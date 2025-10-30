Ο τυφώνας Μελίσα συνέχισε την καταστροφική του πορεία στην Καραϊβική, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, πλημμυρίζοντας γειτονιές και αφήνοντας δεκάδες νεκρούς.

Νεκρούς άφησε πίσω του ο τυφώνας Μελίσα

Ο αντίκτυπος στην Τζαμάικα ήταν πιο εμφανής την Τετάρτη, αφού το νησιωτικό κράτος χτυπήθηκε κατά μέτωπο από τον τεράστιο τυφώνα κατηγορίας 5, έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί εκεί.

Τουλάχιστον άλλοι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών στην Αϊτή, καθώς ο Μελίσα, που πλέον είναι τυφώνας κατηγορίας 2, σαρώνει την περιοχή, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Στην Τζαμάικα, οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες σημείωσε την «ολική καταστροφή» σε ολόκληρο το νησιωτικό κράτος.

Πρόσθεσε ότι «το 80-90% των στεγών καταστράφηκε», μαζί με νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, αστυνομικά τμήματα, λιμενικά κτίρια και άλλες αστικές υποδομές.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είναι ο αρχηγός κράτους της Τζαμάικα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» και «βαθιά λυπημένος» για τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας στην Τζαμάικα και σε ολόκληρη την Καραϊβική.

«Αυτή η τρομερή καταιγίδα, που έσπασε κάθε ρεκόρ, μας υπενθυμίζει την όλο και πιο επείγουσα ανάγκη να αποκαταστήσουμε την ισορροπία και την αρμονία της φύσης για το καλό όλων εκείνων των οποίων η ζωή και τα μέσα διαβίωσης μπορεί να έχουν καταστραφεί από αυτή την τραγική καταστροφή», είπε.

Από την Τζαμάικα, όπου η καταιγίδα προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις και έριξε τους φοίνικες σαν οδοντογλυφίδες, ο τυφώνας Μελίσα κινήθηκε βόρεια προς την Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας 3, φέρνοντας ανέμους 115 μίλια/ώρα και ισχυρές βροχές, και χτυπώντας το νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ ζήτησε από τους κατοίκους να «μην χαλαρώσουν την προσοχή τους» και είπε ότι η χώρα προετοιμάστηκε για το χειρότερο σενάριο, κάτι που βοήθησε στην αντίδρασή της.

Την Τετάρτη το βράδυ, η καταιγίδα βρισκόταν 105 μίλια (170 χλμ.) από τις κεντρικές Μπαχάμες και αναμενόταν να φτάσει εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο τυφώνας Μελίσα κινούνταν προς τα βορειοανατολικά με ανέμους ταχύτητας 100 μιλίων/ώρα (155 χλμ./ώρα). Αναμένεται επικίνδυνη καταιγίδα στην περιοχή πριν ο τυφώνας προχωρήσει πιο βόρεια προς τις Βερμούδες.

Στην Τζαμάικα, περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για τις νήσους Τερκς και Κάικος και η ταχύτητα του τυφώνα αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Ρίτσαρντ Βέρνον, δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι, δήλωσε στο BBC ότι το μισό της πόλης είχε αποκοπεί από το άλλο μισό λόγω των πλημμυρών. Είπε ότι προτεραιότητα έχει «να ελεγχθεί αν όλοι είναι ζωντανοί».

Ανυπολόγιστες ζημιές

Μια κάτοικος του Σεντ Ελίζαμπεθ που είχε καταφύγει στο σπίτι της περιέγραψε τη στιγμή που η στέγη της καταστράφηκε.

Ο Γκόρντον Σουάμπι, επιχειρηματίας στο Κίνγκστον, δήλωσε στο BBC ότι το σπίτι του πρώτου ξαδέλφου του καταστράφηκε ολοσχερώς. Η ξαδέλφη του – της οποίας δεν αποκάλυψε το όνομα – είχε μετακομίσει πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο «ονειρεμένο» σπίτι της δίπλα στη θάλασσα, στην πολυτελή περιοχή Κρέιν Ρόουντ. Έχασε ολόκληρη την κατασκευή και όλα τα υπάρχοντά της.

«Ήθελε μια διαφορετική ζωή», είπε ο Γκόρντον. «Επέλεξε την περιοχή επειδή αγαπά τη θάλασσα, οπότε αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό».

Η πόλη Μάντεβιλ στη Τζαμάικα καταστράφηκε ολοσχερώς και ο κεντρικός δρόμος που διασχίζει την πόλη ήταν γεμάτος συντρίμμια.

Κομμάτια οικοδομικών υλικών ήταν σκορπισμένα κατά μήκος του δρόμου. Ο καθαρισμός αναμένεται να διαρκέσει μήνες.

Η Πία Σεβαλιέ, που βρίσκεται σε διακοπές στην Τζαμάικα, είπε ότι ένιωσε «άρρωστη από την ανησυχία» κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Τα παράθυρα δεν σταμάτησαν να τρέμουν».

Στην Αϊτή, τουλάχιστον 20 άτομα – μεταξύ των οποίων 10 παιδιά – έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες ποταμών, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι τοπικές αρχές στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Το νησί, το οποίο η χώρα μοιράζεται με τη Δομινικανή Δημοκρατία, επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, που ανάγκασαν 3.000 άτομα να καταφύγουν σε καταφύγια.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι βροχές και οι πλημμύρες κατέστρεψαν τις καλλιέργειες σε ολόκληρο το νότιο τμήμα της χώρας.

«Πολλά σπίτια έχουν παρασυρθεί από τα νερά στην ακτή», δήλωσε ο Πασκάλ Μπιμενγιμάνα από τη ΜΚΟ World Relief, στο Πορτ-ο-Πρενς. Τα κτίρια έχασαν τις στέγες τους και οι άνθρωποι καθάριζαν τα συντρίμμια με τα γυμνά τους χέρια, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ στέλνουν ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών στην Τζαμάικα για να εκτιμήσει την έκταση των αναγκών μετά τον τυφώνα. Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσημες αιτήσεις για βοήθεια έφτασαν από την Αϊτή και τις Μπαχάμες.

Ο τυφώνας Μελίσα δεν αναμένεται να φτάσει στη Βόρεια Αμερική, αλλά θα εξακολουθεί να είναι ένας ισχυρός κυκλώνας όταν πλησιάσει το Σεντ Τζονς, στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά, την Παρασκευή το βράδυ.