newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τυφώνας Μελίσα: Δεκάδες νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 07:45

Τυφώνας Μελίσα: Δεκάδες νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές

Μοιραία ήταν η επέλαση του τυφώνα Μελίσα στην Τζαμάικα και την Αϊτή, όπου δεκάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα σπίτια υπέστησαν τεράστιες ζημιές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Ο τυφώνας Μελίσα συνέχισε την καταστροφική του πορεία στην Καραϊβική, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές, πλημμυρίζοντας γειτονιές και αφήνοντας δεκάδες νεκρούς.

Νεκρούς άφησε πίσω του ο τυφώνας Μελίσα

Ο αντίκτυπος στην Τζαμάικα ήταν πιο εμφανής την Τετάρτη, αφού το νησιωτικό κράτος χτυπήθηκε κατά μέτωπο από τον τεράστιο τυφώνα κατηγορίας 5, έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί εκεί.

Τουλάχιστον άλλοι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών στην Αϊτή, καθώς ο Μελίσα, που πλέον είναι τυφώνας κατηγορίας 2, σαρώνει την περιοχή, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Στην Τζαμάικα, οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες σημείωσε την «ολική καταστροφή» σε ολόκληρο το νησιωτικό κράτος.

Πρόσθεσε ότι «το 80-90% των στεγών καταστράφηκε», μαζί με νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, αστυνομικά τμήματα, λιμενικά κτίρια και άλλες αστικές υποδομές.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είναι ο αρχηγός κράτους της Τζαμάικα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» και «βαθιά λυπημένος» για τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας στην Τζαμάικα και σε ολόκληρη την Καραϊβική.

Τεράστιες οι καταστροφές στην Αϊτή. REUTERS/Egeder Pq Fildor

«Αυτή η τρομερή καταιγίδα, που έσπασε κάθε ρεκόρ, μας υπενθυμίζει την όλο και πιο επείγουσα ανάγκη να αποκαταστήσουμε την ισορροπία και την αρμονία της φύσης για το καλό όλων εκείνων των οποίων η ζωή και τα μέσα διαβίωσης μπορεί να έχουν καταστραφεί από αυτή την τραγική καταστροφή», είπε.

Από την Τζαμάικα, όπου η καταιγίδα προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις και έριξε τους φοίνικες σαν οδοντογλυφίδες, ο τυφώνας Μελίσα κινήθηκε βόρεια προς την Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας 3, φέρνοντας ανέμους 115 μίλια/ώρα και ισχυρές βροχές, και χτυπώντας το νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ ζήτησε από τους κατοίκους να «μην χαλαρώσουν την προσοχή τους» και είπε ότι η χώρα προετοιμάστηκε για το χειρότερο σενάριο, κάτι που βοήθησε στην αντίδρασή της.

Την Τετάρτη το βράδυ, η καταιγίδα βρισκόταν 105 μίλια (170 χλμ.) από τις κεντρικές Μπαχάμες και αναμενόταν να φτάσει εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο τυφώνας Μελίσα κινούνταν προς τα βορειοανατολικά με ανέμους ταχύτητας 100 μιλίων/ώρα (155 χλμ./ώρα). Αναμένεται επικίνδυνη καταιγίδα στην περιοχή πριν ο τυφώνας προχωρήσει πιο βόρεια προς τις Βερμούδες.

Στην Τζαμάικα, περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για τις νήσους Τερκς και Κάικος και η ταχύτητα του τυφώνα αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Στην Τζαμάικα, περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ρίτσαρντ Βέρνον, δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι, δήλωσε στο BBC ότι το μισό της πόλης είχε αποκοπεί από το άλλο μισό λόγω των πλημμυρών. Είπε ότι προτεραιότητα έχει «να ελεγχθεί αν όλοι είναι ζωντανοί».

Ανυπολόγιστες ζημιές

Μια κάτοικος του Σεντ Ελίζαμπεθ που είχε καταφύγει στο σπίτι της περιέγραψε τη στιγμή που η στέγη της καταστράφηκε.

Ο Γκόρντον Σουάμπι, επιχειρηματίας στο Κίνγκστον, δήλωσε στο BBC ότι το σπίτι του πρώτου ξαδέλφου του καταστράφηκε ολοσχερώς. Η ξαδέλφη του – της οποίας δεν αποκάλυψε το όνομα – είχε μετακομίσει πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο «ονειρεμένο» σπίτι της δίπλα στη θάλασσα, στην πολυτελή περιοχή Κρέιν Ρόουντ. Έχασε ολόκληρη την κατασκευή και όλα τα υπάρχοντά της.

«Ήθελε μια διαφορετική ζωή», είπε ο Γκόρντον. «Επέλεξε την περιοχή επειδή αγαπά τη θάλασσα, οπότε αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό».

Η πόλη Μάντεβιλ στη Τζαμάικα καταστράφηκε ολοσχερώς και ο κεντρικός δρόμος που διασχίζει την πόλη ήταν γεμάτος συντρίμμια.

Κομμάτια οικοδομικών υλικών ήταν σκορπισμένα κατά μήκος του δρόμου. Ο καθαρισμός αναμένεται να διαρκέσει μήνες.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι της Κούβας. REUTERS/Norlys Perez

Η Πία Σεβαλιέ, που βρίσκεται σε διακοπές στην Τζαμάικα, είπε ότι ένιωσε «άρρωστη από την ανησυχία» κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Τα παράθυρα δεν σταμάτησαν να τρέμουν».

Στην Αϊτή, τουλάχιστον 20 άτομα – μεταξύ των οποίων 10 παιδιά – έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες ποταμών, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι τοπικές αρχές στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Το νησί, το οποίο η χώρα μοιράζεται με τη Δομινικανή Δημοκρατία, επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, που ανάγκασαν 3.000 άτομα να καταφύγουν σε καταφύγια.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι βροχές και οι πλημμύρες κατέστρεψαν τις καλλιέργειες σε ολόκληρο το νότιο τμήμα της χώρας.

«Πολλά σπίτια έχουν παρασυρθεί από τα νερά στην ακτή», δήλωσε ο Πασκάλ Μπιμενγιμάνα από τη ΜΚΟ World Relief, στο Πορτ-ο-Πρενς. Τα κτίρια έχασαν τις στέγες τους και οι άνθρωποι καθάριζαν τα συντρίμμια με τα γυμνά τους χέρια, πρόσθεσε.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι βροχές και οι πλημμύρες κατέστρεψαν τις καλλιέργειες σε ολόκληρο το νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ΗΠΑ στέλνουν ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών στην Τζαμάικα για να εκτιμήσει την έκταση των αναγκών μετά τον τυφώνα. Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επίσημες αιτήσεις για βοήθεια έφτασαν από την Αϊτή και τις Μπαχάμες.

Ο τυφώνας Μελίσα δεν αναμένεται να φτάσει στη Βόρεια Αμερική, αλλά θα εξακολουθεί να είναι ένας ισχυρός κυκλώνας όταν πλησιάσει το Σεντ Τζονς, στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά, την Παρασκευή το βράδυ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Economy
ΑΕΠ: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;

ΑΕΠ: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
«Ψηφίστε μας, αλλιώς…» 30.10.25

Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Η Αργεντινή φαίνεται ότι υπέκυψε στον σαφή εκβιασμό του Τραμπ, που ήθελε να στηρίξει τον ιδεολογικό σύμμαχό του. Ο φόβος είναι ότι η επιτυχία του Αμερικανού προέδρου θα τον κάνει να προσπαθήσει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
ΗΠΑ 30.10.25

Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Τα σχολεία στις ΗΠΑ επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να αποτρέψουν τους μαζικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, το λάθος ενός συστήματος AI προκάλεσε σοβαρό ψυχικό τραύμα σε έναν μαθητή στην Βαλτιμόρη

Σύνταξη
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του
Κόσμος 30.10.25

Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του

Ο ιδεολογικός σύμμαχος του Τραμπ και πρότυπο για ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θριάμβευσε στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής έναντι της περονικής κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
Ρομπ Γέτεν 30.10.25 Upd: 06:05

«Ενας σπασίκλας» για πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Νότια Κορέα 30.10.25

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» και τον κινέζο ομόλογό του να κάνει λόγο για συναίνεση...

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Αμέσως» 30.10.25

Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν
Κόσμος 30.10.25

Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να μεταφέρει δημοσιογράφους σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να τους παραλάβουν οι ουκρανικές περικυκλωμένες δυνάμεις, όπως ανέφερε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους
Ειρηνικός 30.10.25

Νέα πολύνεκρη δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους

Νέα δολοφονική επίθεση εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους που οι ίδιες εντελώς αυθαίρετα βαφτίζουν ναρκωτρομοκράτες και τους εκτελούν.

Σύνταξη
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 30.10.25

Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ

Εκτιμάται ότι οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν θέλουν να παραδεχτούν τη δολοφονία από τις ΗΠΑ των δύο πολιτών του για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση για τα πλήγματα του συμμάχου τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Ιταλία 30.10.25

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γκρέμισε... τη γέφυρα της Μελόνι στη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
«Ψηφίστε μας, αλλιώς…» 30.10.25

Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Η Αργεντινή φαίνεται ότι υπέκυψε στον σαφή εκβιασμό του Τραμπ, που ήθελε να στηρίξει τον ιδεολογικό σύμμαχό του. Ο φόβος είναι ότι η επιτυχία του Αμερικανού προέδρου θα τον κάνει να προσπαθήσει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
ΗΠΑ 30.10.25

Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Τα σχολεία στις ΗΠΑ επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να αποτρέψουν τους μαζικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, το λάθος ενός συστήματος AI προκάλεσε σοβαρό ψυχικό τραύμα σε έναν μαθητή στην Βαλτιμόρη

Σύνταξη
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του
Κόσμος 30.10.25

Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του

Ο ιδεολογικός σύμμαχος του Τραμπ και πρότυπο για ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θριάμβευσε στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής έναντι της περονικής κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά

Γολγοθάς για τους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, λόγω γραφειοκρατίας μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης πληρωμής

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας – Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου
Έρευνα οικονομολόγων 30.10.25

Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας - Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου

Την τελευταία δεκαπενταετία η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε σχεδόν κατά -26%. Όμως στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων, η παραγωγικότητα κατέρρευσε, με μείωση -41%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κύπρος: Τα πρώτα φανάρια με γυναικείες φιγούρες στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη
Λευκωσία 30.10.25

«Γρηγορία» και «Σταματίνα» για πρώτη φορά σε φανάρια στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Οι γυναικείες φιγούρες που εμφανίστηκαν σε φανάρια στη Λευκωσία, σηματοδοτούν «Μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα», λέει ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
Ρομπ Γέτεν 30.10.25 Upd: 06:05

«Ενας σπασίκλας» για πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Νότια Κορέα 30.10.25

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» και τον κινέζο ομόλογό του να κάνει λόγο για συναίνεση...

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Αμέσως» 30.10.25

Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο