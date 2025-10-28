Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στην Τζαμάικα ως καταιγίδα κατηγορίας 5, φέρνοντας καταστροφικούς ανέμους και κινδύνους ξαφνικών πλημμυρών σε όλο το νησί της Καραϊβικής. Ήδη έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και χιλιάδες κατοικίες και υπηρεσίες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο τυφώνας χτυπά στη νότια πλευρά της Τζαμάικα, ενώ κινείται προς την Κούβα, όπου αναμένεται να αποδυναμωθεί στην κατηγορία 4. Έπειτα θα περάσει από τις Μπαχάμες.

Live η πορεία του τυφώνα Μελίσα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Μελίσα, με ανέμους ταχύτητας 286 χλμ. ανά ώρα και ατμοσφαιρική πίεση 892 millibar, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ καταιγίδας στον Ατλαντικό που έχει φτάσει στην ξηρά. Σύμφωνα με τον Φίλιπ Κλότζμπαχ, μετεωρολόγο του Κρατικού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, δεν είναι μια απλή καταιγίδα, αλλά «ένα θηρίο».

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, δήλωσε ότι στο νησί «δεν υπάρχει υποδομή που να μπορεί να αντέξει τυφώνα κατηγορίας 5. Το ερώτημα τώρα είναι η ταχύτητα ανάκαμψης. Αυτή είναι η πρόκληση».

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz — Nature is Amazing ☘ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υποδομές έχουν ήδη δεχθεί σοβαρό πλήγμα.

🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨 Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.

Amid Hurricane Melissa’s catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is… pic.twitter.com/FwJsmfMvqr — Dj Steven King (@djstevenking1) October 28, 2025

Η Κούβα προετοιμάζεται

Αναμένοντας να φτάσει ο τυφώνας Μελίσα και στα μέρη τους, οι κάτοικοι του Σαντιάγο ντε Κούμπα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Κούβα, έχουν αδειάσει τους δρόμους. Σπεύδουν να προετοιμαστούν για την καταιγίδα. Η κρατική τηλεόραση της Κούβας δείχνει ανθρώπους να μαζεύουν ζώα και να προστατεύουν καλλιέργειες σε περιοχές έξω από την πόλη, όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες.

«Είθε ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί έρχεται με πολλή δύναμη», λέει ο κάτοικος Ντιαμόν Μεντόζα. «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί».

Τις τελευταίες ημέρες, τα συνεργεία έχουν κλαδέψει δέντρα, έχουν αποφράξει αποχετεύσεις και έχουν απομακρύνει συντρίμμια για να προετοιμαστούν.

Επτά νεκροί

Μέχρι στιγμής και πριν φτάσει ο τυφώνας Μελίσα στην Τζαμάικα, έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι στην Καραϊβική. Οι αρχές τους έχουν αποδώσει στην καταιγίδα. Τρεις σκοτώθηκαν στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ακόμη ένας άνθρωπος αγνοείται.

A roof was completely torn off a building at a section of the Savanna La Mar Public General Hospital due to the passage of Hurricane Melissa. The system made landfall earlier today near New Hope district in Westmoreland, Jamaica. #GLNRToday #TrackingMelissa pic.twitter.com/zBnm9bu4Oq — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) October 28, 2025

Στην Τζαμάικα, μια γυναίκα γέννησε στο σπίτι της, καθώς ο τοκετός ξεκίνησε την ώρα που έφτανε η καταιγίδα και δεν μπορούσε να πάει στην κλινική. Τη βοήθησε ο σύζυγός της να γεννήσει, λαμβάνοντας οδηγίες από τον γιατρό από τηλεφώνου.

Περισσότεροι από 240.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα πριν από την άφιξη της Μελίσα στην ξηρά. Επίσης, περίπου το ένα τέταρτο του τηλεπικοινωνιακού συστήματος της χώρας είναι εκτός λειτουργίας. Ο Ντάριλ Βαζ, υπουργός Μεταφορών και Ενέργειας της Τζαμάικα, δήλωσε πως ελπίζει ότι τα δύο διεθνή αεροδρόμια της Τζαμάικα, στο Κίνγκστον και στο Μοντέγκο Μπέι, θα μπορούσαν να ανοίξουν την Πέμπτη, ώστε να δεχτούν πτήσεις με βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

«Κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για τη ζωή»

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στην ξηρά στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, κοντά στην πόλη Νιου Χόουπ, με ταχύτητες ανέμου 295 χλμ./ώρα.

Επισήμανε ότι η καταιγίδα συνιστά «μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση», καθώς αναμένεται να φέρει καταστροφικούς ανέμους, να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες, αλλά και τεράστια θαλάσσια κύματα.

Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τζαμάικα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια. «Μη στοιχηματίζετε εναντίον της Μελίσα. Αυτό είναι στοίχημα που δεν μπορούμε να κερδίσουμε».

Ταξιδιωτική οδηγία

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους πολίτες τους που ταξιδεύουν να απομακρυνθούν από την πορεία του τυφώνα. Και όσους βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται από το καιρικό φαινόμενο, τους κάλεσε «να μη βγουν έξω ή να βρουν καταφύγιο».

«Εάν βρίσκεστε σε μια περιοχή που προβλέπεται να βρεθεί στην πορεία της καταιγίδας, αναχωρήστε το συντομότερο δυνατό, εάν είναι ακόμη δυνατόν. Οι Αμερικανοί που αποφασίζουν να παραμείνουν θα πρέπει να κάνουν προετοιμασίες για να προστατευθούν εκεί όπου βρίσκονται», ανέφερε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου.

Ξενοδοχεία-καταφύγια

Στην Τζαμάικα, τα ξενοδοχεία κάλεσαν τους επισκέπτες τους να πάνε στα αυτοσχέδια καταφύγια που δημιούργησαν και να μην παραμείνουν στα δωμάτιά τους.

Τα περισσότερα, χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό μεγάλες αίθουσες που βρίσκονται χαμηλά, και χρησιμοποιούνταν ως εστιατόρια ή αίθουσες χορού.

Επιχειρήσεις αρωγής

Οι οργανώσεις αρωγής και φιλανθρωπικές οργανώσεις ειδικές στην παροχή βοήθειας από φυσικές καταστροφές, ήδη ετοιμάζονται να αναπτυχθούν σε όλη την Τζαμάικα και αλλού στην Καραϊβική. Στόχος τους είναι να βρεθούν στις πληγείσες περιοχές αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

BREAKING: Horrific flooding in Santa Cruz, Jamaica, as Historic Category 5 Hurricane Melissa made landfall. I fear that the destruction from this storm will be catastrophic. pic.twitter.com/cv4mdb1pTB — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025

Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι συνεργάζεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού σε όλα τα δίκτυά του για να συντονίσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης και ανάκαμψης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στέγαση και σίτιση άγνωστου αριθμού ανθρώπων. Ο Ερυθρός Σταυρός αναμένει ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα επηρεαστούν άμεσα από την καταστροφή, η οποία αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη στην ιστορία της Τζαμάικα.

Το World Food Kitchen, φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε ο διάσημος σεφ και φιλάνθρωπος Χοσέ Αντρές, θα λειτουργεί επίσης στην Τζαμάικα, όπως έκανε μετά τον τυφώνα Μπέριλ πέρυσι για να παρέχει ζεστά γεύματα.

Άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Στρατού Σωτηρίας και των Καθολικών Υπηρεσιών Αρωγής, θα δραστηριοποιηθούν επίσης στην περιοχή και θα συγκεντρώσουν κεφάλαια, μαζί με έναν σημαντικό αριθμό μικρότερων, τοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων.