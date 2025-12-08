science
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Συμβαίνει τώρα:
08.12.2025 | 22:23
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για βόμβα στα Καλύβια
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Google βγάζει τα πρώτα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη του Gemini – Τι θα μπορούν να κάνουν
AI 08 Δεκεμβρίου 2025 | 21:11

Η Google βγάζει τα πρώτα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη του Gemini – Τι θα μπορούν να κάνουν

Μια από τις κορυφαίες εταιρείες για τεχνητή νοημοσύνη στη Δύση, η Google, εντάσσει το νέο Gemini σε γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη. Αλλάζει η εμπειρία των γυαλιών ΑΙ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Η Google της Alphabet Inc. ανακοίνωσε ότι εργάζεται για τη δημιουργία δύο διαφορετικών κατηγοριών γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα ανταγωνιστούν τα υπάρχοντα μοντέλα της Meta Platforms Inc. το επόμενο έτος: η μία κατηγορία θα διαθέτει οθόνες, ενώ η άλλη θα εστιάζει στον ήχο.

Τα πρώτα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης στα οποία συνεργάζεται η Google θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή το 2026, σύμφωνα με δημοσίευση στο blog της εταιρείας τη Δευτέρα. Η Samsung Electronics Co., η Warby Parker και η Gentle Monster είναι μεταξύ των πρώτων συνεργατών της εταιρείας στον τομέα του υλικού, αλλά οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει τα τελικά σχέδια.

Η Google παρουσίασε επίσης αρκετές βελτιώσεις λογισμικού που θα ενσωματωθούν στα ακουστικά Galaxy XR της Samsung, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας ταξιδιού που θα επιτρέπει τη χρήση της συσκευής μικτής πραγματικότητας σε αυτοκίνητα και αεροπλάνα.

YouTube thumbnail

Δημιουργήθηκε μια νέα αγορά και η Meta προηγείται

Ο ανταγωνισμός εντείνεται στην αναδυόμενη κατηγορία των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας, ή AR. Η Meta είναι η πιο παραγωγική. Πωλεί γυαλιά σε λογικές τιμές με τις μάρκες Ray-Ban και Oakley, τα οποία έχουν λάβει θετικές κριτικές και έχουν σημειώσει ικανοποιητικές πωλήσεις, ενώ πρόσφατα παρουσίασε ένα πιο ακριβό ζευγάρι με ενσωματωμένη οθόνη.

Τα πρώτα γυαλιά AR της Snap Inc. για καταναλωτές αναμένεται επίσης να κάνουν το ντεμπούτο τους το επόμενο έτος, ενώ η Apple Inc. σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά περίπου την ίδια περίοδο.

Για την Google, τα νέα προϊόντα — και το νέο λειτουργικό σύστημα Android XR — αντιπροσωπεύουν μια πιο εκλεπτυσμένη και μελετημένη προσέγγιση στα έξυπνα γυαλιά.

Τουλάχιστον σε σύγκριση με τα Google Glass, ένα προϊόν που ήταν μπροστά από την εποχή του, αλλά απέτυχε να κερδίσει τους καταναλωτές πριν από μια δεκαετία λόγω του περίεργου σχεδιασμού του, της χαμηλής διάρκειας της μπαταρίας και των ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Το smartphone θα κάνει την σκληρή δουλειά

Κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης σε ένα από τα γραφεία της Google στη Νέα Υόρκη, ο συντάκτης τεχνολογίας του Bloomberg είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα πρωτότυπα γυαλιά AI, καθώς και ένα πρώιμο δείγμα γυαλιών που ο γίγαντας των αναζητήσεων αναπτύσσει σε συνεργασία με την Xreal, με την κωδική ονομασία Project Aura.

Όπως τα δημοφιλή Ray-Ban της Meta, τα περισσότερα από αυτά τα γυαλιά συνδέονται ασύρματα με ένα smartphone και βασίζονται στο κινητό για την επεξεργασία αιτημάτων, είτε πρόκειται για το να ζητήσετε από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google να παίξει ένα τραγούδι από το YouTube Music είτε για να αναλύσει τα συστατικά που έχετε μπροστά σας για να σας προτείνει μια συνταγή.

Το γεγονός ότι το τηλέφωνο αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς δουλειάς είναι αυτό που επιτρέπει σε αυτά τα γυαλιά να είναι αρκετά λεπτά και ελαφριά ώστε να μπορούν να περάσουν για κανονικά γυαλιά.

Από τα γυαλιά που δοκίμασε το ένα ήταν μονοφθαλμικό, δηλαδή είχε μία μόνο οθόνη ενσωματωμένη στο δεξί φακό, και το άλλο ήταν διόφθαλμο, με μία οθόνη για κάθε μάτι. Και οι δύο τύποι υποστηρίζουν επικαλύψεις επαυξημένης πραγματικότητας για εφαρμογές όπως το Google Maps και το Google Meet, αλλά ο διόφθαλμος σχεδιασμός προσφέρει μεγαλύτερη εικονική οθόνη.

Τι θα φάμε; Αρκεί να ρωτήσεις και θα αρχίσει να σου εμφανίζει τις κοντινές επιλογές.

Στόχος της Google είναι να δημιουργήσει λογισμικό και για τους δύο τύπους γυαλιών

«Θέλουμε να σας δώσουμε την ελευθερία να επιλέξετε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ βάρους, στυλ και εμβύθισης ανάλογα με τις ανάγκες σας», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στο blog της.

Στόχος της εταιρείας είναι να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες λογισμικού να λειτουργούν καλά και στις δύο μορφές. Στην επίδειξη, υπήρχε μια λειτουργία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο που μπορούσε να εμφανίζει τη συνομιλία με υπότιτλους στην οθόνη, αλλά ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει την οθόνη και να επικεντρωθεί στη μετάφραση που ακουγόταν από τα ηχεία.

Η οθόνη έχει τα πλεονεκτήματά της. Όταν χρησιμοποιείτε το Google Maps, οι δυνατότητες ξεπερνούν κατά πολύ τις επαυξημένες οδηγίες στροφή προς στροφή. Κοιτάζοντας προς τα κάτω, ο χρήστης βλέπει έναν μεγαλύτερο χάρτη της τρέχουσας τοποθεσίας, με μια πυξίδα που έδειχνε την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζει.

Σε φωτογράφηση μπορεί ο χρήστης να ζητήσει από το Gemini να την βελτιώσει χρησιμοποιώντας το γενετικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Nano Banana Pro της Google, και να δει προεπισκόπηση του τελικού αποτελέσματος χωρίς να χρειαστεί να το χειριστεί από το smartphone.

To Project Aura.

Η περίπτωση του Project Aura

Τα γυαλιά Xreal είναι μοναδικά στο ότι προσφέρουν μια αυτόνομη εμπειρία: το Project Aura λειτουργεί με Android XR όπως τα πιο ογκώδη ακουστικά της Samsung, αλλά σε μια πιο κομψή μορφή που μοιάζει με τα άλλα γυαλιά της κινεζικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του One Pro. Παρόμοια με το Galaxy XR, το Project Aura πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια εξωτερική μπαταρία για να λειτουργεί.

Τα γυαλιά θα προσφέρουν οπτικό πεδίο 70 μοιρών, το οποίο είναι πιο εντυπωσιακό από την τρέχουσα σειρά της Xreal. Η πλοήγηση στο Project Aura ήταν οικεία και διαισθητική, καθώς χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία παρακολούθησης των χεριών με το headset της Samsung, αν και με λιγότερες κάμερες.

To Galaxy HR.

Βελτιώσεις στο Galaxy XR

Η Google και η Samsung ανταποκρίνονται στα πρώτα σχόλια για το headset Galaxy XR αξίας 1.800 δολαρίων, εισάγοντας διάφορες λειτουργίες που ζητούσαν οι χρήστες και οι κριτικοί. Μία από αυτές είναι η επερχόμενη λειτουργία ταξιδιού, η οποία διευκολύνει τη χρήση του XR εν κινήσει.

Προηγουμένως, τα παράθυρα περνούσαν γρήγορα μπροστά σας όταν ταξιδεύατε με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, γεγονός που έκανε την παρακολούθηση μιας ταινίας κατά τη διάρκεια της πτήσης περιττά δύσκολη.

Πως τα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη θα… ξεπαραδιάσουν τους gamers

Η Google κυκλοφορεί επίσης μια εφαρμογή PC Connect που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε υπολογιστή με Windows να συνδεθεί με το Galaxy XR και να προβάλλει την οθόνη του φορητού υπολογιστή του στο εικονικό περιβάλλον. Η εφαρμογή, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση beta, λειτουργεί και για παιχνίδια, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ελκυστικότητας των ακουστικών.

Πρόκειται για μια βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση κατά την κυκλοφορία, όταν οι πελάτες χρειάζονταν έναν από τους φορητούς υπολογιστές Galaxy Book της Samsung για να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία εικονικής επιφάνειας εργασίας. Η Google εργάζεται επίσης σε μια έκδοση για macOS, όπως ανακοίνωσε.

Επιπλέον, η Google λανσάρει ένα νέο στυλ avatar «Likeness» που είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από τα καρτουνίστικα σχέδια της Samsung. Με τη βοήθεια μιας εφαρμογής για smartphone, οι κάτοχοι του Galaxy XR θα μπορούν να σαρώσουν το πρόσωπό τους για μια ακριβή αναπαράσταση του εαυτού τους στις βιντεοκλήσεις.

Τα Likenesses μιμούνται τις κινήσεις του προσώπου και τις χειρονομίες. Όπως και η εφαρμογή PC Connect, αυτή η λειτουργία κυκλοφορεί σε beta. Και οι δύο θα είναι διαθέσιμες από αυτή την εβδομάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Agro-in 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Ελλάδα 08.12.25

Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Νέα εξέλιξη 08.12.25

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης - Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο