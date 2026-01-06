«Αποτρόπαιο και αηδιαστικό» – Οργή στην ΕΕ για τις σεξουαλικές εικόνες παιδιών στο Χ του Έλον Μασκ

Οι ημίγυμνες εικόνες παιδιών και γυναικών που εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ είναι παράνομες και αποτρόπαιες, ανακοίνωσε η Κομισιόν, ενώ η Βρετανία και η Ινδία απαιτούν εξηγήσεις και η Γαλλία ζητά παρέμβαση του εισαγγελέα.

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει το Χ, άρχισε τις τελευταίες ημέρες να πλημμυρίζει την πλατφόρμα με ημίγυμνες ερωτικές εικόνες γυναικών και παιδιών που δημιουργούνται κατά παραγγελία των χρηστών, μια δυνατότητα που το Χ είχε προηγουμένως διαφημίσει ως «spice mode», ή «πικάντικη λειτουργία».

Οι χρήστες μπορούν μάλιστα να δημιουργούν ημίγυμνες εικόνες οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών του Χ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι «απολύτως ενήμερη» για την «πικάντικη λειτουργία» που προσφέρει το Χ, δήλωσε εκπρόσωπός της στους δημοσιογράφους.

«Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Έτσι το βλέπουμε, και δεν έχει θέση στην Ευρώπη».

Στη Βρετανία, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Oxfam απαίτησε εξηγήσεις για τις σεξουαλικές εικόνες παιδιών και τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με την υποχρέωση να προστατεύει τους χρήστες.

Το Χ δεν απάντησε σε ερώτηση του Reuters για την οργισμένη αντίδραση της Κομισιόν. Στην προηγούμενη ερώτηση, πλατφόρμα απάντησε στο πρακτορείο με το μήνυμα «Τα παραδοσιακά μέσα ψεύδονται».

Ο ίδιος ο Μασκ δεν έδειξε να ενοχλείται από τις εικόνες, αναρτώντας χαμογελαστά emoji για τις εικόνες δημόσιων προσώπων που εμφανίζονταν να φορούν μπικίνι.

Στη Βρετανία, η δημιουργία μη συναινετικών ερωτικών εικόνων ή υλικού παιδικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων ΑΙ, απαγορεύεται. Επιπλέον, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να κατεβάζουν το παράνομο περιεχόμενο.

Στη Γαλλία, υπουργοί χαρακτήρισαν τις εικόνες του Grok «σεξουαλικές και σεξιστικές» και «προφανώς παράνομες» και ζήτησαν εισαγγελική έρευνα.

Εξηγήσεις για το «αισχρό» περιεχόμενο ζήτησαν επίσης αξιωματούχοι της Ινδίας.

Κανένα σχόλιο αντίθετα δεν έχει έρθει από την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ, σύμμαχο του Μασκ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Στη Γαλλία είναι ήδη σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εναντίον του Χ.

Mεταξύ άλλων ελέγχονται αντισημιτικές απαντήσεις και δηλώσεις άρνησης του Ολοκαυτώματος που διαδόθηκαν από το Grok, το οποίο τείνει να παρουσιάζει την ανθρώπινη ιστορία αναπαράγοντας ρατσιστικά και εθνικιστικά στερεότυπα.