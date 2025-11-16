Τεκτονικές αλλαγές στην Apple – Ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει, η εταιρεία αποφασίζει για αντικαταστάτη

Έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία 14 ετών που ανέβασε στα ύψη τη χρηματιστηριακή αξία της Apple, ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί και η εταιρεία ετοιμάζεται να ορίσει αντικαταστάτη, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, ο Τζον Τέρνους, αντιπρόεδρος μηχανικής hardware, είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος αντικαταστάτης, αν και η οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί.

Η διαδικασία διαδοχής φαίνεται πως ετοιμάζεται εδώ και καιρό. Οι πηγές του ρεπορτάζ τόνισαν πάντως ότι η παράδοση της σκυτάλης δεν σχετίζεται με τις επιδόσεις της Apple, η οποία αναμένεται να πετύχει φέτος νέο ρεκόρ στις πωλήσεις iPhone.

Η ανακοίνωση του διαδόχου δεν αναμένεται πριν από τον Ιανουάριο. Θα ήταν μια κατάλληλη στιγμή προκειμένου να έχει η νέα ηγεσία το χρονικό περιθώριο να ετοιμαστεί για το ετήσιο συνέδριο της Apple τον Ιούνιο και την παρουσίαση του επόμενου iPhone τον Δεκέμβριο, γράφουν οι FT.

Ο Κουκ, ο οποίος έκλεισε τα 65 αυτό τον μήνα, βρίσκεται στα ηνία της Apple από το 2011, όταν αντικατέστησε τον Στιβ Τζομπς που πέθανε από καρκίνο λίγους μήνες αργότερα.

Στη διάρκεια της θητείας του, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας εκτινάχθηκε από τα 350 δισ. δολάρια το 2011 σε περίπου 4 τρισεκατομμύρια σήμερα.

Η τιμή της μετοχής κυμαίνεται κοντά στο ιστορικό ρεκόρ μετά την ανακοίνωση ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα, αν και η άνοδος κατά 12% από τις αρχές του έτους υπολείπεται της Alphabet, της Νvidia και τη Microsoft, καθώς η Apple έχει μείνει πίσω στην κούρσα της ΑΙ.

Φέτος υπήρξαν και άλλες αλλαγές στην ηγεσία της εταιρείας. Στις αρχές του έτους παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής Λούκα Μαέστρι και τον Ιούλιο ακολούθησε ο γενικός διευθυντής Τζεφ Ουίλιαμς, ο οποίος θεωρούταν προστατευόμενος του Κουκ.

Ο ίδιος ο Κουκ είχε δηλώσει ότι θα προτιμούσε κάποιον εσωτερικό υποψήφιο ως αντικαταστάτη του, λέγοντας πως η εταιρεία έχει καταρτίσει «πολύ λεπτομερή σχέδια διαδοχής».

Τον Νοέμβριο του 2023 είχε δηλώσει πάντως ότι σκόπευε να παραμείνει για καιρό επικεφαλής της εταιρείας.

«Μου αρέσει εδώ και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να λείπει, οπότε θα μείνω για κάποιο διάστημα» είχε πει τότε στο podcast της τραγουδίστριας Ντούα Λίπα.