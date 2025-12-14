Ένα πειραματικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έρχεται να «διαμορφώσει το μέλλον της περιήγησης στο διαδίκτυο» παρουσίασε η Google σκοπεύοντας να αλλάξει τον τρόπο του browsing.

Η επόμενη γενιά AI browsing

Στόχος του νέου browser με το όνομα Disco είναι να μετατρέπει τις ανοιχτές καρτέλες σας σε προσαρμοσμένες εφαρμογές με την βοήθεια του Gemini. Το Google Labs ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιο ενός «μέσου σχεδιασμένου για να επαναπροσδιορίσει την περιήγηση και τη δημιουργία στο σύγχρονο διαδίκτυο».

Πώς λειτουργεί

Μέσω του «Disco» μπορείτε να δημιουργήσετε τα λεγόμενα «GenTabs», εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία «διαδραστικών εφαρμογών ιστού που βοηθούν να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας». Αξιοποιώντας το Gemini 3, ο νέος browser θα εξετάζει τις ανοιχτές καρτέλες και το ιστορικό συνομιλιών σας για να καθορίσει ποιο εργαλείο εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε πως θα θέλατε να κάνετε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία για να δείτε τις ανθισμένες κερασιές. Μια στήλη συνομιλίας στα αριστερά σας επιτρέπει να εισάγετε μια ερώτηση. Η απάντηση του «Disco» περιλαμβάνει συνδέσμους που μπορείτε να ανοίξετε στο παρασκήνιο με μια παραδοσιακή γραμμή καρτελών, ενώ δημιουργείται ένας προγραμματιστής ταξιδιών ως «GenTab» που περιλαμβάνει ημερολόγιο, χρονοδιαγράμματα και χάρτες. Λαμβάνετε κάρτες που σημειώνουν τα επίπεδα συνωστισμού σε προτεινόμενες πόλεις, με «συμβουλές για τη διαχείριση», κα. Κάνοντας κλικ στο «ιστορικό τάσεων ανθοφορίας» ή «κρατήσεις σε κοντινές διαμονές» πάνω από την εφαρμογή, θα ενημερωθεί το «GenTab» για τη βέλτιστη εμπειρία.

Μια άλλη «άσκηση» για το «GenTabs» είναι να φτιάξετε ένα πλάνο γευμάτων από διάφορες online συνταγές.

Κάτι νέο αλλά για λίγους ακόμα

Αν και πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ήδη δυνατά μέσω άλλων AI-powered chatbots, το «GenTabs ξεχωρίζει» επειδή δημιουργεί προσαρμοσμένες εμπειρίες σε πραγματικό χρόνο με βάση τόσο τις πληροφορίες στις ανοιχτές καρτέλες σας όσο και το ιστορικό συνομιλιών σας στο Gemini.

Η κύρια καινοτομία είναι ότι εξετάζει όχι μόνο την τρέχουσα σελίδα που βλέπετε, αλλά και την συνολική δραστηριότητά σας στο web.

Η Google αναφέρει ότι οι πιο «ενδιαφέρουσες ιδέες του Disco ενδέχεται κάποια μέρα να ενσωματωθούν σε άλλα προϊόντα της Google», αναφερόμενη πιθανώς στο Chrome.

Σήμερα, το Google Labs ανοίγει μια λίστα αναμονής (φόρμα) για να μπορούν όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν το Disco, σε μικρή κλίμακα. Αρχικά θα είναι διαθέσιμο για macOS.