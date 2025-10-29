view
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
29 Οκτωβρίου 2025 | 07:02
Eνσωμάτωση

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Το μάτι του κυκλώνα Μελίσα πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

«Το μάτι του κυκλώνα Μελίσα εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Δείτε live εικόνα από την Τζαμάικα:

YouTube thumbnail

Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson. Στην Τζαμάικα περισσότεροι από 500.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στιγμιότυπο από την Τζαμάικα

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε οικιστικά, κατοικημένα και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, στο CNN.

Ο Χόλνες υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει επιβεβαιωμένους θανάτους που σχετίζονται με τον τυφώνα, αλλά δεδομένης της ισχύος του και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες απώλειες ζωών», είπε.

Δείτε την πορεία του τυφώνα:

Υποχώρησαν οι άνεμοι του κυκλώνα

Οι άνεμοι του Μελίσα υποχώρησαν στα 233 χιλιόμετρα ανά ώρα, ανέφερε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων, καθώς η καταιγίδα παρασύρθηκε από το ορεινό νησί, πλήττοντας τις ορεινές κοινότητες που είναι ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Κούβας, τονίζεται από το Reuters.

«Θα πρέπει ήδη να αισθανόμαστε την κύρια επιρροή του σήμερα το απόγευμα και το βράδυ», δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην κρατική εφημερίδα Granma, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης.

Ζημιές στην Τζαμάικα από τον τυφώνα

«Γνωρίζουμε ότι αυτός ο κυκλώνας θα προκαλέσει σημαντικές ζημιές», υπογράμμισε.

Οι κουβανικές αρχές δήλωσαν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος. Στις Μπαχάμες, την επόμενη στην πορεία της Μελίσα στα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε την εκκένωση των κατοίκων στα νότια τμήματα αυτού του αρχιπελάγους.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα «τρέξει» η ΑΑΔΕ τον έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων

Φυσικό αέριο
LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

LNG: Ο κίνδυνος από τους «αδρανείς σταθμούς» στην Ευρώπη

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream view
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα
Συναγερμός στην Τζαμάικα 27.10.25

Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα

O τυφώνας κατηγορίας 5 Μελίσα έχει όλα τα φόντα να σπάσει ρεκόρ, όμως δυστυχώς απειλεί με καταστροφή όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές της Τζαμαϊκα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Χωρίς τραυματίες 27.10.25

Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο μικρό βαν στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Απίστευτο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποδοκιμάστηκε – Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό και ποιοι βρέθηκαν δίπλα του

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

