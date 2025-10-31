To iPhone 17 έφερε νέο ρεκόρ κερδών για την Apple

science
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Η Apple αναφέρει ρεκόρ ετήσιων κερδών καθώς η ζήτηση για smartphone και τα έσοδα από υπηρεσίες αυξάνονται

Το καλύτερο τρίμηνο πωλήσεων στην ιστορία της αναμένει η Apple ενόψει της αγοράς των γιορτών, τροφοδοτούμενο από την ισχυρή ζήτηση για το τελευταίο iPhone 17, καθώς κατέγραψε ρεκόρ ετήσιων κερδών την Πέμπτη.

Ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι αναμένει συνολική αύξηση εσόδων 10% έως 12% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο, με τα έσοδα από iPhone να αυξάνονται σε διψήφιο νούμερο, αναφέρουν οι Financial Times.

Η πρόβλεψη είναι υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της Wall Street για αύξηση εσόδων 6%, την οποία ο οικονομικός διευθυντής της Apple, Κέβαν Πάρεκ, απέδωσε σε ένα «εξαιρετικό ξεκίνημα» για το iPhone 17 μετά την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο.

Η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Αύγουστο

Η αισιόδοξη πρόβλεψη υποδηλώνει ότι ένας νέος γύρος αναβάθμισης συσκευών θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το iPhone αποτελεί περίπου το ήμισυ των εσόδων της Apple, καθιστώντας τον κύκλο αναβάθμισής του έναν σημαντικό μοχλό της επιχείρησής της.

Η Apple ανέφερε ρεκόρ καθαρών κερδών 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος έως τις 27 Σεπτεμβρίου, το τέλος του οικονομικού έτους, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα για το τρίμηνο ανήλθαν σε 102,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση και πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street για 101,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μετοχές της Apple αυξήθηκαν κατά 2,3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

Apple

Η μεγάλη επιτυχία του iPhone 17

Το iPhone 17 αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία, αφού η Apple επέλεξε να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές του νέου μοντέλου, παρά το βάρος των αμερικανικών δασμών, και πρόσθεσε περισσότερα χαρακτηριστικά στα βασικά μοντέλα.

Τα πρώτα στοιχεία της Counterpoint Research έδειξαν ότι οι πωλήσεις των τελευταίων μοντέλων ξεπέρασαν το iPhone 16 του περασμένου έτους κατά 14% στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο όμιλος αναμένει ότι μπορεί να διατηρήσει μικτά περιθώρια κέρδους 47% έως 48% μέχρι το τέλος του έτους, παρά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια κόστους που σχετίζονται με τους δασμούς. Επιβεβαίωσε ένα πλήγμα 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τους δασμούς στο τελευταίο τρίμηνο, όπως είχε προβλέψει.

Τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις στα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,85 δολάρια. Οι πωλήσεις iPhone αυξήθηκαν κατά 6% στο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Apple ανακοίνωσε ότι οι παραδόσεις του iPhone 16 του περασμένου έτους και του νέου iPhone 17 έχουν συγκρατηθεί λόγω των περιορισμών της εφοδιαστικής αλυσίδας, στους οποίους απέδωσε το γεγονός ότι οριακά δεν πέτυχε τις προσδοκίες πωλήσεων του περασμένου τριμήνου.

Τα έσοδα από την Κίνα, βασική αγορά για την Apple, μειώθηκαν κατά 4%, καθώς αντιμετώπισε τον ανταγωνισμό από τοπικές μάρκες όπως η Huawei και ζητήματα κανονισμών.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ, ο οποίος επισκέφθηκε την Κίνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε στους αναλυτές ότι αναμένει οι πωλήσεις στη χώρα να επιστρέψουν σε ανάπτυξη στο τρίμηνο του Δεκεμβρίου, με την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της Apple να αυξάνεται «σημαντικά» σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα της Apple από υπηρεσίες για ολόκληρο το έτος ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά. Το τμήμα υψηλού περιθωρίου κέρδους, το οποίο περιλαμβάνει το App Store, το iCloud και το Apple Pay, συνέχισε την ισχυρή ανάπτυξη παρά τον παγκόσμιο κανονιστικό έλεγχο σχετικά με τον αυστηρό έλεγχο του οικοσυστήματός της από την Apple.

Apple

H αξία της Apple έφτασε τα 4 δισ δολ.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Apple έφτασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Αύγουστο, μετά την ανάκαμψη από ένα πλήγμα τον Απρίλιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που απείλησε την τεράστια αλυσίδα εφοδιασμού της Apple.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί η ανησυχία αναλυτών ότι η αύξηση των πωλήσεων συσκευών νωρίτερα φέτος ήταν κάτι προσωρινό  που προκλήθηκε επειδή οι καταναλωτές ψώνιζαν πριν οι ΗΠΑ και η Κίνα επιβάλουν αμοιβαίους δασμούς.

Ο Κουκ δήλωσε «πολύ ενθαρρυμένος» που οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μειώσουν τον δασμό 20% στη «φαιντανύλη» στις κινεζικές εισαγωγές, ο οποίος έπληξε την Apple νωρίτερα φέτος, στο 10% μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα την Πέμπτη.

Η Apple δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στον αγώνα για την προσφορά εξελιγμένων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, με τις προγραμματισμένες ενημερώσεις για τον φωνητικό βοηθό της Siri να έχουν καθυστερήσει και τα σφάλματα να την αναγκάζουν να καταργεί την περίληψη ειδήσεων.

Ο οικονομικός διευθυντής της Apple ανακοίνωσε ότι η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αυξάνοντας τα λειτουργικά της έξοδα κατά 11% το τελευταίο τρίμηνο.

Πηγή: OT.gr

