Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Το μάτι του κυκλώνα Μελίσα πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

«Το μάτι του κυκλώνα Μελίσα εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Δείτε live εικόνα από την Τζαμάικα:

Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson. Στην Τζαμάικα περισσότεροι από 500.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε οικιστικά, κατοικημένα και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, στο CNN.

Ο Χόλνες υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει επιβεβαιωμένους θανάτους που σχετίζονται με τον τυφώνα, αλλά δεδομένης της ισχύος του και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες απώλειες ζωών», είπε.

Δείτε την πορεία του τυφώνα:

Υποχώρησαν οι άνεμοι του κυκλώνα

Οι άνεμοι του Μελίσα υποχώρησαν στα 233 χιλιόμετρα ανά ώρα, ανέφερε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων, καθώς η καταιγίδα παρασύρθηκε από το ορεινό νησί, πλήττοντας τις ορεινές κοινότητες που είναι ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Κούβας, τονίζεται από το Reuters.

«Θα πρέπει ήδη να αισθανόμαστε την κύρια επιρροή του σήμερα το απόγευμα και το βράδυ», δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην κρατική εφημερίδα Granma, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης.

«Γνωρίζουμε ότι αυτός ο κυκλώνας θα προκαλέσει σημαντικές ζημιές», υπογράμμισε.

Οι κουβανικές αρχές δήλωσαν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος. Στις Μπαχάμες, την επόμενη στην πορεία της Μελίσα στα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε την εκκένωση των κατοίκων στα νότια τμήματα αυτού του αρχιπελάγους.