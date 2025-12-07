Πρωτοφανής επίθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΕ μετά το πρόστιμο στο Χ

To πρόστιμο 140 εκατομμυρίων δολαρίων στο Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του μεγιστάνα της τεχνολογίας Έλον Μασκ, υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι υπονομεύουν τις πολιτικές των ΗΠΑ, την ώρα που απαιτούν από τις ΗΠΑ να παρέχουν στρατιωτική προστασία, έγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου συντάσσόμενος με τον προϊστάμενό του υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλους αμερικανούς αξιωματούχους που χαρακτήρισαν λογοκρισία την απόφση της Κομισιόν.

Ο Λαντάου, όμως, προχώρησε πιο πέρα από τον Ρούμπιο, επικαλούμενος ευρύτερες ιδεολογικές και στρατηγικές ανησυχίες.

Ο Λαντάου δημοσίευσε στο X ότι οι διαφορές της ΕΕ με την κυβέρνηση Τραμπ σε πολλά ζητήματα υπονομεύουν την ιδέα μιας συνεργασίας με τις ΗΠΑ παρά το ΝΑΤΟ. Η κανονιστική στάση της ΕΕ θα μπορούσε να βλάψει την κοινή ασφάλεια και τις αξίες της Δύσης, έγραψε.

«Όταν αυτές οι χώρες φορούν την ταμπέλα του ΝΑΤΟ, επιμένουν ότι η διατλαντική συνεργασία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αμοιβαίας μας ασφάλειας. Αλλά όταν αυτές οι χώρες φορούν τα καπέλα τους της ΕΕ, επιδιώκουν κάθε είδους ατζέντες που συχνά είναι εντελώς αντίθετες προς τα συμφέροντα και την ασφάλεια των ΗΠΑ» έγραψε καταλήγοντας: «Αυτή η ασυνέπεια δεν μπορεί να συνεχιστεί».

My recent trip to Brussels for the @NATO Ministerial meeting left me with one overriding impression: the US has long failed to address the glaring inconsistency between its relations with NATO and the EU. These are almost all the same countries in both organizations. When these… — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

What’s even worse is that the US is in a MILITARY ALLIANCE with the very countries attacking us via the EU. As @VP @JDVance noted earlier this year, this contradiction cannot continue. The nations of Europe cannot look to the US for their own security at the same time they… https://t.co/ftfo2YlgkD — Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Το πρόστιμο

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παραβίασε τους κανονισμούς της για διαφάνεια, ανεπαρκή πρόσβαση σε δεδομένα και παραπλανητικό σχεδιασμό σχετικά με τα μπλε τικ για επαληθευμένους λογαριασμούς.

Το πρόστιμο είναι το πρώτο βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ένωσης, ενός συνόλου κανόνων για τους μεγάλους διαδικτυακούς παίκτες να επιτηρούν τις πλατφόρμες τους πιο επιθετικά.

Οι αντιδράσεις

Η κριτική από τον Λαντάου, μαζί με προηγούμενες αντιρρήσεις από τον Ρούμπιο, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς και τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών Μπρένταν Καρ, αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών ψηφιακών κανονισμών στις αμερικανικές εταιρείες.

Ρούμπιο και Καρ δήλωσαν ότι το πρόστιμο ισοδυναμεί με προκατάληψη κατά των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να κάνει λόγο για επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις και πράξη λογοκρισίας κατά των Αμερικανών στο διαδίκτυο.

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο ίδιος ο Μασκ σε μια ανάρτηση της Παρασκευής στην πλατφόρμα ζήτησε την κατάργηση της ΕΕ.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι προστατεύουν τους χρήστες από την εξαπάτηση, τις απάτες και την παραπληροφόρηση, και ότι το καθεστώς του X ως αμερικανικής εταιρείας δεν είχε καμία σχέση με την απόφαση επιβολής προστίμου.

