Η πιο δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είναι… η Google;
Η πιο δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είναι… η Google;

Η Google δήλωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες δοκίμασαν το Gemini 3 τις πρώτες 24 ώρες τόσο μέσω του προγράμματος κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας

Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Η Google μόλις έφερε μια ακόμη ανατροπή στον ταχέως μεταβαλλόμενο αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της το προσέχουν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επιτυχία της Google — έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην Τεχνητή Νοημοσύνη και συνεχίζουμε να προμηθεύουμε την Google», έγραψε η Nvidia σε μια ανάρτηση στις 25 Νοεμβρίου στο X, προτού προσθέσει ότι «η NVIDIA προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, ευελιξία και δυνατότητα εναλλαγής από τα ASIC» (τα ολοκληρωμένα κυκλώματα για συγκεκριμένες εφαρμογές) όπως αυτά που κατασκευάζει η Google.

Το ChatGPT έχει πλέον τουλάχιστον 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, OpenAI, ενώ η εφαρμογή Gemini της Google έχει 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα.

«Συγχαρητήρια στην Google για το Gemini 3! Φαίνεται εξαιρετικό μοντέλο», έγραψε επίσης στο X ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Οι αναρτήσεις έγιναν λίγες μέρες μετά την αυξανόμενη δημοσιότητα σχετικά με το μοντέλο Gemini 3 της Google — και τα τσιπ που κατασκευάζει η Google και βοηθούν στην τροφοδότησή του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, έγραψε στο X ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο ChatGPT αφού δοκίμασε το νέο μοντέλο της Google.

«Το άλμα είναι τρελό — συλλογισμός, ταχύτητα, εικόνες, βίντεο… όλα είναι πιο ευκρινή και γρήγορα. Νιώθω σαν ο κόσμος να άλλαξε ξανά», έγραψε.

Η Google πιο δημοφιλής εταιρία για συνεργασίες εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με το The Information , η Meta λέγεται ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Google για την αγορά των τσιπ Tensor, μετά την ανακοίνωση της Anthropic τον Οκτώβριο ότι σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη χρήση της τεχνολογίας της Google.

Η μετοχή της Google σημείωσε άνοδο σχεδόν 8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ της Nvidia υποχώρησε λίγο πάνω από 2%.

Δεν διακυβεύονται μόνο το δικαίωμα να καυχιέται κανείς ή μερικές συμβάσεις πώλησης. Καθώς η βιομηχανία της τεχνολογίας ισχυρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει τον κόσμο — συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που ανήκουν σε όλους, από δισεκατομμυριούχους έως απλούς συνταξιούχους — ποια εταιρεία και ποιο όραμα θα επικρατήσει θα μπορούσε να επηρεάσει σχεδόν όλους τους Αμερικανούς, επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN.

Εκ πρώτης όψεως, η ανάρτηση της Nvidia αναφέρει ότι η εταιρεία δεν ανησυχεί για την εισβολή της Google στα εδάφη της. Και για καλό λόγο — τα τσιπ της Google είναι θεμελιωδώς διαφορετικά από τα προϊόντα της Nvidia, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελούν ισάξια εναλλακτική λύση.

Αλλά το γεγονός ότι η OpenAI και η Nvidia ένιωσαν την ανάγκη να αναγνωρίσουν την Google είναι ενδεικτικό.

«Προς το παρόν, ας το πούμε έτσι, έχουν το προβάδισμα μέχρι κάποιος άλλος να σκεφτεί το επόμενο μοντέλο», δήλωσε στο CNN ο Άντζελο Ζίνο, ανώτερος αντιπρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας στην CFRA.

Ο ηγέτης προς το παρόν

Η Google δεν είναι καθόλου αουτσάιντερ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μαζί με το ChatGPT, το Gemini είναι ένα από τα πιο δημοφιλή chatbots τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, και η Google είναι ένας από τους λίγους παρόχους cloud που είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να είναι γνωστοί ως «hyperscaler», ένας όρος για τη χούφτα τεχνολογικών γιγάντων που ενοικιάζουν πόρους cloud computing σε άλλες εταιρείες σε μεγάλη κλίμακα.

Υπηρεσίες της Google, όπως η Αναζήτηση και η Μετάφραση, έχουν χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Παρόλα αυτά, η Google αιφνιδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το ChatGPT της OpenAI όταν αυτό εμφανίστηκε το 2022. Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, η διοίκηση της Google εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» τον Δεκέμβριο του 2022, μετά την φαινομενικά ξαφνική επιτυχία του ChatGPT.

Το Gemini 3 προηγείται των δυτικών μοντέλων

Αλλά το Gemini 3, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στις 18 Νοεμβρίου, βρίσκεται πλέον στην κορυφή των βαθμολογικών πινάκων αναφοράς για εργασίες όπως η δημιουργία κειμένου, η επεξεργασία εικόνας και η μετατροπή κειμένου σε εικόνες, τοποθετώντας το μπροστά από ανταγωνιστές όπως το ChatGPT, το Grok της xAI και το Claude της Anthropic σε αυτές τις κατηγορίες.

Η Google δήλωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες δοκίμασαν το Gemini 3 τις πρώτες 24 ώρες τόσο μέσω του προγράμματος κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας όσο και μέσω των εργαλείων που επιτρέπουν στις ψηφιακές υπηρεσίες να συνδέονται με άλλες εφαρμογές.

Ωστόσο, οι άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για διαφορετικούς σκοπούς, λέει ο Ben Barringer, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην επενδυτική εταιρεία Quilter Cheviot. Για παράδειγμα, μοντέλα από το xAI και το Perplexity κατατάσσονται υψηλότερα από την απόδοση αναζήτησης Gemini 3 σε δοκιμές συγκριτικής αξιολόγησης.

«Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η (μητρική εταιρεία της Google) Alphabet θα είναι… το παν όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Zino. «Είναι απλώς ένα ακόμη κομμάτι αυτού του οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που συνεχίζει να μεγαλώνει».

Περισσότερος ανταγωνισμός στα τσιπ

Η Google ξεκίνησε να κατασκευάζει τα τσιπ Tensor πολύ πριν από την πρόσφατη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, με την εταιρεία να αναφέρει αύξηση πωλήσεων 62% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο του Οκτωβρίου και κέρδη αυξημένα κατά 65% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό επειδή τα τσιπ της Nvidia είναι ισχυρά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα. Η Nvidia και ο κύριος αντίπαλός της, η AMD, ειδικεύονται σε τσιπ γνωστά ως μονάδες επεξεργασίας γραφικών ή GPU, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν γρήγορα τεράστιες ποσότητες πολύπλοκων υπολογισμών.

Τα τσιπ Tensor της Google είναι ASIC ή τσιπ που κατασκευάζονται ειδικά για συγκεκριμένους σκοπούς.

Ενώ οι GPU και τα τσιπ της Google μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο για την εκπαίδευση και την εκτέλεση μοντέλων AI, τα ASIC συνήθως σχεδιάζονται για «στενότερα φόρτα εργασίας» από ό,τι οι GPU, δήλωσε στο CNN σε email ο Jacob Feldgoise, ανώτερος αναλυτής έρευνας δεδομένων στο Κέντρο Ασφάλειας και Αναδυόμενης Τεχνολογίας του Georgetown.

Η Nvidia προηγείται στους ημιαγωγούς

Πέρα από τις διαφορές στους ίδιους τους τύπους τσιπ, η Nvidia παρέχει πλήρη τεχνολογικά πακέτα για χρήση σε κέντρα δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο GPU, αλλά και άλλα κρίσιμα εξαρτήματα, όπως τσιπ δικτύωσης.

Προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει στους προγραμματιστές να προσαρμόζουν τον κώδικά τους έτσι ώστε οι εφαρμογές τους να μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τα τσιπ της Nvidia, ένα βασικό σημείο πώλησης για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων πελατών. Ακόμη και η Google είναι πελάτης της Nvidia.

«Αν κοιτάξετε το μέγεθος των προσφορών της Nvidia, κανείς δεν μπορεί πραγματικά να τις αγγίξει», δήλωσε στο CNN ο Ted Mortonson, στρατηγικός αναλυτής τομέα τεχνολογίας στην Baird.

Τσιπ όπως της Google δεν θα αντικαταστήσουν την Nvidia σύντομα. Ωστόσο, η αυξημένη υιοθέτηση των ASIC, σε συνδυασμό με τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την AMD, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι εταιρείες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Nvidia.

Και η Google δεν θα είναι ο μόνος ανταγωνιστής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Barringer της Quilter Cheviot, και είναι αμφίβολο αν θα επιτύχει την κυριαρχία της Nvidia. «Νομίζω ότι είναι μέρος μιας ισορροπίας», είπε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

