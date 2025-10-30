Τεχνητή νοημοσύνη της Google DeepMind προέβλεψε την καταστροφική πορεία του κυκλώνα Μελίσα

Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την DeepMind, το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της Google, εντυπωσίασε τους μετεωρολόγους με τις προβλέψεις του για τη γέννηση του καταστροφικού κυκλώνα Μελίσα που σαρώνει την Καραϊβική.

Το μοντέλο ήδη χρησιμοποιείται σε πραγματικό χρόνο από το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) και βοήθησε να εκδοθούν κατάλληλες προειδοποιήσεις για την Τζαμάικα και άλλες χώρες της περιοχής, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του Nature.

«Δεν είμαι σίγουρος αν έχω ξαναδεί τόσο καλά αποτελέσματα από ένα νέο μοντέλο τόσο γρήγορα» σχολίασε ο Τζέιμς Φράνκλιν, συνταξιούχος ατμοσφαιρικός επιστήμονας που είχε διατελέσει επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας του NHC στο Μαϊάμι.

Συγκριτικά με άλλα μοντέλα του Κέντρου, το εργαλείο της DeepMind είναι «σίγουρα κοντά στην κορυφή, αν όχι στην κορυφή. Είναι πολύ εντυπωσιακό» δήλωσε ο Μπράιαν ΜανΝόλντι, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

H DeepMind εκπαίδευσε το μοντέλο με δύο σετ δεδομένων, μια μεγάλη βάση δεδομένων με μετεωρολογικές μετρήσεις από όλο τον κόσμο και μια μικρότερη βάση δεδομένων με παρατηρήσεις για σχεδόν 5.000 κυκλώνες τα τελευταία 45 χρόνια, είχαν αναφέρει ερευνητές της εταιρείας.

Όπως εκτίμησε ο Φράνκλιν, το δεύτερο σετ δεδομένων ήταν αυτό που βελτίωσε τις προβλέψεις για την ισχύ του κυκλώνα, την οποία αδυνατούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια άλλα μετεωρολογικά μοντέλα.

Την Τρίτη, οι άνεμοι του κυκλώνα Μελίστα έφτασαν τα 298 χιλιόμετρα την ώρα και η πίεση στο μάτι της καταιγίδας έπεσε στα 892 millibar, νούμερα που ισοφαρίζουν το ρεκόρ του ισχυρότερου κυκλώνα στον Ατλαντικό που φτάνει σε στεριά.

Ήδη από τις 21 Οκτωβρίου, πριν γίνει σαφές ότι ο κυκλώνας Μελίσα θα έπαιρνε τόσο καταστροφικές διαστάσεις, το μοντέλο της DeepMind έδωσε πιθανότητα 50-60% να εξελιχθεί το φαινόμενο σε κυκλώνα της μέγιστης κατηγορίας 5.

Στις 23 Οκτωβρίου η πιθανότητα είχε αυξηθεί στο 80%. Την επόμενη ημέρα το NHC προειδοποίησε ότι η Μελίσα θα μπορούσε να φτάσει την κατηγορία 5.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές της DeepMind τόνισε ότι η περίπτωση της Μελίσα δεν αρκεί για να αξιολογηθούν με ακρίβεια οι επιδόσεις του μοντέλου.

Η ισχύς των κυκλώνων που σχηματίζονται στον Ατλαντικό αυξάνεται καθώς η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει λόγω κλιματικής αλλαγής.

Προκαταρκτικές αναλύσεις υποδεικνύουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανέβασαν τη μέγιστη ταχύτητα ανέμου της Μελίσα κατά 13 με 16 χιλιόμετρα την ώρα, συγκριτικά με την αναμενόμενη ταχύτητα σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή.

Ο κυκλώνας κατευθύνεται τώρα προς τις Μπαχάμας αφότου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους στην Τζαμάικα, την Κούβα και την Αϊτή.