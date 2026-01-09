science
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
To νέο Gemini ικανοποίησε τους επενδυτές – Η Google ξεπέρασε την Apple σε αξία
Τεχνολογία 09 Ιανουαρίου 2026 | 10:38

To νέο Gemini ικανοποίησε τους επενδυτές – Η Google ξεπέρασε την Apple σε αξία

Η μετοχή της Alphabet, μητρικού ομίλου της Google, ενισχύθηκε κατά 2,4% την Τετάρτη, κλείνοντας με αξία 3,89 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Spotlight

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των κορυφαίων στη λίστα των πολυτιμότερων εταιρειών σε όρους κεφαλαιοποίησης αναρριχήθηκε η Alphabet, ξεπερνώντας την Apple για πρώτη φορά σε χρηματιστηριακή αξία από το 2019, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η μητρική εταιρεία της Google αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους νικητές μεταξύ των παικτών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σκήπτρα εξακολουθεί να κρατάει η Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας αποτιμάται κοντά στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Alphabet ενισχύθηκε κατά 2,4% την Τετάρτη, κλείνοντας με αξία 3,89 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ετσι, ξεπέρασε την Apple, η οποία έκλεισε με κεφαλαιοποίηση 3,85 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια εξαήμερη πτώση που διέγραψε σχεδόν το 5% -και σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια- από την αξία της.

Η απόκλιση διευρύνεται περαιτέρω σήμερα Πέμπτη, με την Apple να υποχωρεί κατά 1,4% και την Alphabet να κερδίζει 1,1%.

Η μετοχή της Alphabet έχει σημειώσει άνοδο τον τελευταίο καιρό και κέρδισε περισσότερο από 65% το 2025, καθιστώντας τη την καλύτερη σε απόδοση μεταξύ των Magnificent Seven.

Η ισχύς αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αυξανόμενη άποψη ότι η Google είναι κατάλληλη σωστά σε μια σειρά από βασικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενθουσιώδεις κριτικές για το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google συνέβαλαν στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η OpenAI, ενώ τα τσιπ μονάδας επεξεργασίας τανυστών θεωρούνται ως ένας δυνητικά σημαντικός μοχλός μελλοντικής αύξησης των εσόδων.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream science
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Στα Πατήσια 09.01.26

Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο