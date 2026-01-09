To νέο Gemini ικανοποίησε τους επενδυτές – Η Google ξεπέρασε την Apple σε αξία

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των κορυφαίων στη λίστα των πολυτιμότερων εταιρειών σε όρους κεφαλαιοποίησης αναρριχήθηκε η Alphabet, ξεπερνώντας την Apple για πρώτη φορά σε χρηματιστηριακή αξία από το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η μητρική εταιρεία της Google αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους νικητές μεταξύ των παικτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σκήπτρα εξακολουθεί να κρατάει η Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας αποτιμάται κοντά στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Alphabet ενισχύθηκε κατά 2,4% την Τετάρτη, κλείνοντας με αξία 3,89 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ετσι, ξεπέρασε την Apple, η οποία έκλεισε με κεφαλαιοποίηση 3,85 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια εξαήμερη πτώση που διέγραψε σχεδόν το 5% -και σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια- από την αξία της.

Η απόκλιση διευρύνεται περαιτέρω σήμερα Πέμπτη, με την Apple να υποχωρεί κατά 1,4% και την Alphabet να κερδίζει 1,1%.

Η μετοχή της Alphabet έχει σημειώσει άνοδο τον τελευταίο καιρό και κέρδισε περισσότερο από 65% το 2025, καθιστώντας τη την καλύτερη σε απόδοση μεταξύ των Magnificent Seven.

Η ισχύς αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αυξανόμενη άποψη ότι η Google είναι κατάλληλη σωστά σε μια σειρά από βασικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενθουσιώδεις κριτικές για το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google συνέβαλαν στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η OpenAI, ενώ τα τσιπ μονάδας επεξεργασίας τανυστών θεωρούνται ως ένας δυνητικά σημαντικός μοχλός μελλοντικής αύξησης των εσόδων.

