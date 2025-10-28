Ο κυκλώνας Μελίσα θα είναι ο χειρότερος του αιώνα: Αναμένεται 1,5 εκατ. άνθρωποι να επηρεαστούν

Ο κυκλώνας Μελίσα, που μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της Τζαμάικα και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε την Τρίτη ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο κυκλώνας Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Δείτε live εικόνα

Τρέχουν στα καταφύγια οι Τζαμαϊκανοί

Τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση της Τζαμάικα επέβαλε εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας πόλης Πορτ Ρόγιαλ.

Το αεροδρόμιο έχει κλείσει και διεθνείς οργανισμοί βοήθειας, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ήδη συντονίζονται με την κυβέρνηση της Τζαμάικα – η οποία λέει ότι διαθέτει προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Ο Μάθιου Σαμούδα, υπουργός Περιβάλλοντος της Τζαμάικα, δήλωσε ότι διαθέτει περισσότερες από 50 γεννήτριες για χρήση μετά τον τυφώνα, αλλά προειδοποίησε τους πολίτες να αποθηκεύσουν καθαρό νερό και να το χρησιμοποιούν με φειδώ. «Κάθε σταγόνα θα μετράει», είπε.