science
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Είναι η OpenAI o «πρώτος πραγματικός ανταγωνιστής» της Apple;
Τεχνολογία 13 Οκτωβρίου 2025 | 17:45

Είναι η OpenAI o «πρώτος πραγματικός ανταγωνιστής» της Apple;

Για νέο, δύσκολο αντίπαλο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μιλά ο Τζον Σκάλεϊ, πρώην CEO της Αpple.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Spotlight

Η Apple αντιμετωπίζει έναν νέο, δύσκολο αντίπαλο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Μιλώντας στο συνέδριο Zeta Live στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Σκάλεϊ, δήλωσε ότι η OpenAI αντιπροσωπεύει «τον πρώτο πραγματικό ανταγωνιστή» που είχε η Apple «εδώ και πολλές δεκαετίες».

«Η rεχνητή nοημοσύνη δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή για αυτούς», είπε ο Σκάλεϊ για την Apple.

Από ορισμένες απόψεις, η Apple φαίνεται να έχει μείνει πίσω στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς της λείπουν οι συνεχείς ενημερώσεις προϊόντων που έχουν γίνει συνηθισμένες σε εταιρείες όπως η OpenAI, η Google, η Amazon και η Meta. Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στην κυκλοφορία προϊόντων, όπως η καθυστέρηση μιας προγραμματισμένης αναθεώρησης του βοηθού της, Siri, που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη, νωρίτερα φέτος.

H Apple καλείται να μεταβεί από την εποχή των εφαρμογών στην εποχή των agents

H τεταμένη σχέση με Τζομπς στην Apple

Ο Σκάλεϊ διηύθυνε την Apple από το 1983 έως το 1993. Εφάρμοσε την εμπειρία του στο μάρκετινγκ από μια δεκαετία και πλέον στην Pepsi-Cola, όπου ξεκίνησε την καμπάνια ” Pepsi Challenge “, για να βοηθήσει στη διάδοση της μάρκας Mac. Ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς, είχε μια τεταμένη σχέση με τον Σκάλεϊ και το διοικητικό συμβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ο Τζομπς παραιτήθηκε από την Apple το 1985 πριν επιστρέψει το 1997 και αργότερα γίνει Διευθύνων Σύμβουλος.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Σκάλεϊ αναγνώρισε τις εικασίες ότι ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σύντομα. Ο Σκάλεϊ είπε ότι όποιος αντικαταστήσει τον Κουκ θα πρέπει να βοηθήσει την Apple να μεταβεί από την εποχή των εφαρμογών στην εποχή των agents.

H Apple συνεργάζεται με την OpenAI προσφέροντας πρόσβαση στο ChatGPT μέσω των συσκευών της (Reuters)

H Apple συνεργάζεται με την OpenAI προσφέροντας πρόσβαση στο ChatGPT μέσω των συσκευών της (Reuters)

«Στην εποχή των agents, δεν χρειαζόμαστε πολλές εφαρμογές, όλα μπορούν να γίνουν με έξυπνους agents», είπε ο Σκάλεϊ. (Η τεχνητή νοημοσύνη των agents αναφέρεται σε τεχνολογία που είναι ικανή να εκτελεί συμπεριφορά τύπου agent  και να εκτελεί αυτόνομα πολύπλοκες εργασίες για λογαριασμό σας.)

Ο 86χρονος Σκάλεϊ, ο οποίος πρόσφατα αποσύρθηκε από τη θέση του ως συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της εταιρείας τεχνολογίας μάρκετινγκ Zeta Global για να γίνει ομότιμος αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΑΙ agents θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους της γνώσης να αυτοματοποιήσουν τη βαριά εργασία τους. Αυτό θα στρέψει περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε συνδρομές, είπε.

«Όταν είχαμε εφαρμογές στο επίκεντρο των πάντων, ήταν η πώληση εργαλείων, η πώληση προϊόντων», είπε ο Σκάλεϊ. «Όταν σκέφτεσαι τη συνδρομή, πρόκειται για το ότι οι άνθρωποι πληρώνουν για κάτι για όσο το χρειάζονται».

Εν τω μεταξύ, ένα γνώριμο πρόσωπο από την Apple εμφανίστηκε πρόσφατα στην OpenAI: ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού Τζόνι Άιβ. Η OpenAI απέκτησε την startup συσκευών του Άιβ νωρίτερα φέτος για περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή την εβδομάδα, στο συνέδριο DevDay της OpenAI, ο Άιβ δήλωσε ότι ελπίζει οι συσκευές στις οποίες εργάζεται η ομάδα του να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα smartphones και τα tablet από την κυκλοφορία τους.

«Αυτός είναι που σχεδίασε και κατασκεύασε το iMac, το iPod, το iPhone και το iPad», είπε ο Σκάλεϊ για τον Άιβ. «Αν υπάρχει κάποιος που πιθανότατα θα μπορέσει να φέρει αυτή τη διάσταση στο LLM, στην προκειμένη περίπτωση το OpenAI, αυτός πιθανότατα θα είναι ο Τζόνι Άιβ που συνεργάζεται με τον Σαμ Άλτμαν».

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

ΟΠΑΠ: Πώς «χτίζει» με την Allwyn τον πρωταθλητή στο gaming

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βούτηξε» κάτω από τις 2.090 μονάδες

inWellness
inTown
Stream science
Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους
Ώρα μηδέν 13.10.25

Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των Windows, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Βιβλικές ανησυχίες 10.10.25

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στο «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο