Παρά τις απειλές ΗΠΑ για αντίποινα, η ΕΕ ανοίγει νέα έρευνα κατά της Google

Επίσημη έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η Google έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο των διαδικτυακών εκδοτών, καθώς και το περιεχόμενο που έχει ανεβάσει στην πλατφόρμα διαδικτυακής κοινής χρήσης βίντεο YouTube, για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης («ΤΝ»).

Η εξέλιξη δείχνει ότι οι Βρυξέλλες είναι αποφασισμένες να τηρήσουν τους κανονισμούς για τις Big Tech παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αντέδρασε με οργή αυτή την εβδομάδα στο ευρωπαϊκό πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στο Χ του Έλον Μασκ.

Η Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την ΕΕ για «λογικρισία» των αμερικανικών πλατφορμών, φέρεται μάλιστα να συνδέει το θέμα με το ύψο; των δασμών που θα επιβληθούν στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα.

Η νέα έρευνα θα εξετάσει κυρίως εάν η Google στρεβλώνει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου ή εξασφαλίζοντας για την ίδια προνομιακή πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, θέτοντας έτσι σε μειονεκτική θέση τους προγραμματιστές ανταγωνιστικών μοντέλων ΤΝ.

Οπως επισμαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπή, υπάρχει προβληματισμός ότι η Google ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει:

Το περιεχόμενο των διαδικτυακών εκδοτών για την παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζονται από γενετική ΤΝ («Επισκοπήσεις ΤΝ» και «Λειτουργία ΤΝ») στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης χωρίς κατάλληλη αποζημίωση στους εκδότες και χωρίς να τους προσφέρει τη δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους. Το AI Overviews δείχνει περιλήψεις που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και ανταποκρίνονται στο ερώτημα αναζήτησης ενός χρήστη πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα, ενώ το AI Mode είναι μια καρτέλα αναζήτησης παρόμοια με ένα chatbot που απαντά στα ερωτήματα των χρηστών σε συνομιλιακό στυλ. Η Επιτροπή θα διερευνήσει σε ποιο βαθμό η δημιουργία των AI Overviews και AI Mode από την Google βασίζεται στο περιεχόμενο των εκδοτών ιστού χωρίς κατάλληλη αποζημίωση για αυτό και χωρίς τη δυνατότητα των εκδοτών να αρνηθούν χωρίς να χάσουν την πρόσβαση στην Αναζήτηση Google. Πράγματι, πολλοί εκδότες εξαρτώνται από την Αναζήτηση Google για την επισκεψιμότητα των χρηστών και δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να χάσουν την πρόσβαση σε αυτήν.

Βίντεο και άλλο περιεχόμενο που ανεβαίνουν στο YouTube για την εκπαίδευση των γενετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google χωρίς κατάλληλη αποζημίωση στους δημιουργούς και χωρίς να τους προσφέρεται η δυνατότητα να αρνηθούν τέτοια χρήση του περιεχομένου τους. Οι δημιουργοί περιεχομένου που ανεβάζουν βίντεο στο YouTube έχουν την υποχρέωση να παραχωρήσουν στην Google άδεια χρήσης των δεδομένων τους για διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης γενετικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google δεν αμείβει τους δημιουργούς περιεχομένου του YouTube για το περιεχόμενό τους, ούτε τους επιτρέπει να ανεβάζουν το περιεχόμενό τους στο YouTube χωρίς να επιτρέπει στην Google να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι αντίπαλοι προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαγορεύονται από τις πολιτικές του YouTube να χρησιμοποιούν περιεχόμενο YouTube για την εκπαίδευση των δικών τους μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Εάν αποδειχθούν, οι υπό διερεύνηση πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ που απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»)) και το άρθρο 54 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»).

Η Επιτροπή θα διεξάγει πλέον την εις βάθος έρευνά της κατά προτεραιότητα. Η έναρξη επίσημης έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της.

Ιστορικό

Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ ορίζεται στον κανονισμό 1/2003.

Το άρθρο 11(6) του κανονισμού 1/2003 ορίζει ότι η έναρξη διαδικασίας από την Επιτροπή απαλλάσσει τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών από την αρμοδιότητά τους να εφαρμόζουν επίσης τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ στις εν λόγω πρακτικές. Το άρθρο 16(1) ορίζει περαιτέρω ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αποφεύγουν την έκδοση αποφάσεων που θα έρχονταν σε αντίθεση με απόφαση που εξετάζει η Επιτροπή σε διαδικασίες που έχει κινήσει.

Η Επιτροπή ενημέρωσε την Google και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ότι έχει κινήσει διαδικασίες στην παρούσα υπόθεση.

Δεν υπάρχει νόμιμη προθεσμία για την ολοκλήρωση μιας έρευνας για την καταπολέμηση των μονοπωλίων. Η διάρκεια μιας έρευνας για την καταπολέμηση των μονοπωλίων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός συνεργασίας των εμπλεκόμενων εταιρειών με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης από τα μέρη.

