, δύσκολο αντίπαλο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Μιλώντας στο συνέδριο Zeta Live στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Σκάλεϊ, δήλωσε ότι η OpenAI αντιπροσωπεύει «τον πρώτο πραγματικό ανταγωνιστή» που είχε η Apple «εδώ και πολλές δεκαετίες».

«Η rεχνητή nοημοσύνη δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή για αυτούς», είπε ο Σκάλεϊ για την Apple.

Από ορισμένες απόψεις, η Apple φαίνεται να έχει μείνει πίσω στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς της λείπουν οι συνεχείς ενημερώσεις προϊόντων που έχουν γίνει συνηθισμένες σε εταιρείες όπως η OpenAI, η Google, η Amazon και η Meta. Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στην κυκλοφορία προϊόντων, όπως η καθυστέρηση μιας προγραμματισμένης αναθεώρησης του βοηθού της, Siri, που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη, νωρίτερα φέτος.

H Apple καλείται να μεταβεί από την εποχή των εφαρμογών στην εποχή των agents

H τεταμένη σχέση με Τζομπς στην Apple

Ο Σκάλεϊ διηύθυνε την Apple από το 1983 έως το 1993. Εφάρμοσε την εμπειρία του στο μάρκετινγκ από μια δεκαετία και πλέον στην Pepsi-Cola, όπου ξεκίνησε την καμπάνια ” Pepsi Challenge “, για να βοηθήσει στη διάδοση της μάρκας Mac. Ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς, είχε μια τεταμένη σχέση με τον Σκάλεϊ και το διοικητικό συμβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ο Τζομπς παραιτήθηκε από την Apple το 1985 πριν επιστρέψει το 1997 και αργότερα γίνει Διευθύνων Σύμβουλος.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Σκάλεϊ αναγνώρισε τις εικασίες ότι ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σύντομα. Ο Σκάλεϊ είπε ότι όποιος αντικαταστήσει τον Κουκ θα πρέπει να βοηθήσει την Apple να μεταβεί από την εποχή των εφαρμογών στην εποχή των agents.

«Στην εποχή των agents, δεν χρειαζόμαστε πολλές εφαρμογές, όλα μπορούν να γίνουν με έξυπνους agents», είπε ο Σκάλεϊ. (Η τεχνητή νοημοσύνη των agents αναφέρεται σε τεχνολογία που είναι ικανή να εκτελεί συμπεριφορά τύπου agent και να εκτελεί αυτόνομα πολύπλοκες εργασίες για λογαριασμό σας.)

Ο 86χρονος Σκάλεϊ, ο οποίος πρόσφατα αποσύρθηκε από τη θέση του ως συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της εταιρείας τεχνολογίας μάρκετινγκ Zeta Global για να γίνει ομότιμος αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΑΙ agents θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους της γνώσης να αυτοματοποιήσουν τη βαριά εργασία τους. Αυτό θα στρέψει περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε συνδρομές, είπε.

«Όταν είχαμε εφαρμογές στο επίκεντρο των πάντων, ήταν η πώληση εργαλείων, η πώληση προϊόντων», είπε ο Σκάλεϊ. «Όταν σκέφτεσαι τη συνδρομή, πρόκειται για το ότι οι άνθρωποι πληρώνουν για κάτι για όσο το χρειάζονται».

Εν τω μεταξύ, ένα γνώριμο πρόσωπο από την Apple εμφανίστηκε πρόσφατα στην OpenAI: ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού Τζόνι Άιβ. Η OpenAI απέκτησε την startup συσκευών του Άιβ νωρίτερα φέτος για περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή την εβδομάδα, στο συνέδριο DevDay της OpenAI, ο Άιβ δήλωσε ότι ελπίζει οι συσκευές στις οποίες εργάζεται η ομάδα του να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα smartphones και τα tablet από την κυκλοφορία τους.

«Αυτός είναι που σχεδίασε και κατασκεύασε το iMac, το iPod, το iPhone και το iPad», είπε ο Σκάλεϊ για τον Άιβ. «Αν υπάρχει κάποιος που πιθανότατα θα μπορέσει να φέρει αυτή τη διάσταση στο LLM, στην προκειμένη περίπτωση το OpenAI, αυτός πιθανότατα θα είναι ο Τζόνι Άιβ που συνεργάζεται με τον Σαμ Άλτμαν».

Πηγή: OT.gr