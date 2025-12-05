Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επιβάλει πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πλατφόρμα του Έλον Μασκ παραπλανά τους χρήστες με το «μπλε σήμα» που εμφανίζεται σε κάποιους λογαριασμούς. Παλαιότερα, το σήμα αυτό πιστοποιούσε τη γνησιότητα του λογαριασμού, ενώ σήμερα είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε πληρώνει συνδρομή.

«Η παραπλάνηση αυτή εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες» ανέφερε η Κομισιόν.

«Παρόλο που ο κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να ισχυρίζονται ψευδώς ότι ένας χρήστης έχει πιστοποιηθεί όταν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει» διευκρίνισε.

Ακόμα, η έρευνα της Κομισιόν εντόπισε ελλείψεις διαφάνειας στη λίστα διαφημίσεων που είναι υποχρεωμένο να δημοσιοποιεί το X.

«Το αποθετήριο του X στερείται κρίσιμων πληροφοριών, όπως το περιεχόμενο και το θέμα της διαφήμισης, καθώς και η νομική οντότητα που την πληρώνει. Αυτό δυσχεραίνει την ανεξάρτητη εξέταση πιθανών κινδύνων στη διαδικτυακή διαφήμιση από ερευνητές και το κοινό» ανέφερε η Επιτροπή.

Ακόμα, το Χ κρίθηκε ένοχο για τη μη παροχή δημόσιων δεδομένων σε ερευνητές.

Το πρόστιμο έρχεται ως αποτέλεσμα μιας έρευνας δύο ετών για το κατά πόσο το Χ παραβιάζει το DSA, το οποίο υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Η απόφαση είναι πιθανό να προκαλέσει ενόχληση στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει κατηγορήσει την ΕΕ ότι στοχοποιεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις και περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του προστίμου, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς έγραψε στο Χ: «Κυκλοφορούν φήμες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλει πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο Χ επειδή δεν συμμετείχε σε λογοκρισία. Η ΕΕ θα έπρεπε να υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου, όχι να επιτίθεται σε αμερικανικές επιχειρήσεις για ανοησίες».

Απαντώντας, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την τεχνολογική κυριαρχία, Χένα Βιρκούνεν, έγραψε στο Χ ότι το πρόστιμο είναι αναλογικό και υπολογίστηκε με βάση τη βαρύτητα των παραβάσεων.

«Δεν είμαστε εδώ για να επιβάλουμε τα μέγιστα δυνατά πρόστιμα. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της ψηφιακής νομοθεσίας μας. Όσοι συμμορφώνονται, δεν τιμωρούνται με πρόστιμο. Είναι τόσο απλό» έγραψε.

«Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το DSA δεν έχει καμία σχέση με λογοκρισία» πρόσθεσε.